Colombia

Famosa actriz de ‘Vecinos’ aseguró que el gobierno de Abelardo de la Espriella trabaja para “solucionar el desorden que dejó Petro”

María Margarita Giraldo, figura de la televisión colombiana, respalda en todas sus publicaciones de redes sociales al mandatario y critica con firmeza a la oposición

La famosa actriz ha declarado su respaldo al presidente en diferentes oportunidades - crédito Abelardo de la Espriella / X
La famosa actriz ha declarado su respaldo al presidente en diferentes oportunidades - crédito Abelardo de la Espriella / X
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María Margarita Giraldo, recordada por su papel como Doña Ruca en la novela Vecinos, respaldó a través de su cuenta en la plataforma digital X la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de delegar al vicepresidente José Manuel Restrepo como su representante ante la ONU y atribuyó al exmandatario Gustavo Petro el “desorden” que dejó antes de la llegada del nuevo Gobierno.

En otra de sus publicaciones en redes sociales, la actriz fue más allá del respaldo, pues realizó una ofensiva contra referentes de izquierda, entre ellos, las congresistas María Fernanda Carrascal y Alejandra Omaña.

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La actriz cuestionó la gestión del saliente mandatario con un contundente mensaje en su cuenta de X - crédito @giraldomariamargarita/ Instagram - crédito Presidencia de la República
La actriz ha cuestionado a Petro en repetidas ocasiones - crédito @giraldomariamargarita/ Instagram y Presidencia de la República

El respaldo a De la Espriella por parte de la recordada ‘Doña Ruca’ de ‘Vecinos’

La intérprete celebró la intervención atribuida al Gobierno colombiano ante Naciones Unidas: “Excelente la alocución de Abelardo de la Espriella en boca de José Manuel Restrepo, por fin podemos sentirnos orgullosos del gobierno de nuestra patria y sus proyectos. Y de una representación decente y adecuada”, escribió en su cuenta de la plataforma.

La discusión comenzó cuando el vicepresidente informó en X que viajaba a Nueva York por instrucción del mandatario. En su reporte, señaló que asistiría a una agenda ante Naciones Unidas, así como a encuentros sobre inversión y cooperación internacional.

Una de las voces que cuestionó la decisión fue la de la periodista Diana Sánchez Lara, por lo que la actriz no dudó en responder a ese comentario con una defensa de la delegación y una crítica a la administración anterior.

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Giraldo afirmó que De la Espriella había anticipado que no viajaría fuera del país. En su publicación dirigida a la comunicadora, escribió: “A ver, señora. ¿Defensora de qué? No bestialice. @ABDELAESPRIELLA desde un principio sostuvo que no iba a viajar al exterior y que su representante sería el vicepresidente. Lo hace para no descuidar el país que lo eligió y solucionar el desorden que dejó Petro”.

El respaldo de la actriz se puede apreciar en sus respuestas a noticias y publicaciones directas en su cuenta - crédito @MariaMarGiraldo / X
El respaldo de la actriz se puede apreciar en sus respuestas a noticias y publicaciones directas en su cuenta - crédito @MariaMarGiraldo / X

La postura de María Margarita Giraldo vinculó la ausencia del mandatario con la necesidad de atender la situación interna del país, teniendo en cuenta que el país atraviesa por una crisis por los incendios en Boyacá y Tolima, además del trabajo por reconstruir a las ciudades más afectadas por el terremoto y el paro armado anunciado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Santa Marta.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que la famosa se pronuncia sobre la situación del país, puesto que en los últimos años ha usado sus redes sociales para fijar posiciones sobre debates de la actualidad nacional.

Sus mensajes se sumaron a las reacciones de usuarios de X, donde hubo respuestas tanto al respaldo a De la Espriella como a sus cuestionamientos al expresidente.

La actriz también cuestionó a Carrascal y Omaña por una foto en el Congreso

La actriz etiqueta a los protagonistas de las controversias en sus publicaciones - crédito @MariaMarGiraldo / X
La actriz etiqueta a los protagonistas de las controversias en sus publicaciones - crédito @MariaMarGiraldo / X

Giraldo también utilizó sus redes sociales para criticar a la representante María Fernanda Carrascal, integrante del Pacto Histórico, después de que la congresista exhibiera en una plenaria de la Cámara una fotografía junto a Sandra Ramírez. La exsenadora fue integrante de las antiguas Farc y pareja de Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tirofijo.

Durante su intervención, Carrascal defendió la fotografía, dijo que no sentía vergüenza por aparecer con Ramírez y relacionó su posición con el respaldo al Acuerdo de Paz y a la participación política de aquellos que dejaron las armas tras la desmovilización.

Tras la viralización de la noticia, la actriz reaccionó a una publicación que incluía acusaciones contra Ramírez y reproches a Carrascal por su postura.

María Margarita dirigió su mensaje a la representante del Pacto Histórico y a la legisladora Alejandra Omaña, más conocida como Amaranta Hank: “Alejandra Omaña y María Fernanda Carrascal avergüenzan cada día al Congreso con sus mensajes y su inanidad para presentar propuestas. Inútiles útiles a una ideología barata y marchita”.

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