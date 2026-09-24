Colombia

La convocatoria Chevening abrió inscripciones para maestrías en Reino Unido hasta el 6 de octubre de 2026: así puede participar

El programa británico ofrece formación presencial de entre 9 y 12 meses a graduados colombianos que acrediten trayectoria laboral, liderazgo y admisión en alguna institución elegida dentro del proceso oficial

La beca Chevening cubre matrícula, estipendio mensual y costos de viaje desde Colombia hasta el Reino Unido - crédito Johan Largo/Infobae
La convocatoria de becas Chevening 2027-2028 abrió las inscripciones para maestrías presenciales de profesionales colombianos en el Reino Unido - crédito Johan Largo/Infobae
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La convocatoria Chevening 2027-2028 abrió inscripciones para que profesionales colombianos cursen maestrías presenciales de un año en universidades del Reino Unido, con cobertura de matrícula, manutención, tiquetes aéreos y otros gastos asociados. Las solicitudes estarán disponibles hasta el 6 de octubre de 2026.

El programa del Gobierno del Reino Unido está dirigido a personas con formación universitaria, experiencia profesional y proyección de liderazgo que se comprometan a regresar a Colombia durante al menos dos años después de terminar sus estudios. La convocatoria abarca programas en todas las áreas del conocimiento, con énfasis en prioridades de desarrollo para el país.

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Chevening financiará estudios de posgrado en universidades de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Los candidatos deberán elegir tres opciones de maestría, ordenadas por preferencia, y obtener una oferta incondicional de al menos una de ellas dentro del calendario definido por el programa.

La beca busca apoyar a profesionales que puedan contribuir a temas como medio ambiente, transición energética, cambio climático, paz, derechos humanos, educación, cultura y crecimiento económico. La selección se orienta a personas con habilidades de liderazgo, capacidad de influencia y redes profesionales consolidadas.

El gobierno de Reino Unido anunció una nueva convocatoria de becas que beneficiará a los ciudadanos colombianos
El programa financia maestrías de tiempo completo con una duración de nueve a doce meses en universidades británicas - crédito Jesús Aviles / Infobae

Requisitos para postular a la beca Chevening

Los aspirantes deben ser ciudadanos colombianos y haber completado un pregrado universitario. También necesitan acreditar al menos dos años de experiencia profesional adquirida después de graduarse, sin que el material suministrado detalle los tipos de vinculación laboral que pueden ser tenidos en cuenta.

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El dominio del inglés deberá ajustarse al nivel exigido por la universidad seleccionada, que normalmente corresponde a C1. Aunque Chevening ya no establece un examen de idioma como requisito general de su solicitud, los postulantes deben cumplir las condiciones de admisión de la institución británica en la que aspiren a estudiar.

La postulación exige una aceptación incondicional en, por lo menos, uno de los tres programas escogidos. Los candidatos pueden solicitar su admisión universitaria antes o después de presentar la aplicación a Chevening, pero deberán atender los plazos propios de cada centro docente y los del proceso de becas.

La convocatoria está destinada a maestrías de tiempo completo que comiencen en el trimestre de otoño, habitualmente entre septiembre y octubre. Los cursos deben durar entre nueve y 12 meses, desarrollarse en el Reino Unido y conducir a la obtención de un título de máster impartido.

Los beneficiarios podrán contar con becas del 60%, 80% y 100% de cobertura del valor de la matrícula - crédito Icetex
Chevening financia la matrícula completa de los posgrados, con un límite de 22.000 libras esterlinas para las maestrías en administración de empresas - crédito Icetex

No son elegibles los programas a distancia, de tiempo parcial, doctorados, DPhil ni cursos con más de un mes de estudios fuera del Reino Unido. La única excepción mencionada para un diploma de posgrado es el programa de Estudios Diplomáticos de la Universidad de Oxford.

Cobertura económica y elección de programas

La beca contempla el pago completo de la matrícula universitaria, un estipendio mensual para sostenimiento, pasajes de ida y regreso al Reino Unido, costos de visa y apoyos para gastos de llegada y retorno. Los beneficiarios también tendrán acceso a actividades del programa y a una red internacional de exbecarios.

El material de la convocatoria no precisa el número de becas disponibles ni un monto total asignado para Colombia. La cobertura dependerá de los rubros establecidos por Chevening y de las condiciones de cada programa académico seleccionado por los aspirantes.

En el caso de los MBA, existe un límite de matrícula de 22.000 libras esterlinas. Si el valor del curso supera esa cifra, el estudiante deberá asumir la diferencia, aunque las universidades pueden aportar hasta 20% para reducir el excedente. Para otros programas elegibles, las tasas académicas quedan cubiertas por la beca.

Los candidatos deben verificar que sus tres opciones cumplan los criterios de financiación. Chevening recomienda elegir cursos similares en tres universidades diferentes para ampliar las alternativas de admisión, aunque también permite seleccionar programas distintos dentro de una misma institución si tienen contenidos académicos semejantes.

Collage con el escudo real británico, personas estudiantes, edificios históricos de Londres, autobuses de dos pisos y textos sobre becas.
Los becarios asumen el compromiso de regresar a Colombia y residir en el país durante al menos dos años tras culminar sus estudios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Algunas universidades solicitan depósitos para formalizar la admisión. Chevening no cubre esos pagos previos y advierte que el aspirante deberá asumirlos o acordar con la institución un aplazamiento, una exención o una alternativa mientras recibe el resultado definitivo de la beca.

Proceso de solicitud y retorno a Colombia

Para iniciar la aplicación, los interesados deben contar con una dirección de correo electrónico, un número telefónico y el código de acceso único que entrega el sistema de postulación en línea. La recomendación es conservar ese código, ya que será solicitado durante las distintas etapas del proceso.

La solicitud debe presentar con claridad la trayectoria profesional, las metas académicas y la forma en que los estudios se relacionan con los objetivos del candidato en Colombia. Chevening define su programa como una red de personas que trabajan con el Reino Unido para construir un futuro “más resiliente, próspero y sostenible”.

Los beneficiarios deberán regresar a Colombia al finalizar la maestría y residir y trabajar en el país durante un mínimo de dos años. Ese compromiso forma parte de las condiciones de la convocatoria para profesionales colombianos.

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