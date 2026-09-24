Colombia

Abelardo de la Espriella informó la incautación de 885 kilos de cocaína en Cartagena que tenía como destino España: “La droga llegó desde Perú”

El presidente colombiano afirmó que la revisión del contenedor impidió la distribución de cerca de 2,2 millones de dosis en el mercado internacional

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el material incautado tenía como destino España - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó en su cuenta oficial de X que las autoridades incautaron 885 kilos de cocaína en Cartagena con destino a España.

El mandatario colombiano indicó que la Policía Antinarcóticos llevó a cabo el operativo en el puerto de Cartagena. Según el jefe de Estado, el clorhidrato de cocaína estaba oculto en bloques de piedra travertino.

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Abelardo de la Espriella detalló que la droga provenía de Callao, Perú, y tenía como destino Valencia, España.

Abelardo de la Espriella detalló que la droga provenía de Callao, Perú, y tenía como destino Valencia, España - crédito Luisa González/REUTERS
Abelardo de la Espriella detalló que la droga provenía de Callao, Perú, y tenía como destino Valencia, España - crédito Luisa González/REUTERS

“En el puerto de Cartagena, nuestra Policía Antinarcóticos incautó 885 kilos de clorhidrato de cocaína ocultos en un bloque de piedra travertino. La droga llegó desde el Callao, Perú, y tenía como destino Valencia, España”, expresó.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la inspección del contenedor evitó que alrededor de 2,2 millones de dosis llegaran al mercado internacional y afirmó que su administración continuará golpeando las rutas y las finanzas del narcotráfico.

“La inspección del contenedor impidió que más de 2,2 millones de dosis llegaran al mercado internacional. Seguimos golpeando las rutas y las finanzas del narcotráfico”, señaló.

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Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la inspección del contenedor evitó que alrededor de 2,2 millones de dosis llegaran al mercado internacional - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

En otra publicación, el presidente Abelardo de la Espriella señaló que en Rosas, Cauca, una integrante de la estructura Carlos Patiño, una disidencia de las Farc, se sometió a la justicia. El mandatario afirmó que la mujer era suplente de la dirección del frente y estaba a cargo de la comisión de sanidad.

“En Rosas, Cauca, se sometió a la justicia una integrante de la estructura narcoterrorista Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. Era suplente de la dirección del frente y encargada de su comisión de sanidad. Entregó un fusil, una pistola, un carro, 27 proveedores y 902 cartuchos (sic)”, indicó.

De acuerdo con la publicación, la integrante entregó un fusil, una pistola, un vehículo, 27 proveedores y 902 cartuchos. También señaló que participó en ataques contra tropas en La Leona y Pepinal, una acción contra las Fuerzas Especiales y la denominada “Retoma a El Plateado”.

“Participó en ataques contra nuestras tropas en La Leona y Pepinal, en una acción terrorista contra las Fuerzas Especiales y en la llamada «Retoma a El Plateado». Ahora deberá responder ante la justicia", afirmó.

El presidente De la Espriella sostuvo que la mujer deberá responder ante la justicia y atribuyó su entrega a la presión de la ofensiva militar. Además, advirtió que las fuerzas de seguridad mantendrán las operaciones contra los grupos armados que ataquen a Colombia.

“Se están entregando porque no quieren terminar en una bolsa. A los narcoterroristas que sigan atacando a Colombia los perseguiremos y daremos de baja como en derecho corresponde. La ofensiva no se detiene”, indicó.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella sostuvo que la mujer deberá responder ante la justicia y atribuyó su entrega a la presión de la ofensiva militar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Recientemente, Abelardo de la Espriella informó sobre la captura de cinco personas y la incautación de 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína durante un operativo de la Estación de Guardacostas en Turbo, Antioquia.

El jefe de Estado divulgó el resultado del procedimiento en su cuenta de X, donde lo calificó como un “¡Golpe contundente al narcotráfico en Urabá!”.

En ese mensaje, indicó que los paquetes estaban escondidos dentro de una embarcación y distribuidos en 126 bultos. El presidente Abelardo de la Espriella no indicó cuándo ocurrió la operación ni si quedaron a disposición de una autoridad judicial para avanzar en el proceso penal correspondiente.

“En Turbo, nuestra Estación de Guardacostas capturó en flagrancia a cinco criminales —uno de nacionalidad hondureña— e incautó 4.022 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en 126 bultos dentro de una embarcación (sic)”, expresó el jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Según Abelardo de la Espriella, entre los detenidos hay un ciudadano de nacionalidad hondureña - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella sostuvo que el cargamento representaba “más de cuatro toneladas de cocaína que no llegarán a las calles”. La publicación no precisó el destino que tenía la embarcación ni entregó detalles sobre el lugar exacto de la interceptación o la identidad de los otros cuatro capturados.

Al final de su declaración, el jefe de Estado afirmó: “En la era del Tigre, el narcotráfico no tendrá tregua”. El mensaje tampoco informó cuáles son los delitos que las autoridades atribuyen a los arrestados ni el peso oficial de la sustancia incautada.

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