Comienza la UEFA Nations League con los partidos entre Países Bajos y Alemania e Inglaterra vs. España: hora y dónde ver en vivo en Colombia

El 24 de septiembre de 2026 comenzará de forma oficial una nueva edición de la UEFA Nations League con ocho juegos, entre los cuales se destacan el debut de Portugal, campeón vigente, ante Gales y los estrenos de Jürgen Klopp y Xavi Hernández como técnicos de Alemania y Países Bajos.
Otro de los debuts más anhelados en la competencia será el del exjugador y técnico multicampeón con el Real Madrid: el exvolante Zinedine Zidane.
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El torneo será la primera gran competencia continental de selecciones tras el Mundial de 2026 y abrirá un ciclo con ascensos, descensos y una vía adicional hacia los play-offs de la Eurocopa 2028.
La primera jornada de la Nations League tendrá cuatro partidos de las cuatro categorías, y la mayoría de juegos comenzarán a la 1:45 p. m. (hora de Colombia), y todos se podrán ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.
A continuación, estos son los duelos entre los cuales también se destaca el juego entre España e Inglaterra, el 26 de septiembre de 2026
24 de septiembre de 2026
Andorra vs. Malta
- Estadio: de la Federación Andorrana de Fútbol de Encamp
- Hora: 11:00 a. m.
- Árbitro: Joey Kooij (Países Bajos)
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Países Bajos vs. Alemania
- Estadio: Johan Cruyff Arena de Ámsterdam
- Hora: 1:45 p. m.
- Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España)
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Portugal vs. Gales
- Estadio: José Alvalade de Lisboa
- Hora: 1:45 p. m.
- Árbitro: Donatas Rumšas (Lituania)
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Noruega vs. Dinamarca
- Estadio: Ullevaal de Oslo
- Hora: 1:45 p. m.
- Árbitro: Tobías Stieler (Alemania)
- Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium
Serbia vs. Grecia
- Estadio: Rajko Mitić de Belgrado
- Hora: 1:45 p. m.
- Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
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