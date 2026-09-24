Abelardo de la Espriella pidió la renuncia al presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya: esta fue la razón

Carlos Montoya Muñoz fue nombrado por el presidente de La Espriella, luego de su investidura. Sin embargo, el presidente consideró que el saliente funcionario no cumple con requisitos técnicos - crédito @colpensiones/Instagram

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que solicitó la renuncia de Carlos René Montoya Muñoz a la dirección de Colpensiones. El funcionario saliente ya presentó su dimisión y dejó el cargo a disposición del Gobierno nacional.

De acuerdo con la información oficial suministrada desde la Presidencia de la República, el primer dignatario tomó la decisión después de la intervención de Montoya Muñoz ante la Comisión Séptima del Senado, el 23 de septiembre de 2026.

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Allí, de acuerdo con el Ejecutivo, tuvo dificultades para responder “con precisión” a preguntas “sobre asuntos fundamentales relacionados con el presupuesto, el funcionamiento de Colpensiones y los retos del sistema pensional”.

Pese a que el jefe de Estado reconoció la trayectoria profesional del ahora saliente funcionario, sostuvo que la conducción de Colpensiones requiere conocimiento integral de la institución, rigor técnico y preparación para responder por la administración de recursos y la protección de los derechos pensionales de millones de personas.

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