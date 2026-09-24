Colombia declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y anunció endurecimiento de medidas migratorias

Colombia declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, poco después de anunciarse la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países - crédito Vahid Salemi/AP

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El Gobierno de Colombia declaró este jueves 24 de septiembre de 2026 como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, en una decisión que se produce apenas unas horas después de que el país rompiera formalmente sus relaciones diplomáticas con la República Islámica, vigentes desde 1975.

En un comunicado, la Cancillería colombiana explicó que la medida responde a que la organización “representa un grave peligro para la paz y seguridad internacional”. El texto agrega que “este grupo reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de las fronteras de Irán”.

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En un comunicado, la Cancilleria señaló que la Guardia Revolucionaria representa un peligro para la seguridad internacional, anticipando el endurecimiento de medidas para impedir el ingreso de personas vinculadas a dicha milicia al país - crédito @CancilleriaCol/X

La ruptura de relaciones diplomáticas se hizo efectiva desde el 19 de septiembre, aunque la Cancillería la anunció públicamente tres horas después de la intervención del vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, quien no mencionó el asunto en su discurso.

Para adoptar la decisión sobre el CGRI, el Gobierno colombiano tuvo en cuenta que la organización “se encuentra clasificado como organización terrorista internacional por la Unión Europea, Norteamérica, varios países de Medio Oriente, de América Latina y de Oceanía, entre otros”, según precisó el comunicado oficial.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica administra el arsenal de misiles balísticos y drones de la República Islámica - crédito Europa Press

El CGRI es el órgano armado de la República Islámica de Irán y controla, además de fuerzas terrestres, navales y aéreas, el arsenal de misiles balísticos y drones del país, así como su principal vínculo con proxies regionales como Hezbollah y Hamas.

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La Cancillería añadió que, “después de esta decisión soberana, Colombia reforzará sus medidas de control y seguridad para impedir el ingreso a su territorio de personas asociadas con el CGRI”.

Respecto a la ruptura de relaciones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó en un segundo comunicado que “a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”. La cartera indicó que la decisión responde a “los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional”.

Pese a la ruptura de relaciones entre ambos páises, la Cancillería informó que los servicios consulares continuarán sus operaciones y la embajada en Nueva Delhi asumirá la atención concurrente a partir de la fecha - crédito Cancillería de Colombia

El texto detalla que Colombia tuvo en cuenta “las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países del conflicto de Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear”.

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La Cancillería aclaró, sin embargo, que la ruptura “no implica la ruptura de las relaciones consulares”, en virtud del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Los servicios consulares continuarán funcionando con normalidad, mientras que la embajada de Colombia en Nueva Delhi, India, quedará a cargo de los asuntos diplomáticos y consulares con Irán de manera concurrente.

La decisión pone fin a más de cinco décadas de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Teherán y alinea al Gobierno de Abelardo de la Espriella con la postura que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea frente al régimen iraní.

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Netanyahu defendió ante la ONU el ataque contra las instalaciones nucleares de Irán

El primer ministro de Israel afirmó este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán era una decisión necesaria para impedir una amenaza que, según sostuvo, podía terminar con la vida de todos.

En un discurso centrado en la guerra con Teherán, el mandatario también destacó la cooperación militar con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump por haber intervenido contra el programa nuclear iraní.

“Arrasar con el programa nuclear de Irán fue difícil, pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro. Si no lo hubiese hecho, estaríamos todos muertos”, declaró Netanyahu desde el estrado de la ONU.

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