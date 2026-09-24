Colombia

Duro llamado de atención de la ministra de Minas a mandatarios que se oponen a los cobros por exceso de energía en el Caribe: “No es capricho”

María Nohemí Arboleda defendió la aplicación de cobros adicionales a quienes superen en más de 10% su meta individual de consumo

La ministra reconoció que el Caribe tiene una curva histórica de consumo superior a la de otras regiones, debido, entre otros factores, a las altas temperaturas y al uso frecuente de ventiladores y equipos de aire acondicionado - crédito Narrativa
La ministra reconoció que el Caribe tiene una curva histórica de consumo superior a la de otras regiones, debido, entre otros factores, a las altas temperaturas y al uso frecuente de ventiladores y equipos de aire acondicionado - crédito Narrativa
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La discusión por las medidas de ahorro de electricidad en la región Caribe volvió a tomar fuerza después de que la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, pidiera a gobernadores y alcaldes acompañar el programa diseñado para contener el crecimiento de la demanda.

La funcionaria reconoció que este tipo de campañas pueden generar inconformidad en una zona donde las altas temperaturas llevan a los hogares a utilizar con mayor frecuencia ventiladores y sistemas de aire acondicionado.

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El pronunciamiento se produjo mientras autoridades del Cesar y otros representantes del Caribe han solicitado revisar la aplicación de los cobros contemplados por la regulación. Entre las peticiones se encuentra incorporar las condiciones climáticas de la región al momento de establecer las reglas para determinar cuándo un usuario debe asumir un pago adicional.

Arboleda explicó que el esquema no parte de una cifra de consumo igual para todos los usuarios, sino de una referencia individual construida a partir del comportamiento histórico de cada hogar o establecimiento.

A partir de esa base, existe un margen adicional de 10% antes de que se genere el cobro establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Yo sí le pido a los que viven en esta parte del país, a gobernadores y alcaldes que nos ayuden. No es capricho”, expresó la ministra al referirse a la resistencia que ha generado la medida en algunos sectores del Caribe.

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La advertencia de la ministra antes de terminar 2026

El Gobierno advierte sobre un déficit de energía firme del 8,6% para el periodo 2026-2027 - crédito X
El Gobierno advierte sobre un déficit de energía firme del 8,6% para el periodo 2026-2027 - crédito X

Durante su intervención, Arboleda explicó que el Gobierno está concentrando su atención en los últimos tres meses del año debido a las condiciones que podría enfrentar el sistema eléctrico durante la temporada seca de comienzos de 2027.

La funcionaria señaló que septiembre marca el comienzo de un periodo que requiere especial atención y que las decisiones que se adopten durante octubre, noviembre y diciembre tendrán efectos sobre la manera en que el país llegará a los primeros meses del próximo año. “Esto ya no espera. (...) El déficit empieza en septiembre y lo que decidamos ahora, de verdad, define qué va a pasar en el verano, a partir de enero de 2027″, señaló la jefe de cartera.

Uno de los argumentos planteados por Arboleda es que la regulación no desconoce que el Caribe presenta históricamente niveles de consumo diferentes a los de otras zonas del país. Por esa razón, la referencia utilizada para establecer el límite se construye con el historial de consumo de cada usuario.

Por orden del Consejo de Estado se deben nombrar inmediatamente a los 6 comisionados de la Creg - crédito Creg
El primer ciclo de aplicación del programa tiene carácter pedagógico, por lo que durante ese periodo los usuarios serán informados sobre su meta y el eventual cobro, pero este todavía no será exigible - crédito Creg

Recordemos que la curva base de consumo de esta región es más alta que en los otros, precisamente porque es una curva histórica”, dijo.

De acuerdo con las reglas establecidas por la Creg, la meta individual se calcula utilizando los consumos registrados durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia del programa. De esta manera, el límite no corresponde a una cantidad de kilovatios hora idéntica para todos los usuarios.

La ministra también hizo énfasis en que el programa permite superar la meta individual en un 10% sin que ese excedente genere inmediatamente el cobro adicional: “La campaña pedagógica que termina ahorita en septiembre, ya después empieza a aplicarse. Se refiere a que yo puedo incluso consumir 10% más. Si me paso de ahí, obvio, va a haber unas penalizaciones”.

¿Qué pasará cuando un usuario supere el 110% de su meta?

Los cobros adicionales comenzarán a causarse a partir del ciclo de lectura siguiente al periodo pedagógico, según las fechas particulares de lectura y facturación de cada usuario - crédito Cenace
Los cobros adicionales comenzarán a causarse a partir del ciclo de lectura siguiente al periodo pedagógico, según las fechas particulares de lectura y facturación de cada usuario - crédito Cenace

El programa transitorio establecido por la Creg contempla un mecanismo mediante el cual los usuarios pueden ser objeto de un cobro adicional cuando su consumo supere el 110% de la meta individual asignada.

Esto significa que el usuario no recibe una penalización por cualquier aumento frente a su consumo habitual. El cobro comienza a calcularse únicamente sobre la energía que exceda el límite establecido por la regulación.

La medida contempla diferentes factores dependiendo del tipo de usuario. Para los hogares de estratos 1, 2 y 3 se estableció un factor de 1,30; para los estratos 4, 5 y 6, uno de 1,50; y para los usuarios comerciales e industriales regulados, uno de 1,70..

La discusión se presenta mientras el Gobierno advierte sobre una brecha de energía firme para el periodo 2026-2027. Durante el Congreso Andesco 2026, desarrollado en Cartagena, la ministra informó que el déficit calculado corresponde al 8,6%, equivalente a 8.030 GWh.

El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA
El Ideam advirtió que la probabilidad del fenómeno de El Niño superará el 90 % a partir de septiembre de 2026.- crédito VisualesIA

En ese escenario, también mencionó factores que podrían aumentar las exigencias sobre el sistema, entre ellos la llegada de condiciones asociadas al fenómeno de El Niño y eventuales situaciones relacionadas con infraestructura, mantenimientos o interrupciones.

El Gobierno contempla, además, realizar subastas de energía durante 2027 con el propósito de atender las necesidades del sistema. Según explicó la ministra, una convocatoria anterior no logró incorporar la energía esperada debido a que el proyecto asignado no cumplió con todos los requisitos, mientras que otra subasta que se había contemplado para 2026 no alcanzó a realizarse.

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