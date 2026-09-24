Colombia

El presidente de la JEP Alejandro Ramelli se refirió a la aprobación en el Congreso de una reducción de $170.000 millones en el presupuesto del tribunal: “Nos dejan inoperantes”

El titular del tribunal transicional, desde Pitalito (Huila), reaccionó a la decisión tomada por las Comisiones Económicas del legislativo que definiría un importante recorte de recursos para el funcionamiento del organismo, derivado del Acuerdo de Paz de 2016

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, está preocupado por el presupuesto de la JEP
Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, está preocupado por el presupuesto de la JEP que sufriría una importante reducción - crédito Colprensa
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En lo que consideró un urgente llamado al legislativo, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, afirmó el jueves 24 de septiembre desde Pitalito (Huila), que el recorte de $ 170.000 millones aprobadoen las Comisiones Económicas del Congreso pondría en riesgo el funcionamiento del tribunal transicional y afectaría a víctimas y comparecientes.

Ramelli intervino en medio del cumplimiento de la primera sanción restaurativa impuesta a exintegrantes del último Secretariado de las Farc y a miembros de la fuerza pública. Los trabajos se desarrollan en el cementerio San Antonio de Padua, en donde los comparecientes apoyan las excavaciones para la recuperación de cuerpos de personas no identificadas y desaparecidas.

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“Nosotros somos conscientes de la crisis fiscal que tiene el país, créanme. Pero también ya en la propuesta inicial nos habían hecho una reducción, pero con esa reducción de $170.000 millones que aprobaron ayer (miércoles 23 de septiembre), realmente nos dejan inoperantes”, afirmó el magistrado, que ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación frente al asunto.

El presidente de la JEP señaló que entiende las restricciones fiscales del Estado, aunque sostuvo que el ajuste aprobado supera la reducción que ya contemplaba la propuesta presupuestal inicial, que era de $100.000 millones. Ramelli aprovechó su presencia en suelo huilense para destacar que las sentencias del tribunal “se vienen cumpliendo” y “se seguirán cumpliendo”.

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El recorte afectaría la inversión y funcionamiento de la JEP, según Alejandro Ramelli

En la sesión efectuada por las comisiones Terceras y Cuartas de Senado y Cámara se aprobó en primer debate el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027. Entre las modificaciones quedó incluido el recorte de $ 170.000 millones para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, sector del que hace parte la JEP.

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