Comienza la UEFA Nations League con los partidos entre Países Bajos y Alemania e Inglaterra vs. España: hora y dónde ver en vivo en Colombia

La UEFA Nations League tendrá varios partidazos en su primera fecha-crédito Benoit Tessier/REUTERS

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El 24 de septiembre de 2026 comenzará de forma oficial una nueva edición de la UEFA Nations League con ocho juegos, entre los cuales se destacan el debut de Portugal, campeón vigente, ante Gales y los estrenos de Jürgen Klopp y Xavi Hernández como técnicos de Alemania y Países Bajos.

Otro de los debuts más anhelados en la competencia será el del exjugador y técnico multicampeón con el Real Madrid: el exvolante Zinedine Zidane.

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El torneo será la primera gran competencia continental de selecciones tras el Mundial de 2026 y abrirá un ciclo con ascensos, descensos y una vía adicional hacia los play-offs de la Eurocopa 2028.

Los duelos entre Países Bajos ante Alemania, y el partido de Inglaterra ante España serán los más destacados de la primera fecha-crédito Benoit Tessier/REUTERS

La primera jornada de la Nations League tendrá cuatro partidos de las cuatro categorías, y la mayoría de juegos comenzarán a la 1:45 p. m. (hora de Colombia), y todos se podrán ver a través de la pantalla de ESPN y de la aplicación de Disney Plus en su plan Premium.

A continuación, estos son los duelos entre los cuales también se destaca el juego entre España e Inglaterra, el 26 de septiembre de 2026

24 de septiembre de 2026

Andorra vs. Malta

Estadio: de la Federación Andorrana de Fútbol de Encamp

Hora: 11:00 a. m.

Árbitro: Joey Kooij (Países Bajos)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Países Bajos vs. Alemania

Estadio: Johan Cruyff Arena de Ámsterdam

Hora: 1:45 p. m.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (España)

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium

Portugal vs. Gales

Estadio: José Alvalade de Lisboa

Hora: 1:45 p. m.

Árbitro: Donatas Rumšas (Lituania)

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Noruega vs. Dinamarca

Estadio: Ullevaal de Oslo

Hora: 1:45 p. m.

Árbitro: Tobías Stieler (Alemania)

Transmisión de TV: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Serbia vs. Grecia

Estadio: Rajko Mitić de Belgrado

Hora: 1:45 p. m.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Transmisión de TV: Disney Plus Premium