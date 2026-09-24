Grupo Frontera sorprendió con versión de una canción de Karol G en formato de banda: así se escuchó el grupo mexicano

La agrupación mexicana transformó el tema de la colombiana con acordeón y bajosexta durante una fecha de su gira por Estados Unidos - crédito @karolg @grupofrontera/ Instagram

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Grupo Frontera sorprendió a sus seguidores al interpretar en directo una versión de Alguien que te amaba, canción de Karol G, durante una de las fechas de su gira por Estados Unidos. La agrupación mexicana llevó el tema hacia el sonido de la cumbia norteña, con el acordeón y la bajosexta como ejes de un arreglo que se apartó de la producción original de la artista colombiana.

El momento comenzó a circular en videos publicados en TikTok e Instagram, donde asistentes al espectáculo registraron la interpretación. En las imágenes se escucha a la banda adaptar la melodía a su propio estilo, con una base rítmica ligada a los códigos que caracterizan su repertorio y a la música regional mexicana.

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La presentación se dio en medio de la serie de conciertos que Grupo Frontera ofrece en territorio estadounidense. Aunque el grupo no anunció el cover como un lanzamiento oficial, la respuesta del público en redes sociales abrió la conversación sobre una posible grabación formal de la versión.

Grupo Frontera sorprendió con un cover de Karol G que cambió el ritmo de la canción - crédito @karolg @grupofrontera/ Instagram

Alguien que te amaba forma parte de No me arrepiento de sentir tanto, álbum que Karol G publicó en agosto de 2026. La canción conserva una línea de desamor, pero se distancia de varios de los temas urbanos que marcaron etapas anteriores de la carrera de la colombiana. La pieza también ha aparecido en presentaciones de su actual gira por Estados Unidos.

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La recepción del video fue inmediata. Seguidores de Grupo Frontera y de Karol G destacaron la interpretación vocal y la manera en que el tema se ajustó a los recursos sonoros de la agrupación. Varios usuarios señalaron que la canción parece compatible con los arreglos que la banda ha desarrollado en sus producciones y colaboraciones.

“La necesito en Spotify”, “una colaboración me gustaría”, “espero que la lancen de verdad”, “se escucha mejor con la voz de ellos”, “Karol, mira esta señal del universo”, son las reacciones de algunos internautas en redes sociales.

Grupo Frontera combina cumbia, norteño y música regional mexicana en su propuesta - crédito @grupofrontera/ Instagram

Grupo Frontera ha consolidado una propuesta que cruza elementos de la cumbia, el norteño y la música regional mexicana. Esa identidad le ha permitido colaborar con artistas de distintos géneros y llegar a públicos que no pertenecen exclusivamente al circuito tradicional de la música regional.

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La adaptación de Alguien que te amaba se suma a esa línea de cruces entre el repertorio pop latino y los formatos instrumentales mexicanos. El grupo no realizó una actuación junto a Karol G ni anunció que la versión vaya a formar parte de un proyecto discográfico próximo.

Hasta el momento, Karol G no ha reaccionado públicamente al cover de Grupo Frontera. Tampoco se conoció una confirmación sobre una colaboración entre ambas partes. Mientras tanto, los fragmentos del concierto siguen circulando en redes sociales, donde varios seguidores piden que la agrupación publique una versión completa en plataformas digitales.

Karol G no se ha pronunciado sobre la versión de Grupo Frontera ni confirmó una colaboración - crédito @karolg/ Instagram

El impacto de No me arrepiento de sentir tanto también se explica por el desempeño de BbY WOW, colaboración de Karol G con los artistas españoles Judeline y rusowsky. La canción se convirtió en uno de los temas con mayor alcance internacional del álbum y alcanzó el primer lugar tanto del Billboard Global 200 como del Billboard Global Excl. U.S., listas que miden el consumo musical en más de 200 territorios.

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El tema se mantuvo durante tres semanas consecutivas en el número uno de ambas clasificaciones, un registro que representó el primer liderazgo de más de una semana de Karol G en esos listados globales. Para Judeline y rusowsky, la canción marcó además su primera llegada a la cima de las mediciones internacionales de Billboard.

'BbY WOW' lideró el Billboard Global 200 y el Billboard Global Excl. U.S. tras sumar 42,3 millones de reproducciones globales en una semana - crédito @billboard/ Instagram

El crecimiento del sencillo también se reflejó en las plataformas de reproducción. A finales de agosto, BbY WOW llegó al primer lugar del Top 50 Global de Spotify, luego de haber ingresado al ranking diario en el puesto 189 el 12 de agosto. El ascenso se produjo en poco más de dos semanas y consolidó la canción como una de las más escuchadas del período.

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La colaboración alcanzó, además, el primer lugar de la lista global de Apple Music el 1 de septiembre. Con ese resultado, Karol G obtuvo su primer número uno en ese ranking.