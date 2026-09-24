Fuerte agarrón entre Enrique Gómez y Amaranta Hank por la pistola que portaba Abelardo de la Espriella terminó en referencias a supuestas “orgías” de Petro: “Otro tipo de armamento”

Los hechos ocurrieron luego de que la congresista del Pacto Histórico cuestionara al presidente Abelardo de la Espriella por cargar un arma de fuego - crédito Congreso de la República

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Una discusión sobre el porte de armas del presidente Abelardo de la Espriella derivó en un cruce entre los senadores Enrique Gómez y Alejandra Omaña que incluyó menciones a supuestas “orgías” de Gustavo Petro durante un debate en el Congreso de la República.

La senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, cuestionó que el mandatario llevara una pistola en el cinto durante sus visitas a zonas afectadas por la situación de orden público en Santa Marta.

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“Lo que estamos pidiendo es que operen con inteligencia y no bajo los acelerados mandatos de un pequeñísimo hombre que necesita portar un arma sin tener la responsabilidad de hacerlo solo porque tiene que satisfacer su hombría”, expresó Omaña.

La senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, cuestionó que el mandatario llevara una pistola en el cinto durante sus visitas a zonas afectadas por la situación de orden público en Santa Marta- crédito @AmarantaHankTw/X

Gómez defendió la presencia de De la Espriella en Santa Marta

El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, respondió que el arma estaba relacionada con las visitas de De la Espriella a territorios con presencia de grupos criminales.

“Tal vez el presidente Abelardo sí necesita una pistola al cinto porque va a la zona de candela a ver dónde nuestros ciudadanos sufren”, afirmó Gómez durante el intercambio.

El congresista sostuvo que las críticas sobre la pistola buscaban desviar la atención de los cuestionamientos a la administración de Gustavo Petro. Según su postura, ese Gobierno entregó “intencional, consciente y sistemáticamente el territorio a narcos y guerrilleros”.

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El senador Enrique Gómez, de Salvación Nacional, respondió que el arma estaba relacionada con las visitas de De la Espriella a territorios con presencia de grupos criminales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Gómez también se refirió al desplazamiento de población en el Catatumbo y responsabilizó políticamente a la anterior administración por el avance de estructuras armadas en distintas zonas del país.

La discusión incluyó una acusación sin pruebas expuestas

En medio de su respuesta, Gómez lanzó una frase sobre el expresidente Petro. “Tal vez en las orgías del doctor Gustavo Petro en Palacio de Nariño no necesitaba una pistola, sino otro tipo de armamento”, dijo.

El senador no presentó elementos adicionales durante el debate para sustentar esa afirmación sobre supuestas “orgías” en la Casa de Nariño.

La confrontación continuó cuando Omaña cuestionó la historia familiar del dirigente de Salvación Nacional. “Que cambie la historia que su abuelo le heredó, que no sea usted también el monstruo de Colombia”, manifestó.

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Gómez rechazó el comentario y señaló que la senadora había trasladado el debate a su familia. “Veo que ha cogido ya la mala maña de la izquierda de tratar de atacar mi legado y mi familia. No, por ahí no es, senadora”, respondió.

Enrique Gómez lanzó críticas contra Gustavo Petro, expresidente de Colombia /2022-2026) - crédito @Enrique_GomezM/X

El porte del arma por parte de De la Espriella abrió discusiones en distintos sectores políticos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la presencia del mandatario en Santa Marta y afirmó que el Gobierno busca transmitir que enfrentará a las organizaciones criminales.

El presidente, por su parte, aseguró que llegó a la ciudad para recorrer barrios, reunirse con la comunidad y liderar un Puesto de Mando Unificado (PMU). También advirtió a Los Pachenca y a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que el Estado no retrocederá ante sus amenazas.

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Críticas de Alejandra Omaña

La senadora Alejandra Omaña afirmó que tenía previsto participar a las 6:30 a. m. en un espacio de Caracol Radio junto a Enrique Gómez. Según explicó, el debate iba a abordar las medidas de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella y el desfinanciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Teníamos un compromiso el senador Enrique Gómez y yo hoy a las 6:30 a.m. en Caracol Radio para hablar de las erradas acciones de defensa del Gobierno de ADLE y también del desfinanciamiento a la JEP, pero a último minuto el senador se salió de la llamada”, indicó.

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Omaña sostuvo en una publicación en X que Gómez se retiró de la llamada poco antes de la entrevista. La congresista cuestionó la decisión y le atribuyó una forma de actuar basada en “señalamientos, acusaciones, perfilamientos, bodegas, anuncios antiderechos” y la difusión de intervenciones en redes sociales.

Alejandra Omaña aseguró que el debate iba a abordar las medidas de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella y el desfinanciamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - crédito Alejandra Omaña /X

La senadora agregó que, a su juicio, el dirigente de Salvación Nacional evita las discusiones organizadas y carece de argumentos sólidos. También ironizó sobre la situación al señalar que le sorprendía que un “capo” de la política se dejara intimidar por una congresista que se definió como nueva en el oficio legislativo.