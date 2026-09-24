El actor Sebastián Vega reveló que aún es adicto al alcohol: “Esa puerta sigue ahí”

“La puerta sigue ahí”, Sebastián Vega habló de su lucha diaria contra el alcohol - crédito cortesía Canal RCN

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Sebastián Vega habló de su proceso de abstinencia y aseguró que, pese a llevar más de tres años sin consumir alcohol, aún se reconoce como una persona con adicción.

El actor relató que la decisión de dejar de beber no eliminó los pensamientos asociados al consumo y explicó que mantiene una vigilancia permanente sobre los factores que podrían llevarlo a una recaída.

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“Yo sigo siendo adicto. La adicción no se me ha quitado”, afirmó durante una entrevista que concedió junto a su esposa, Valentina Ochoa, al pódcast Realidades Ocultas. Vega indicó que su relación con el alcohol estuvo marcada por la frecuencia del consumo, la culpa y la dificultad para detenerse, incluso en períodos en los que lograba pasar varios meses sin beber.

El actor situó el comienzo formal de su abstinencia el 13 de marzo de 2023. Ochoa recordó esa fecha como un punto de quiebre en la vida de la pareja y aseguró que, desde entonces, percibió una transformación en su esposo. “Yo siempre he dicho: yo me volví a casar el 13 de marzo de 2023, que fue el día que Sebas dejó de tomar”, expresó.

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Vega contó que empezó a beber durante la adolescencia y que el alcohol estuvo presente en situaciones de celebración, tristeza, enojo o descanso. Según relató, no necesitaba una razón concreta para consumir y podía empezar temprano en la mañana, especialmente en viajes, reuniones o días sin compromisos laborales inmediatos.

“El tema mío sí era diferente. Yo tomaba por todo, porque sí, porque no, porque estaba feliz, porque estaba triste, porque me daba rabia, porque estaba celebrando”, recordó. El actor explicó que durante años consideró que podía manejar esa conducta porque mantenía sus responsabilidades laborales, aunque luego reconoció que esa aparente funcionalidad ocultaba un problema mayor.

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Vega señaló que llegó a detener el consumo durante tres, seis e incluso nueve meses, pero describió esos períodos como pausas con una fecha de vencimiento. El regreso al alcohol, dijo, solía venir acompañado de ansiedad y de la idea de compensar lo que no había consumido durante el tiempo de abstinencia.

“Yo no estaba dejando de tomar, estaba pausando. Desde el segundo mes esperaba que llegara el día 90”, explicó. Para él, esa diferencia resultó central cuando inició un proceso de acompañamiento psicológico y entendió que no bastaba con suspender temporalmente el alcohol.

El intérprete relató que comenzó a revisar su relación con el consumo después de una conversación con amigos. En ese encuentro, reconoció que se sentía agotado por la situación y recibió el contacto de un profesional que lo acompañó al inicio del proceso. Tras esa conversación, pasó un fin de semana encerrado en casa, con una botella de whisky y cervezas, mientras trataba de decidir si podía abandonar el alcohol.

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Al terminar el licor que tenía disponible, sintió una ansiedad que describió como intensa. Vega recordó que recurrió incluso a bebidas que no solía consumir, en busca de una sensación similar a la que le producía el alcohol. Al día siguiente acudió a su primera cita profesional.

Durante las primeras jornadas, explicó, tuvo episodios de ansiedad, sudoración, tensión física y pensamientos repetitivos relacionados con el consumo. El actor dijo que una de las herramientas que utilizó fue repetirse: “Solo por hoy no voy a beber”. Con el paso de los días, aseguró, esos pensamientos comenzaron a perder frecuencia, aunque no desaparecieron por completo.

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“La puerta sigue ahí. Yo la cerré, pero la puerta no tiene seguro (...) El trabajo es diario, yo todavía sigo en trabajo”, sostuvo. Vega explicó que utiliza esa imagen para describir su sobriedad: puede recordar el consumo, enfrentar espacios donde hay alcohol y rechazarlo, pero sabe que la posibilidad de recaída existe y requiere atención diaria.

El actor también habló de la culpa que acompañaba su consumo. Según dijo, tomar no le producía bienestar pleno, porque incluso mientras bebía sentía malestar por hacerlo. “Yo el trago me lo tomaba con culpa. No disfrutaba ni tomar ni no estar tomando”, afirmó.

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Entre los episodios que hoy identifica como señales de alerta, mencionó decisiones que pudieron tener consecuencias graves. Recordó una ocasión en la que manejó el carro después de beber, mientras viajaba con Ochoa y uno de sus hijos. “Afortunadamente no llegó a mayores”, señaló al referirse a ese momento.

Valentina Ochoa, por su parte, relató que también tuvo que modificar su forma de acompañar a Vega. Reconoció que durante un tiempo asumió un papel de vigilancia, al contar cuántas bebidas consumía o al pedirle que moderara su conducta. Con el tiempo entendió que esas discusiones no resolvían el problema y podían profundizar la tensión.

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“Uno se vuelve un policía”, afirmó Ochoa. La esposa del actor explicó que comprendió que no podía controlar el proceso de Vega ni asumir la responsabilidad de salvarlo. Según dijo, el cambio solo fue posible cuando él tomó la decisión de buscar ayuda y ambos recibieron orientación profesional.

La pareja contó que enfrentó además la presión social que surge al rechazar el alcohol en eventos, conciertos y reuniones. Vega aseguró que en los primeros meses le resultó más difícil explicar que no bebía que mantenerse alejado del consumo. “Fue más difícil decir que no tomaba que dejar de tomar”, dijo.

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A pesar de ello, decidió no aislarse por completo de los espacios sociales. Asistió a celebraciones, compromisos laborales y eventos relacionados con marcas de bebidas alcohólicas. También aclaró que no pidió a sus amigos o familiares que dejaran de beber frente a él, pues consideró que la decisión era personal.

Vega afirmó que hoy puede consumir cerveza sin alcohol en ocasiones sociales, aunque precisó que evita verla como un reemplazo de las bebidas que dejó. Su objetivo, remarcó, es no consumir alcohol. “Tengo muy claro que lo que no quiero es alcohol”, señaló.

En la entrevista, el actor insistió en que cada proceso es distinto y que la abstinencia requiere acompañamiento. Además, pidió evitar los juicios contra quienes atraviesan una adicción y recomendó acudir a profesionales de la salud mental para identificar los factores que impulsan el consumo. Para Vega, el alcohol era parte de un problema más amplio: la dificultad para gestionar emociones, enfrentar conflictos y expresar lo que sentía.