Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 15° carrera de la temporada 2026

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El Circuito Callejero de Bakú recibió este jueves 24 de septiembre las dos primeras sesiones de prácticas libres de la fecha 15 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 2026.

Aunque lo habitual es que el formato del fin de semana inicie los viernes, se tomó la decisión por parte de la organización debido a que el domingo 27 de septiembre se conmemora el Día del Recuerdo, en homenaje a los caídos durante la segunda guerra de Nagorno Karabaj.

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En las dos sesiones de libres del jueves, el protagonista fue George Russell, que lideró en ambas tandas. El piloto de Mercedes marcó 1:45.387 en la FP1 y 1:43.347 en la FP2, en ambos casos por delante de su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli.

El italiano, que llega a Azerbaiyán con una ventaja de 81 puntos sobre Russell en la clasificación de pilotos, vio interrumpida su participación en la FP1 apenas 25 minutos y nueve vueltas después del inicio, a raíz de una falla en el sistema hidráulico de su monoplaza.

Desde Mercedes tuvieron que trabajar contrarreloj para que el actual líder del campeonato pudiera sumar minutos en pista antes de la FP2, sesión en la que finalizó segundo, a 0,552 segundos de su compañero.

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Los Mercedes dominaron en la segunda tanda, seguidos por Verstappen y los Ferrari de Leclerc y Hamilton - crédito @F1/Instagram

Max Verstappen, de Red Bull, se ubicó tercero en ambas sesiones, mientras que los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron el top 5 en la sesión vespertina.

En cuanto a McLaren, que llegó a Bakú con actualizaciones en su monoplaza, no mostró un ritmo competitivo y vio a Lando Norris y Oscar Piastri finalizando sexto y octavo, a más de 1,4 segundos de la punta.

Trazado y pronóstico del clima en Bakú

El trazado urbano de Bakú cuenta con una extensión de 6,003 kilómetros y un total de 20 curvas - crédito F1

El Circuito Callejero de Bakú tiene una extensión de 6,003 kilómetros y 20 curvas. La carrera del sábado se disputará a 51 vueltas para completar una distancia total de 306,049 kilómetros. El trazado combina un sector inicial estrecho, junto a las murallas de la ciudad antigua, con la recta más larga del calendario, en la que los monoplazas superan los 340 km/h.

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La pista alberga una carrera de Fórmula 1 desde 2016, cuando se disputó bajo el nombre de Gran Premio de Europa. Sergio Pérez y Verstappen comparten el récord de victorias en Bakú, con dos cada uno, mientras que Leclerc ostenta el mayor número de poles positions, con cuatro. El monegasco también posee el récord de vuelta rápida, con 1:43.009, registrado en 2019.

Para este fin de semana, Pirelli seleccionó los compuestos C3 (duro), C4 (medio) y C5 (blando), la gama más blanda de su catálogo para 2026. Parte del asfalto fue renovado antes de la carrera: los trabajos afectaron los sectores de las curvas dos, tres y cuatro, lo que obligó a los equipos a recalibrar sus simulaciones durante las prácticas libres.

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El historial reciente del circuito muestra un promedio elevado de banderas rojas y autos de seguridad, producto de la estrechez de varios sectores y de la proximidad de los muros de contención. En 2025, la carrera registró 55 adelantamientos, uno de los guarismos más altos del calendario, según datos de la organización.

El pronóstico del tiempo para el Gran Premio anticipa condiciones mayormente secas, cálidas y ventosas, sin probabilidad de lluvia durante el evento. Las temperaturas ambientales oscilarán entre los 20 °C y los 30 °C, alcanzando el asfalto de la pista una máxima estimada de 43 °C el sábado de la carrera. El factor climático más crítico serán las fuertes rachas de viento, que podrían llegar hasta los 80 km/h el viernes, influyendo directamente en el comportamiento aerodinámico de los monoplazas durante la sesión de clasificación.

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Hora y dónde ver el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en Colombia

Lugar: Circuito Callejero de Bakú, Azerbaiyán.

Fecha y hora de la práctica libre 3: viernes 25 de septiembre, 3:30 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora de la clasificación: viernes 25 de septiembre, 7:00 a. m., hora colombiana.

Fecha y hora del Gran Premio: sábado 26 de septiembre, 6:00 a. m., hora colombiana.

Transmisión: ESPN y Disney+ (Plan Premium).

Así va la clasificación de pilotos antes del GP de Azerbaiyán

Luego de 14 carreras, Andrea Kimi Antonelli lidera el mundial de pilotos de la Fórmula 1 2026 - crédito Anna Szilagyi/EPA/EFE

Andrea Kimi Antonelli - 292 puntos George Russell - 211 puntos Lewis Hamilton - 191 puntos Lando Norris - 186 puntos Charles Leclerc - 167 puntos

Así va la clasificación de constructores antes del GP de Azerbaiyán

Mercedes - 503 puntos Ferrari - 358 puntos McLaren - 306 puntos Red Bull Ford - 222 puntos Racing Bulls - 85 puntos