Colombia

“Estar con un hombre no te hace gay”, la reflexión de Omar Murillo tras su publicación viral

Bola 8 volvió a referirse a la imagen en la que apareció con un amigo español y planteó preguntas sobre atracción, amistad y etiquetas

Omar Murillo compartió una imagen con un hombre: qué se sabe de los rumores - crédito @bola8actor/ Instagram
Omar Murillo compartió una imagen con un hombre: qué se sabe de los rumores - crédito @bola8actor/ Instagram
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Omar Murillo volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar una reflexión sobre la sexualidad, los prejuicios y los vínculos entre hombres.

El actor, conocido como Bola 8, sostuvo que “estar con otro hombre no te hace homosexual”, una afirmación que acompañó con preguntas dirigidas a sus seguidores y que surgió días después de que compartiera una fotografía en la que aparecía tomado de la mano con otro hombre.

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En el video, Murillo planteó una discusión sobre las interpretaciones que suelen hacerse alrededor de la cercanía física o emocional entre hombres. “Estar con otro hombre no te hace homosexual. Sí, estar con otro hombre no te hace homosexual. ¿Ustedes qué opinan?”, expresó el actor antes de preguntarle a su público si conoce casos de hombres que hayan sentido atracción por otros hombres y no lo hayan hablado de forma abierta.

El artista también se refirió a la posibilidad de que algunas personas repriman o silencien ese tipo de sentimientos por temor a las reacciones de su entorno. “Muchos hombres han tenido experiencia con otros hombres y no son gays. Muchos hombres han sentido atracción por otros hombres y lo guardan y lo tienen reprimido”, dijo en el video que circuló en plataformas digitales.

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Las palabras de Murillo provocaron reacciones divididas. Algunos seguidores entendieron la publicación como una reflexión sobre los estigmas que persisten alrededor de la expresión afectiva y la amistad entre hombres. Otros usuarios consideraron que el actor buscaba prolongar la discusión que comenzó con la fotografía difundida en su cuenta de Instagram.

La imagen mostraba únicamente dos manos entrelazadas. En la publicación, el actor no reveló el rostro de la otra persona ni explicó de inmediato el tipo de vínculo que mantenía con él. “No voy a explicar esta foto. Mejor díganme ustedes qué creen que significa”, escribió, una frase que alimentó las especulaciones sobre una eventual relación sentimental.

Después de que la publicación se hiciera viral, Omar Murillo se refirió al tema y explicó que el hombre de la fotografía es un amigo español. El actor cuestionó que una imagen entre dos hombres lleve de forma automática a conclusiones sobre una relación amorosa o sobre la orientación sexual de quienes aparecen en ella.

“Para los que están con la piquiña de saber si es pareja o no, lo único que les puedo decir es que es un hombre guapísimo y además me quiere, es mi pana”, afirmó en otro pronunciamiento. También indicó que el vínculo nació de una amistad y habló de la conexión que siente con esa persona, sin confirmar que exista un romance.

La reflexión posterior mantuvo abierta la conversación, aunque Murillo no se definió públicamente bajo una orientación sexual específica ni confirmó una nueva relación. Sus intervenciones se centraron en cuestionar las etiquetas y en señalar que la cercanía entre dos hombres no debería ser motivo suficiente para construir versiones sobre sus vidas privadas.

La publicación ocurrió meses después de que se confirmara la separación entre Murillo y la creadora de contenido Koral Costa, con quien mantuvo una relación de cerca de 17 años. Ambos señalaron que el final de la relación no se produjo por una infidelidad, sino por los cambios que atravesaban en sus vidas y sus compromisos laborales. Tras la ruptura, el actor se instaló en España por motivos profesionales, según informaciones difundidas sobre el caso.

Costa reaccionó públicamente a la imagen y afirmó que cada persona tiene derecho a tomar sus propias decisiones después de una separación. La creadora de contenido no confirmó ni desmintió las interpretaciones sobre la fotografía, pero sostuvo que el vínculo entre ambos forma parte de una etapa que llegó a su fin.

Por ahora, Murillo no ha dado detalles sobre la identidad completa del hombre con quien apareció tomado de la mano. Tampoco confirmó que el contenido haga parte de una relación sentimental. Su más reciente mensaje se enfocó en las preguntas que, según expuso, generan los afectos, las experiencias y la cercanía entre hombres en un contexto donde todavía persisten prejuicios sobre la diversidad sexual.

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