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James Rodríguez portó su última camiseta de la selección Colombia con un detalle en el número que lo dignificaría como el mejor de la historia

El volante vistió su última casaca de la Tricolor el 7 de julio del 2026, en la Copa del Mundo ante Suiza

James Rodríguez portó su última camiseta en la selección Colombia con el símbolo de GOAT - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
James Rodríguez portó su última camiseta en la selección Colombia con el símbolo de GOAT - crédito @jamesrodriguez10/Instagram
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La última presentación de James Rodríguez con la camiseta de la selección colombiana, el martes 7 de julio de 2026 ante Suiza por los octavos de final del Mundial, tuvo un detalle que pasó inadvertido para parte del público: el diseño de su dorsal 10 incluyó dos remates superiores que evocan los cuernos de una cabra.

La figura remitiría al concepto G.O.A.T., sigla en inglés de Greatest Of All Time, expresión que significa “el mejor de todos los tiempos”. La asociación surge porque “goat” se traduce al español como “cabra”.

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Y es que el debate sobre el GOAT trasciende al fútbol. The Athletic publicó el 17 de diciembre de 2022 un análisis sobre el uso de GOAT en el deporte y ubicó a Muhammad Ali (boxeador profesional y activista estadounidense) como antecedente central del término. El medio también señaló que la expresión ganó alcance con el nadador Michael Phelps en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y con el exjugador de fútbol americano Tom Brady tras el Super Bowl de 2017.

Rodríguez disputó aquel encuentro ante Suiza, que terminó 0 a 0 y se resolvió con triunfo suizo por 4 a 3 en la tanda de penales. El martes 15 de septiembre del 2026 anunció su retiro de la selección colombiana, después de 15 años en el equipo nacional. Cerró su ciclo con 131 partidos, 31 goles y 43 asistencias, cifras que lo dejaron como el futbolista con más presencias de Colombia.

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Esa distinción en su número de camiseta no fue en todas las equipaciones de la selección Colombia: la alternativa, también llamada de visitante, no lo tiene. La razón sería que la escritura de ese número tiene otra tipografía y por eso solo lo tiene en la indumentaria principal.

El mismo detalle de la camiseta de James Rodríguez, estuvo presente en la de Lionel Messi con Argentina, y otros jugadores - crédito ClaroSports
El mismo detalle de la camiseta de James Rodríguez, estuvo presente en la de Lionel Messi con Argentina, y otros jugadores - crédito ClaroSports

El diseño se repitió en Argentina, México, Japón y Bélgica

Adidas, que es la empresa que diseña las camisetas de selecciones como la colombiana, no presentó en forma oficial esos remates como un homenaje oficial ni como una distinción individual, pero el recurso gráfico alimentó la lectura de los hinchas, sobre todo por la coincidencia entre Lionel Messi, James Rodríguez y otros futbolistas de selecciones patrocinadas por la marca que llevaron el mismo diseño en sus dorsales, y son históricos en las selecciones de sus respectivos países.

La idea de que el detalle fue creado para Lionel Messi ganó fuerza durante el Mundial de Qatar 2022, cuando el 10 argentino llevó un dorsal con las mismas puntas superiores. La coincidencia visual, sumada a la costumbre de identificar a Messi con el apodo GOAT, alimentó una teoría que no ha tenido confirmación oficial de la marca alemana.

Esta fue la última vez que James Rodríguez portó la camiseta de la selección Colombia, ocurrió el 7 de julio del 2026 en el Mundial ante Suiza - crédito EFE
Esta fue la última vez que James Rodríguez portó la camiseta de la selección Colombia, ocurrió el 7 de julio del 2026 en el Mundial ante Suiza - crédito EFE

Los jugadores que usaron el mismo recurso en el dorsal

  • James Rodríguez — Colombia
  • Lionel Messi — Argentina
  • Alexis Vega — México
  • Ritsu Dōan — Japón
  • Leandro Trossard — Bélgica

No todas las selecciones que visitó Adidas durante la Copa del Mundo 2026 tuvieron un jugador con la distinción en su número. De hecho fueron más las que no lo portaron: Argelia, Escocia, España, Alemania, Qatar, Arabia Saudita y Suecia.

Hay dos puntos en los que coinciden las selecciones que sí portaron esa distinción en su diseño para uno de sus jugadores:

  • El primer punto es la marca y la tipografía: Argentina, México, Colombia, Japón y Bélgica utilizaron dorsales de Adidas con rasgos gráficos similares en ese ciclo.
  • El segundo es que son jugadores, generalmente, reconocibles de sus selecciones y, en los casos de Messi y James, además, portadores del número 10, un dorsal tradicionalmente ligado al conductor futbolístico.
Goat también traduce a cabra en inglés, y es por eso del detalle de los cuernos en el dorsal de jugadores como James Rodríguez - crédito Miguel Vidal/Reuters
Goat también traduce a cabra en inglés, y es por eso del detalle de los cuernos en el dorsal de jugadores como James Rodríguez - crédito Miguel Vidal/Reuters
  • Lionel Messi usó el 10 de Argentina.
  • James Rodríguez usó el 10 de Colombia.
  • Alexis Vega usó el 10 de México.
  • Ritsu Dōan llevó el 8 de Japón en Qatar 2022; el 10 correspondió a Takumi Minamino.
  • Leandro Trossard llevó el 17 de Bélgica en Qatar 2022.

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