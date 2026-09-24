Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, tiene el más alto valor económico del fútbol colombiano, según el CIES: le sigue uno de América

Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, tiene el más alto valor económico del fútbol colombiano, según el CIES - crédito Luisa González/Reuters

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Juan Manuel Rengifo, futbolista de Atlético Nacional, fue tasado en 7,08 millones de euros por el Observatorio de Fútbol CIES, la cifra más alta entre los jugadores de clubes colombianos incluidos en la clasificación de Suramérica, sin Argentina ni Brasil.

El atacante aparece segundo en la lista regional, detrás del uruguayo Matías Arezo, de Peñarol, cuyo valor estimado asciende a 9,56 millones de euros.

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El informe, publicado a través de su cuenta de instagram ‘@cies_fotball’ el jueves 24 de septiembre del 2026, ubica además a dos futbolistas de la liga colombiana entre los 10 primeros: el mediocampista Josen Escobar, de América de Cali, con 5,66 millones de euros, y Halam Loboa, de Independiente Medellín, con 4,70 millones.

Este es el listado completo de los 10 jugadores con más alto valor económico, no nacidos en Colombia, ni Argentina, y que juegan en Suramérica - crédito CIES

De ese modo, Colombia tiene tres representantes en un listado que también reúne a jugadores de Paraguay, Ecuador, Chile y Perú.

La valoración no implica que esos montos sean cláusulas de rescisión ni precios fijados por los clubes. El Centro Internacional de Estudios del Deporte, conocido como CIES, elabora una proyección sobre la posible cifra de una transferencia a partir de un modelo estadístico. El observatorio tiene sede en Neuchâtel, Suiza, y desde 2005 publica estudios sobre rendimiento, mercados de pases, formación de jugadores y finanzas del fútbol.

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El ranking de CIES en Sudamérica sin Argentina ni Brasil

Matías Arezo, Peñarol de Uruguay — 9,56 millones de euros Juan Manuel Rengifo, Atlético Nacional de Colombia — 7,08 millones de euros Eduardo Delmás, Olimpia de Paraguay — 6,23 millones de euros Josen Escobar, América de Cali de Colombia — 5,66 millones de euros Emerson Pata, Independiente del Valle de Ecuador — 5 millones de euros Felipe Faúndez, O’Higgins de Chile — 4,86 millones de euros Leandro Hernández, Colo Colo de Chile — 4,81 millones de euros Matías Perelló, Independiente del Valle de Ecuador — 4,75 millones de euros Halam Loboa, Independiente Medellín de Colombia — 4,70 millones de euros Maxloren Castro, Sporting Cristal de Perú — 4,23 millones de euros

El valor de Rengifo se sostiene, entre otros factores, en su participación y producción ofensiva durante 2026. Según las estadísticas de Sofascore, el jugador de 21 años registraba 34 partidos, siete goles y siete asistencias con Atlético Nacional este año.

Escobar, de 21 años, acumula 37 apariciones, dos goles y tres asistencias en América de Cali, de acuerdo con los registros de la misma plataforma. En el caso de Loboa, mediocampista de 20 años, ha jugado 30 partidos, sin goles y dos asistencias con Independiente Medellín.

Josen Escobar es el segundo jugador colombiano de más alto valor económico dentro de los que juegan en Suramérica - crédito América de Cali

El modelo mide una transferencia posible, no un precio fijo

De acuerdo a lo que expone la entidad en su sitio web, el CIES define sus cifras como valores de transferencia estimados. Su cálculo incorpora un rango de 7,5% por encima y por debajo de la capacidad financiera prevista del comprador que considera más probable.

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La estimación contempla el 100% de los derechos económicos y los pagos complementarios, pero deja fuera las cláusulas de recompra. También mantiene una referencia de inflación equivalente a la observada en los dos últimos períodos de transferencias.

Halam, Loboa es el tercer colombiano que aparece en el listado como los 10 jugadores más caros, no nacidos en Argentina o Brasil y que juegan en Suramérica - crédito Sergio Moraes/Reuters

La metodología permite comparar jugadores de campeonatos con distinta capacidad de gasto, aunque no sustituye una negociación. Una transferencia depende de la voluntad de compra y venta, de la situación contractual y de la competencia entre clubes interesados. Una oferta concreta puede quedar por debajo o por encima de la proyección.

Otros sistemas de valoración, como el utilizado por Transfermarkt, también toman en cuenta variables deportivas y de mercado. Entre ellas figuran la edad, la posición, los minutos jugados, el rendimiento reciente, el potencial de desarrollo, la duración del contrato, el nivel de la competencia, el historial de lesiones y la demanda de posibles compradores.

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El CIES agrega a ese análisis la capacidad económica probable del club interesado, por lo que su resultado busca aproximarse a una tarifa de traspaso viable.