Colombia

María Fernanda Cabal le lanzó nueva pulla al expresidente Álvaro Uribe por el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Ese espacio que él no me dejó ocupar”

Al referirse a la definición de la candidatura presidencial de la colectividad, Cabal cuestionó el mecanismo de selección y afirmó que su postulación tenía mayor respaldo

Dos retratos separados del presidente electo Abelardo de la Espriella y la exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, en una ilustración con estilo acuarela - crédito
Dos retratos separados del presidente electo Abelardo de la Espriella y la exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, en una ilustración con estilo acuarela - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La exsenadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, se refirió a la reciente contienda electoral y al lugar que buscaba en el Centro Democrático.

En una entrevista con El Tiempo, afirmó que: “Ese espacio que el presidente Uribe no me dejó ocupar a mí lo ocupó Abelardo magistralmente”.

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Al abordar las estrategias electorales, la mujer destacó el despliegue en línea del actual mandatario. “El espacio lo ocupó Abelardo en una campaña digital fantástica, porque hay que reconocer”, señaló.

La politóloga mencionó medidas adoptadas durante sus casi dos meses de gobierno. “Yo aplaudo muchas de las decisiones que ha tomado, como el porte legal de armas, como el inicio a través de la fumigación”, dijo.

También aludió a la relación entre el Ejecutivo y los organismos de seguridad. Sobre ese punto, sostuvo: “Darle a la fuerza pública esa contundencia y ese respaldo del Ejecutivo, que la gente pide a gritos”.

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Al exponer su lectura del escenario colombiano, Cabal fue contundente al responsabilizar a anteriores jefes de Estado y declaró: “Un país destruido por Gustavo Petro, pero destruido desde el inicio por Juan Manuel Santos, que a mi juicio es el jefe de Petro”.

Cabal atribuyó su salida a una disputa por el rumbo de la derecha

La exsenadora planteó que el Centro Democrático se alejó de la base conservadora que, a su juicio, debía sostener al partido en la primera vuelta presidencial. Para Cabal, esa decisión produjo una derrota electoral y dejó espacio para otros liderazgos de derecha.

Al referirse a la definición de la candidatura presidencial de la colectividad, Cabal cuestionó el mecanismo de selección y afirmó que su postulación tenía mayor respaldo. “Al final yo entendí que la persona incómoda para llevar esas banderas, incómoda tanto para el presidente Uribe como para su entorno cercano, era yo”, señaló.

La dirigente rechazó que su salida implique una confrontación personal con Paloma Valencia, quien fue escogida como candidata presidencial del Centro Democrático. Explicó que ambas fueron “muy buenas coequiperas en el Congreso”, aunque indicó que el compromiso de respaldar a quien ganara dependía de unos resultados que, según ella, debían poder verificarse.

La excongresista dijo que no aceptará cargos en el gobierno

Cabal descartó incorporarse al gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a que reconoció que parte de sus seguidores esperaba verla en la administración. Su decisión, explicó, responde a la intención de dirigir su propio proyecto y evitar una posición subordinada dentro de otra estructura política.

“No quiero ser subalterna. Quiero organizar mi movimiento”, dijo la excongresista, quien añadió que respaldará los aciertos del gobierno y expresará sus desacuerdos cuando considere que se equivoca.

La aspirante presidencial afirmó que no pretende promover un partido único de derecha y defendió la coexistencia de distintas corrientes dentro de ese sector. “A mí me gusta que haya diferencias dentro de las distintas corrientes, porque eso alimenta el debate”, sostuvo.

Cabal también relató que envió una carta a Álvaro Uribe por medio del director del Centro Democrático Gabriel Vallejo, pero aseguró que no recibió contestación. La falta de respuesta, afirmó, terminó por confirmar su decisión de avanzar con una organización independiente.

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