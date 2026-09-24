EE.UU. recomendó a sus ciudadanos no visitar zonas de conflicto cerca a Santa Marta: “Donde se hayan reportado disturbios”

Estados Unidos emitió una alerta de viaje para el norte de Colombia pese al anuncio de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra sobre el fin del paro armado - crédito Jhon Carlos Araujo/EFE

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Pese a que las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, también conocidos como Los Pachenca, informaron sobre el fin del paro armado en los departamentos de Magdalena y La Guajira, desde el gobierno de los Estados Unidos emitieron una alerta para advertir a sus ciudadanos sobre las posibles consecuencias de desplazarse a esas zonas.

Y es que la ciudad de Santa Marta es uno de los destinos turísticos preferidos por los extranjeros, por lo que el gobierno comandado por el presidente Donald Trump alertó sobre el deterioro de la seguridad en la ciudad asociado al paro armado, que derivó en bloqueos, restricciones a la movilidad y hechos violentos en diferentes zonas.

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La advertencia fue difundida por la Embajada de Estados Unidos en Bogotá e incluyó a Santa Marta, los tramos de la Troncal del Caribe, Palomino, los accesos al Parque Nacional Natural Tayrona y la Zona Bananera.

Estados Unidos emitió la alerta porque el paro armado alteró la circulación de civiles, afectó el transporte público y provocó incidentes como vehículos incendiados, amenazas contra comercios y disparos. La sede diplomática consideró que estos hechos podían convertir algunos desplazamientos en Santa Marta y sus alrededores en trayectos demorados, restringidos o inseguros.

El aviso se produjo en medio de una alteración del orden público en el norte de Colombia, donde una estructura ilegal anunció restricciones a la movilidad y un toque de queda con vigencia hasta el mediodía del viernes.

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La situación puso bajo vigilancia varios puntos que conectan a Santa Marta con destinos turísticos y zonas económicas del Caribe colombiano. La advertencia se enfocó en la Ruta 90, conocida como Troncal del Caribe, una vía que atraviesa el sector de Palomino y comunica áreas cercanas a los accesos de Tayrona.

También incluyó la Zona Bananera, un sector de Magdalena que quedó dentro de las áreas donde se reportaron dificultades para la movilidad civil. La Embajada indicó que en distintos sectores hubo afectaciones al tránsito, a los negocios y al funcionamiento del transporte público.

Los incidentes de violencia llevaron a reforzar la presencia oficial

Entre los hechos reportados figuraron la quema de vehículos y las intimidaciones a establecimientos comerciales mediante amenazas armadas y tiroteos. El escenario obligó a que algunos negocios cerraran de manera temporal y que se suspendieran actividades escolares en los sectores más afectados.

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Las autoridades colombianas incrementaron el despliegue de militares y policías dentro de Santa Marta y a lo largo de las principales rutas de la zona. También impusieron restricciones temporales a los motociclistas como parte de las medidas de prevención y control.

La presencia reforzada de la Fuerza Pública respondió a un contexto en el que la circulación por carretera podía cambiar de forma rápida, según el aviso emitido para los estadounidenses.

Pese a la contingencia, el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar permanecía abierto y en funcionamiento al momento de la comunicación. La ruta entre Santa Marta y la terminal aérea también seguía habilitada, al igual que la carretera que conduce hacia Barranquilla.

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La Embajada advirtió, de todos modos, que esas condiciones podían variar con rapidez debido a interrupciones aisladas o nuevos episodios de inseguridad. La recomendación fue especialmente relevante para quienes tuvieran previsto recorrer la Troncal del Caribe o trasladarse hacia áreas turísticas y rurales de Magdalena y La Guajira.

La Embajada pidió evitar zonas de disturbios y seguir a las autoridades

La sede diplomática recomendó a los ciudadanos estadounidenses alejarse de sitios donde hubiera disturbios, bloqueos viales, concentraciones numerosas u operaciones de seguridad.

En caso de escuchar disparos o encontrarse con grupos grandes de personas, la indicación fue resguardarse de inmediato. La Embajada también pidió no confrontar a individuos o grupos armados y mantener un alto nivel de vigilancia durante los desplazamientos.

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Otra recomendación fue seguir las instrucciones de las autoridades locales y consultar los medios de comunicación para conocer los cierres de carreteras y las novedades de seguridad.

Para casos de asistencia, los estadounidenses en Colombia pueden contactar a la Embajada en Bogotá, a la Agencia Consular en Barranquilla o al Departamento de Estado mediante sus canales consulares.