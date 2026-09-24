El 76,6% de los ciudadanos en Bogotá se siente inseguro: así le fue al Distrito en la encuesta de percepción de confianza institucional

Las personas que nacieron fuera de Bogotá reportaron una mayor satisfacción con la ciudad que las nacidas en la capital - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La confianza institucional en Bogotá mostró avances en la encuesta de 2025, pero la inseguridad, la desconfianza en la justicia y la inconformidad con los servicios públicos siguen marcando la percepción sobre la gestión distrital. El 76,6% de los consultados manifestó sentirse inseguro en la ciudad, según el análisis presentado por la Veeduría Distrital.

La medición reunió 3.684 respuestas válidas de personas de todas las localidades y se realizó mediante muestreo intencional y de bola de nieve, apoyado en redes de liderazgo local. La Veeduría advirtió que esa metodología permite recoger percepciones ciudadanas, aunque no hace generalizaciones sobre el conjunto de habitantes de Bogotá.

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La percepción sobre el manejo de los recursos públicos pasó de 39,6% en 2024 a 48,5% en 2025. También aumentó el porcentaje de personas que dice sentirse informada sobre las decisiones del Distrito, de 36,1% a 48,3%, mientras la confianza en los servidores públicos distritales subió de 33,4% a 38,3%.

La encuesta muestra que la gestión de la actual administración recibe una mejor valoración en información pública, recursos y respuesta ante emergencias, pero esa recuperación no elimina las alertas sobre seguridad, corrupción, obras, tarifas y participación. La percepción ciudadana depende de que las entidades cumplan sus compromisos y comuniquen resultados verificables.

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Solo el 8,2% de las personas consultadas consideró justas o razonables las tarifas de los servicios públicos - crédito Juan Páez/Colprensa

Mejoran algunos indicadores de confianza en la gestión distrital

El 57% de las personas encuestadas identificó el cumplimiento de planes, programas y proyectos como uno de los factores que más fortalece la confianza institucional. El 56,8% señaló que comunicar los resultados de forma clara y periódica también incide en la valoración de las entidades.

El 42,7% consideró que la Administración Distrital cumple sus propuestas, obligaciones y compromisos. La satisfacción con Bogotá como lugar para vivir aumentó de 44,8% en 2024 a 46,6% en 2025, aunque el análisis de la Veeduría detectó diferencias entre grupos de población.

Las personas que no nacieron en Bogotá reportaron una mayor satisfacción con la ciudad que quienes nacieron en ella. La entidad también advirtió una menor identificación de los jóvenes entre 18 y 25 años con la capital como un proyecto de vida, un factor que, según el análisis, afecta la apropiación de lo público y la participación comunitaria.

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En atención de emergencias y crisis, la confianza pasó de 42,2% a 44,2%. A su vez, quienes afirmaron confiar plenamente en la capacidad institucional para responder en estas situaciones aumentaron de 13,4% a 16,3%.

El 80,6% de los ciudadanos manifestó interés en los asuntos públicos, pero el 66,5% no participa con frecuencia - crédito RenoBo

La Veedora Distrital, Adriana Herrera Beltrán, señaló: “Los resultados muestran que hay señales de recuperación de confianza, pero también evidencian que esta sigue siendo frágil”. La funcionaria agregó que la valoración de las instituciones está vinculada con su capacidad de cumplir, responder y demostrar resultados.

El conocimiento del Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 también presentó un aumento de 6,4 puntos porcentuales y llegó a 32,9%. El desconocimiento total sobre las propuestas del plan disminuyó 7,3 puntos frente a la medición de 2024.

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Seguridad, corrupción y participación concentran las alertas

La seguridad se mantuvo como una de las principales preocupaciones entre las personas que respondieron ese módulo de la encuesta. El 76,6% dijo sentirse inseguro en Bogotá y el 72,2% percibió una baja o nula probabilidad de que un delito sea sancionado.

El 41,5% afirmó haber sido víctima de un delito durante 2025. Entre quienes presentaron una denuncia, el 64,6% calificó de forma negativa la atención recibida. Al excluir de la muestra a quienes tienen vínculo laboral con el Distrito, los órganos de justicia distritales registraron 56,5% de desconfianza y la Policía Metropolitana, 56%.

El 41,5% de los participantes en la encuesta afirmó haber sido víctima de un delito en Bogotá durante 2025 - crédito Secretaría de Seguridad

El análisis de la Veeduría indicó que 61,8% de las propuestas ciudadanas sobre seguridad plantea medidas punitivas y de choque. La entidad sostuvo que las respuestas reflejan una demanda de articulación con la Rama Judicial para que las capturas deriven en procesos efectivos de judicialización.

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La corrupción sigue afectando la percepción de las instituciones. El 37% de los encuestados consideró que ocurre en muchos casos, el 53,7% afirmó que se presenta en algunos y el 9,3% señaló que no ocurre. Solo el 36,9% percibió como transparentes los procesos de contratación pública distrital.

El conocimiento de los canales para denunciar posibles irregularidades pasó de 56,5% en 2024 a 62% en 2025. Pese a ese incremento, la Veeduría identificó la percepción de politización en la selección de personal como una de las barreras para fortalecer la confianza.

La participación ciudadana mostró una brecha entre interés y asistencia a los mecanismos disponibles. Aunque el 80,6% manifestó interés en los asuntos públicos, el 66,5% dijo que no participa con frecuencia en ninguno de los espacios habilitados y el 85,5% nunca ha intervenido en ejercicios de control social.

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La encuesta también registró inconformidad con las tarifas de servicios públicos: solo el 8,2% las consideró justas o razonables. El servicio de aseo no superó 25% de satisfacción en ninguna de las dimensiones evaluadas, mientras Hacienda obtuvo 61,2% de satisfacción en trámites y Cultura, Recreación y Deporte alcanzó 60%.