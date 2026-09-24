Bajo la fachada de paquetes turísticos, cayó red de tráfico internacional de migrantes en Colombia: cobraban hasta $15 millones por tramitar falsos asilos políticos en EE. UU.

La red criminal preparaba a los migrantes para que supieran qué decir en caso de ser detenidos por parte de agentes migratorios y federales en la frontera entre México y los Estados Unidos - crédito Dijín e Interpol / Policía Nacional

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Un nuevo golpe a las redes de trata de personas se reportó por parte la Policía Nacional, que la mañana del jueves 24 de septiembre anunció la captura de cinco personas señaladas de integrar una estructura que, según las autoridades, ofrecía paquetes turísticos a México para trasladar de forma irregular a ciudadanos colombianos hacia Estados Unidos.

La investigación indica que la red cobraba entre 10 millones y 15 millones de pesos colombianos (más de USD 4.500) por persona.

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El operativo, denominado Thunder II, se desarrolló de forma simultánea en los municipios de Villavicencio y Mesetas, en el departamento del Meta.

Los detenidos deberán comparecer ante un juez de control de garantías en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de la medida de aseguramiento.

La red ofrecía viajes a México y luego trasladaba a los migrantes por rutas clandestinas

De acuerdo con los detalles que reveló el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín e Interpol de la Policía Nacional de Colombia, la organización captaba a ciudadanos colombianos con la promesa de paquetes turísticos cuyo destino inicial era México.

Una vez en ese país, los migrantes eran llevados por rutas no autorizadas hasta la frontera suroeste de Estados Unidos.

El esquema habría utilizado la apariencia de viajes turísticos para ocultar la finalidad de la operación, y la investigación estableció que las actividades del grupo habrían comenzado, al menos, en 2022.

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Desde entonces, según el reporte de la Policía, la organización habría obtenido recursos de origen ilícito por medio del cobro de esos traslados y de maniobras relacionadas con fraude migratorio.

Más de 300 personas habrían salido de Colombia bajo el esquema atribuido a la estructura, de acuerdo con los cálculos preliminares de las autoridades.

Los migrantes recibían instrucciones para presentar denuncias falsas al ser detenidos

Uno de los elementos centrales de la investigación se relaciona con las instrucciones que, presuntamente, la red entregaba a los migrantes antes de cruzar hacia territorio estadounidense.

El coronel Sanabria detalló que los integrantes de la estructura preparaban a las personas para enfrentar una eventual detención y “sortear los controles federales estadounidenses”.

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“En caso de ser interceptados o detenidos por las autoridades norteamericanas, les indicaban que debían presentar solicitudes de asilo político respaldadas en denuncias falsas”, el director de la Dijín.

La acción fue coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida como HSI por sus siglas en inglés.

Los detenidos deberán comparecer ante un juez de control de garantías en audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de la medida de aseguramiento. La Fiscalía prevé imputarles los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir, además de solicitar que permanezcan privados de la libertad en un centro carcelario.

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Declaraciones del coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín e Interpol de la Policía Nacional de Colombia - crédito Dijin e Interpol / Policía Nacional