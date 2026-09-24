Colombia

Aldesarrollo prepara su defensa ante investigación de la SIC por contratos de $2 billones: rechazó una articulación con Moisés Garvin

El esposo de la excandidata presidencial Sondra Macollins apareció señalado en las pesquisas como supuesto articulador; sin embargo, la entidad aseguró que él no tienen ningún vínculo laboral

El recaudo tributario ha sido uno de los dolores de cabeza para el Gobierno Petro y por eso se tuvo que hacer varios recortes en el PGN - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Superintendencia investiga un presunto esquema de coordinación entre Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam en más de 300 procesos de contratación estatal - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Guardar

La Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) anunció la contratación de la firma de abogados Mario Iguarán Abogados Asociados para asumir su representación legal ante las investigaciones abiertas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La entidad de control evalúa un presunto esquema de coordinación entre Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam para alterar la libre competencia en más de 300 procesos de contratación estatal que sumarían un valor cercano a los $2 billones.

PUBLICIDAD

La hipótesis investigativa de la autoridad de competencia sostiene que las tres organizaciones habrían participado de forma coordinada en licitaciones públicas para simular una pluralidad de oferentes y direccionar la adjudicación de los contratos públicos.

La investigación señala a Moisés David Hernández, conocido también como Moisés Garvin, esposo de la excandidata presidencial Sondra Macollins, como el supuesto articulador de esta estructura operativa.

- crédito Suministrada a Infobae Colombia
Aldesarrollo confirmó la contratación de la firma del reconocido abogado para asumir su representación jurídica durante las actuaciones administrativas en curso - crédito Suministrada a Infobae Colombia

Frente al pliego de cargos y los señalamientos de la entidad de control fiscalizador, Aldesarrollo emitió un comunicado oficial en el que confirmó la designación de su equipo jurídico y reafirmó la plena disposición para atender los requerimientos de las autoridades competentes.

PUBLICIDAD

Aldesarrollo responde a la SIC, se distancia de Moisés Hernández y anuncia defensa jurídica

“ALDESARROLLO informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que ha encomendado a la reconocida firma de abogados MARIO IGUARÁN ABOGADOS ASOCIADOS la representación judicial de ALDESARROLLO y su director (sic)”, indicó la entidad en su comunicado.

En el mismo pronunciamiento, la organización buscó desligar de manera categórica su gestión institucional de la persona señalada por la superintendencia como líder de la red, aclarando que no existe ningún vínculo vigente entre las partes desde hace tres años: “Precisamos que el señor Moisés David Hernández no hace parte de Aldesarrollo ni mantiene vínculo laboral, contractual o de representación con ella desde 2023″.

- crédito @sondramacol/Instagram
Aldesarrollo aseguró que Moisés Garvin, esposo de Sondra Macollins, no tiene ningún vínculo laboral, contractual ni de representación con la entidad desde 2023 - crédito @sondramacol/Instagram

“En consecuencia, Aldesarrollo solicita respetuosamente a los medios de comunicación y a la opinión pública distinguir entre las actuaciones que las autoridades adelanten respecto de personas naturales y la gestión institucional de la entidad”, agregó la organización en la nota oficial.

SIC, Fiscalía y Contraloría: así se amplía el caso de los contratos investigados de Aldesarrollo

Las indagaciones sobre esta red contractual tienen antecedentes en las denuncias presentadas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en 2025. Los reportes de la entidad identificaron cruces de directivos y coincidencias de personal entre las tres firmas involucradas para quedarse con contratos estatales por montos superiores a $1,3 billones entre 2018 y principios de 2025.

Entre las irregularidades bajo la lupa del ente regulador se incluye la ejecución de un contrato por $71.186 millones adjudicado de forma directa por la Unidad para las Víctimas a Aldesarrollo para el suministro y distribución de alimentos a poblaciones vulnerables, proceso en el que también figuró Red Summa como oferente.

De igual forma, el expediente administrativo de la Superintendencia incluye compulsa de copias hacia la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) para determinar eventuales responsabilidades penales y fiscales de las personas naturales involucradas.

Superintendencia de Industria y Comercio habló del caso Moisés Garvin
Con este comunicado, la Superintendencia de Industria y Comercio habló del caso Moisés Garvin y anunció que acelerará el proceso contra el abogado - crédito suministrado a Infobae Colombia

En su comunicación, la entidad aseguró a sus contratistas, aliados y a la opinión pública que continuará operando de manera habitual y defendió la legitimidad de sus procesos de gobernanza.

“La entidad transmite un mensaje de tranquilidad y confianza a sus aliados, contratistas, colaboradores y a la comunidad en general: Aldesarrollo continúa operando con normalidad y reafirma su compromiso con la ética, el cumplimiento normativo y los más altos estándares de gobernanza e integridad en el ejercicio de sus funciones. La entidad no se pronunciará sobre el fondo de las actuaciones en curso”, concluyó la institución.

El trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio deberá determinar si las coincidencias de las tres firmas en los pliegos de contratación corresponden a un pacto ilegal de colusión o si los procesos de selección se ajustaron al marco de la ley.

Temas Relacionados

AldesarrolloEsposo de Sondra MacollinsMoisés GarvinSICColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la pareja de ‘Pinocho’, señalado cabecilla de Los Pachenca: “Acabaré con esta estructura criminal”

Yolima Johana Murgas Guzmán fue detenida con otras ocho personas durante allanamientos en Magdalena y La Guajira; el Gobierno la vincula con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, como también se le conoce a ese grupo criminal

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la pareja de ‘Pinocho’, señalado cabecilla de Los Pachenca: “Acabaré con esta estructura criminal”

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

EN VIVO | Incendio forestal en Villa de Leyva está controlado en un 97%, según el gobernador de Boyacá

Los organismos de socorro continúan con las labores de control de las llamas en el sector de Cerro de San Marcos, en Villa de Leyva, y en la vereda Toledo, en Firavitoba

EN VIVO | Incendio forestal en Villa de Leyva está controlado en un 97%, según el gobernador de Boyacá

Colombia declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y anunció endurecimiento de medidas migratorias

La Cancillería colombiana, que ya había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, justificó la medida señalando al cuerpo militar como “un grave peligro para la paz y seguridad internacional”

Colombia declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y anunció endurecimiento de medidas migratorias

Reforma tributaria de Bogotá sí modificaría el predial en estratos 1, 2 y 3: así cambiaría el recibo de una vivienda

La derogación del artículo 284 del Acuerdo 927 sustituiría el límite de IPC más cinco puntos por el máximo nacional de inflación más ocho, según la denuncia del concejal Samir Bedoya

Reforma tributaria de Bogotá sí modificaría el predial en estratos 1, 2 y 3: así cambiaría el recibo de una vivienda
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Creador de contenido extranjero afirmó que el famoso video de ‘Me comí una salchipapa’ fue un éxito mundial sin que los colombianos lo supieran

“Estar con un hombre no te hace gay”, la reflexión de Omar Murillo tras su publicación viral

Grupo Frontera sorprendió con versión de una canción de Karol G en formato de banda: así se escuchó el grupo mexicano

Sebastián Vega reveló que aún es adicto al alcohol: “Esa puerta sigue ahí”

Deportes

James Rodríguez portó su última camiseta de la selección Colombia con un detalle en el número que lo dignificaría como el mejor de la historia

James Rodríguez portó su última camiseta de la selección Colombia con un detalle en el número que lo dignificaría como el mejor de la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Derechos de televisión del fútbol colombiano: revelaron nuevos detalles sobre la oferta a la Dimayor para 2027

Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, tiene el más alto valor económico del fútbol colombiano, según el CIES: le sigue uno de América

Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 15° carrera de la temporada 2026