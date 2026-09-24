Derechos de televisión del fútbol colombiano: revelaron nuevos detalles sobre la oferta a la Dimayor para 2027

La Dimayor está cerca de definir un nuevo acuerdo para los derechos de televisión en el fútbol colombiano, para el periodo 2027-2030 - crédito Santa Fe

Guardar

El fútbol colombiano dio un nuevo paso en la negociación del contrato por los derechos de televisión, cuyo contrato actual termina en diciembre de 2026. Las conversaciones para un nuevo oferente terminaron en la presentación de una propuesta que convenció a los 36 clubes.

Se conocieron nuevos detalles de la oferta a la Dimayor, la cual quedó en manos del actual canal deportivo que cuenta con los derechos exclusivos, para igualar o superar el dinero ofrecido por la organización, la cual es extranjera y presentó iniciativas relacionadas con tecnología para los aficionados y clubes.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la Dimayor salió a desmentir que el oferente sea Go Sports, compañía que fue filtrada por distintos medios. Además, existiría un acuerdo de confidencialidad para no revelar el nombre de la compañía que le competirá a Win Sports.

“La oferta más atractiva”

El medio SportBusiness, especializado en temas sobre acuerdos de derechos en el mundo, publicó un artículo acerca de la negociación de la Dimayor con la organización que se quiere quedar con los derechos de televisión por encima del canal deportivo Win Sports, que los maneja en exclusiva desde 2020.

Según el portal web, dicha propuesta fue “la más atractiva, clara y transparente”. Proyecta una entrega “íntegramente en efectivo de 90 millones de dólares por temporada por los derechos de las cinco propiedades que conforman el portafolio de la Dimayor”, que son las competencias de la Liga BetPlay, Copa Colombia, Primera B, Superliga y Liga Femenina.

PUBLICIDAD

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Henry Agudelo Cano/Colprensa

El medio señaló que una fuente le informó que “nunca antes en la historia del fútbol colombiano habíamos llevado a cabo un proceso tan limpio, claro y confiable”, pues la decisión de los 36 clubes por la propuesta fue unánime en la asamblea extraordinaria del 21 de septiembre.

La propuesta, al parecer, superó la oferta de otros medios conocidos en el mundo como ESPN, DAZN, Amazon, FOX, YT CazéTV de Brasil y las agencias Sportfive, Infront e IMG, aunque sin saber de manera detallada cuáles fueron sus propuestas para la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El lunes 21 de septiembre de 2026, Dimayor le presentó a Win Sports la oferta que tienen por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano - crédito @PSierraR/X

La oferta de la organización también cuenta con inversión para actualizar el VAR, sistemas de transmisión, modernización de la producción, además de un posible número de partidos para la televisión abierta, que no cuenta con encuentros desde 2019, y un apoyo a la Liga Femenina con un “esquema específico de licenciamiento de derechos para establecimientos comerciales”.

PUBLICIDAD

La otra versión de Go Sports

El periodista Alejandro Pino, en el programa Somos la Titular, reveló detalles acerca de la empresa Go Sports, al afirmar que “tiene una oferta de 90 millones de dólares por siete años, es decir, 90 millones de dólares cada año, para quedarse con los derechos del fútbol profesional colombiano a partir del primero de enero de 2027″.

“Win Sports tiene hasta el 21 de noviembre para decir: aumento la oferta, hago otra oferta o váyanse al carajo. Win tiene dos meses para definir eso. Entre las preocupaciones que tiene está que Go Sports es una empresa de papel, porque Go Sports no tiene una productora detrás, Go Sports no tiene un canal detrás. Es como lo dijimos antes, mentira que estén ahí, eh, ESPN o Disney o Netflix o DAZN o Paramount”, añadió.

PUBLICIDAD

Mauricio Correa, fundador de Win Sports, encabeza la propuesta por los derechos de transmisión televisiva del fútbol profesional en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pino afirmó que la empresa de Mauricio Correa “es el equipo 37 del fútbol profesional colombiano. Go Sports es la empresa que creó a Win Sports, pero pues ya no tienen nada que ver, pero factura desde el 2012 como si fuera un equipo, porque en las cláusulas de ese contrato está estipulado que le tiene que entrar plata”.

“Go Sports ha facturado 40.000 millones de pesos en los últimos diez años. Ningún equipo del fútbol profesional colombiano ha facturado eso por derechos de televisión porque estaba en lo firmado. No es ilegal, no los están robando”, finalizó.