Este es el Giro de la Emilia, la carrera en la que Nairo Quintana le dirá adiós al ciclismo profesional

Nairo Quintana ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias y desde entonces no soltó el primer lugar de la clasificación general - crédito Movistar Team/ Sprint Cycling/ X

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Nairo Quintana disputará el Giro de Emilia como la última carrera de sus 17 años como ciclista profesional, después de representar a Colombia por última vez en el Mundial de Ruta 2026 de Montreal y de quedar fuera de la Vuelta a España.

El corredor boyacense, de 36 años, modificó su plan de retiro tras no ser incluido en la ronda española, una prueba en la que esperaba despedirse y que ganó hace una década. El Giro de Emilia se correrá el sábado 3 de octubre, con cerca de 200 kilómetros entre Ferrara y Bolonia, según confirmó el diario As.

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Quintana competirá antes en la prueba élite masculina del Mundial de Ruta, programada para el domingo 27 de septiembre en Canadá. Será su última presentación con el uniforme colombiano, pero no el cierre de su vínculo con el Movistar Team.

La prueba italiana tendrá un significado especial para Quintana, que ganó el Giro de Emilia en 2012. Su salida del ciclismo profesional será con el maillot del Movistar Team, después de una trayectoria en la que conquistó el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016.

El ciclista colombiano Nairo Quintana, del equipo Movistar,en foto de archivo de Siu Wu. EFE

El plan inicial era dejar la actividad tras la Vuelta, pero su ausencia alteró el calendario de despedida. Antes de viajar a Italia, Quintana afrontará un Mundial diseñado para corredores explosivos y con potencia en ascensos cortos. El recorrido de Montreal tendrá 273 km y más de 4.000 metros de desnivel acumulado.

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“El recorrido es claramente para especialistas, donde tenemos que ver con los compañeros y el director técnico quién es el que mejor está para poder disputar y estar representando al país adelante, e intentando buscar la medalla”, afirmó el colombiano sobre el recorrido de la prueba elite de ruta en los Mundiales de Ciclismo.

La decisión de no llevarlo a la Vuelta a España fue técnica, según explicó el propio ciclista. Su compañero español Enric Mas conquistó aquella edición de la carrera, un resultado que el equipo aprovechó ante el buen estado del corredor.

“Me hubiese gustado haber estado ahí, un poco dando experiencia, un poco participando y ver los escenarios en los que se desarrollaba la carrera”, dijo Quintana a AS Colombia. “Fueron decisiones técnicas donde no tuve ninguna decisión desde mi parte para tomar. Pues terminar ahora un par de carreras en Italia con el equipo este año”.

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Las opciones de Colombia en el Mundial de Ciclismo de Ruta

Nairo Quintana ha corrido el mundial con la selección Colombia de ciclismo en cinco ocasiones: 2013, 2017, 2018, 2019 y 2022. Este 2026 correrá su sexta competencia orbital - crédito AFP

El circuito final tendrá repechos cortos y explosivos que pueden modificar la carrera vuelta tras vuelta. Quintana anticipó que los ascensos serán más decisivos a medida que avance la jornada, cuando el pelotón pierda corredores y queden pocos en la parte delantera.

“Va a ser una carrera bastante rápida”, sostuvo en declaraciones a Just Cycling. “Al final van pasando las vueltas y, al principio, los repechos como son demasiado cortos y explosivos los pasas, pero a medida que va pasando va a ser una carrera de mucha selección”.

El ciclista también cuestionó las condiciones de las vías de Montreal: “Es un Mundial y si hubiera sido en alguno de nuestros países nos darían mucho palo. Es así y son las carreras en las que nos hemos acostumbrado a correr”.

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Nairo Quintana quiere hacer una buena presentación en el Mundial de Ruta en Montreal para ayudar a Colombia a subirse al podio - crédito Federación Colombiana de Ciclismo

Tadej Pogačar no fue convocado por Eslovenia debido a la lesión que sufrió en la Vuelta a España 2026. Remco Evenepoel llegará tras ganar el Mundial de contrarreloj, mientras que Mathieu van der Poel será la principal carta de Países Bajos.

Australia contará con Jack Haig y Jai Hindley; Francia trabajará para Paul Seixas; Gran Bretaña presentará a Thomas Pidcock y Oscar Onley; e Italia llevará a Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari. España tendrá a Enric Mas, Eslovenia a Primož Roglič y México a Isaac del Toro, el candidato latinoamericano con mayor proyección pese a no disponer de un grupo de gregarios comparable al de las selecciones más fuertes.

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