Colombia

El agropecuario se defendió de las acusaciones de Aida Victoria Merlano; negó haberle cobrado $40 millones por la salida de su hijo de Colombia

Juan David Tejada aseguró que la cifra surgió de una propuesta comercial vinculada a una publicidad en la que participaría su hijo Emiliano

Juan David Tejada divulgó un comunicado en el que expone su postura tras la visita del ICBF a la casa de Aida Victoria Merlano, en medio de cuestionamientos sobre el cuidado de su hijo Emiliano - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
Juan David Tejada respondió a Aida Victoria y dio su versión sobre los $ 40 millones - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
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Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, se pronunció para rechazar las acusaciones de su expareja, Aida Victoria Merlano, quien aseguró que tuvo que entregarle $ 40 millones para obtener su firma en el permiso que permitió la salida de Colombia de su hijo Emiliano.

El empresario negó haber condicionado la autorización de viaje a ese pago y sostuvo que los señalamientos en su contra deberán esclarecerse ante las autoridades.

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La controversia surgió después de que Tejada afirmara que desconocía el paradero exacto del menor, quien había salido del país con Merlano para pasar unas vacaciones. La creadora de contenido respondió que el padre de su hijo le habría exigido los $40 millones como requisito para suscribir el documento de salida y aseguró que cuenta con videos y soportes legales sobre el supuesto pago. También afirmó que la cifra estaba relacionada con un acuerdo comercial que finalmente no se concretó.

El Agropecuario aseguró que la autorización para salir de Colombia no estuvo condicionada a un pago - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
El Agropecuario aseguró que la autorización para salir de Colombia no estuvo condicionada a un pago - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

Semanas después de que estalló la controversia, Juan David Tejada volvió a referirse al conflicto con su expareja. El agropecuario participó en el programa Tamo en vivo de Dímelo King, donde fue consultado por la disputa pública con Aida Victoria Merlano y entregó su versión sobre los hechos relacionados con su hijo.

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Al ser cuestionado sobre los 40 millones que le habría perdido a Aida Victoria para que pudiera salir con su hijo de Colombia, el creador de contenido aseguró: “Eso fue una malinterpretación de ellos”, respondió Tejada y aseguró que todo se trató de un supuesto trato al que habían llegado por una publicidad en la que había aparecido el menor, de la cual al parecer le “querían entregar un dinero”.

“Me dijeron: ‘Mire Juan, el niño va a salir en una publicidad y te vamos a dar un porcentaje de lo que se va a ganar el niño’, Y yo le pregunté al abogado de Aida por qué me estaba ofreciendo plata, pero ahora salen todos ellos diciendo que yo los estoy extorsionando, cuando fue el abogado de ella el que llama”, explicó Tejada.

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada
Tejada mostró una llamada en la que, según afirmó, el abogado de Merlano le planteó un acuerdo comercial - crédito @jdt21_5//Instagram

Durante la entrevista en Tamo en vivo, el agropecuario decidió revelar un video del momento en el que el abogado de Merlano lo llama a ofrecerle un trato para que le dé el permiso para que el niño pueda salir del país y “como acto de buena fe el 20% de un contrato de 200 millones” que Aida tenía en el exterior, según lo que detalló el representante de la barranquillera en la llamada.

Tejada también aseguró que decidió salir a hablar por la cantidad de ataques en redes sociales y que atribuye a la comunidad de casi 10 millones de seguidores que Aida tiene en redes sociales. “Todo lo que se dice es mentira; también dice que no respondo, pero ahí tengo todos los recibos de las cosas, pero yo no soy de salir a mostrar (...) Ya he aguantado mucha cosa y sin nada ser real”, añadió Juan David.

Juan David Tejada negó haberse atrasado en los pagos relacionados con la manutención de su hijo - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
Juan David Tejada negó haberse atrasado en los pagos relacionados con la manutención de su hijo - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

El agropecuario aseguró que los comentarios de Aida en los que se le señala de no cumplir con sus obligaciones como padre son falsos y aseguró que nunca se ha atrasado en un pago. “Eso nunca ha pasado; donde no fuera así, ella no me dejaría ver al niño y yo tampoco tendría que opinar en nada de lo que hacen con él”, explicó.

El empresario también aprovechó el momento para hablar sobre el permiso que dio para su hijo y acusó a Aida de no cumplir la fecha de regreso. “Yo no tengo problema con que él viaje con Aida, pero lo que no me gusta es que haga las cosas sin consultarme; por ejemplo, ahora se llevó al niño y tenía permiso solo hasta el 3 de agosto; ya lleva más de un mes”, recordó.

Juan David Tejada explicó en Tamo en vivo que firmó el permiso para que el niño saliera del país desde el 26 de julio al 3 de agosto. “Yo le di el permiso para ir a Panamá, ahora anda en las Bahamas, no sé cómo hizo, cómo lo sacó, con quién se lo llevó (...) Hay muchas cosas que la gente opina, pero no saben la verdad”, dijo.

El Agropecuario dijo que desconoce cómo su hijo llegó a las Bahamas tras la autorización inicial - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
El Agropecuario dijo que desconoce cómo su hijo llegó a las Bahamas tras la autorización inicial - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

Hasta ahora, Aida Victoria no se ha pronunciado sobre las palabras de su expareja, pero se espera que se pronuncie desde redes sociales como lo suele hacer.

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