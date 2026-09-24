Colombia

Colombia declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y anunció endurecimiento de medidas migratorias

La Cancillería colombiana, que ya había anunciado la ruptura de relaciones diplomáticas con Irán, justificó la medida señalando al cuerpo militar como “un grave peligro para la paz y seguridad internacional”

Colombia declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, poco después de anunciarse la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países - crédito Vahid Salemi/AP
Colombia declaró grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, poco después de anunciarse la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países - crédito Vahid Salemi/AP
Guardar

El Gobierno de Colombia declaró este jueves 24 de septiembre de 2026 como grupo terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán, en una decisión que se produce apenas unas horas después de que el país rompiera formalmente sus relaciones diplomáticas con la República Islámica, vigentes desde 1975.

En un comunicado, la Cancillería colombiana explicó que la medida responde a que la organización “representa un grave peligro para la paz y seguridad internacional”. El texto agrega que “este grupo reprime a la población iraní y ataca en operaciones encubiertas, más allá de las fronteras de Irán”.

PUBLICIDAD

En un comunicado, la Cancilleria señaló que la Guardia Revolucionaria representa un peligro para la seguridad internacional, anticipando el endurecimiento de medidas para impedir el ingreso de personas vinculadas a dicha milicia al país - crédito @CancilleriaCol/X
En un comunicado, la Cancilleria señaló que la Guardia Revolucionaria representa un peligro para la seguridad internacional, anticipando el endurecimiento de medidas para impedir el ingreso de personas vinculadas a dicha milicia al país - crédito @CancilleriaCol/X

La ruptura de relaciones diplomáticas se hizo efectiva desde el 19 de septiembre, aunque la Cancillería la anunció públicamente tres horas después de la intervención del vicepresidente José Manuel Restrepo ante la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, quien no mencionó el asunto en su discurso.

Para adoptar la decisión sobre el CGRI, el Gobierno colombiano tuvo en cuenta que la organización “se encuentra clasificado como organización terrorista internacional por la Unión Europea, Norteamérica, varios países de Medio Oriente, de América Latina y de Oceanía, entre otros”, según precisó el comunicado oficial.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica administra el arsenal de misiles balísticos y drones de la República Islámica - crédito Europa Press
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica administra el arsenal de misiles balísticos y drones de la República Islámica - crédito Europa Press

El CGRI es el órgano armado de la República Islámica de Irán y controla, además de fuerzas terrestres, navales y aéreas, el arsenal de misiles balísticos y drones del país, así como su principal vínculo con proxies regionales como Hezbollah y Hamas.

PUBLICIDAD

La Cancillería añadió que, “después de esta decisión soberana, Colombia reforzará sus medidas de control y seguridad para impedir el ingreso a su territorio de personas asociadas con el CGRI”.

Respecto a la ruptura de relaciones diplomáticas, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó en un segundo comunicado que “a partir del 19 de septiembre de 2026, rompió formalmente las relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”. La cartera indicó que la decisión responde a “los pilares que guían la política exterior del Gobierno en materia de seguridad nacional y hemisférica, y lucha contra el crimen transnacional”.

Pese a la ruptura de relaciones entre ambos páises, la Cancillería informó que los servicios consulares continuarán sus operaciones y la embajada en Nueva Delhi asumirá la atención concurrente a partir de la fecha - crédito Cancillería de Colombia
Pese a la ruptura de relaciones entre ambos páises, la Cancillería informó que los servicios consulares continuarán sus operaciones y la embajada en Nueva Delhi asumirá la atención concurrente a partir de la fecha - crédito Cancillería de Colombia

El texto detalla que Colombia tuvo en cuenta “las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países del conflicto de Medio Oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear”.

La Cancillería aclaró, sin embargo, que la ruptura “no implica la ruptura de las relaciones consulares”, en virtud del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Los servicios consulares continuarán funcionando con normalidad, mientras que la embajada de Colombia en Nueva Delhi, India, quedará a cargo de los asuntos diplomáticos y consulares con Irán de manera concurrente.

La decisión pone fin a más de cinco décadas de relaciones diplomáticas entre Bogotá y Teherán y alinea al Gobierno de Abelardo de la Espriella con la postura que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea frente al régimen iraní.

Netanyahu defendió ante la ONU el ataque contra las instalaciones nucleares de Irán

El primer ministro de Israel afirmó este jueves ante la Asamblea General de Naciones Unidas que la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán era una decisión necesaria para impedir una amenaza que, según sostuvo, podía terminar con la vida de todos.

En un discurso centrado en la guerra con Teherán, el mandatario también destacó la cooperación militar con Estados Unidos y agradeció al presidente Donald Trump por haber intervenido contra el programa nuclear iraní.

Arrasar con el programa nuclear de Irán fue difícil, pero para mí fue una de las decisiones más fáciles que tuve que tomar como primer ministro. Si no lo hubiese hecho, estaríamos todos muertos”, declaró Netanyahu desde el estrado de la ONU.

Temas Relacionados

Cancillería de ColombiaGuardia Revolucionaria de IránGrupo TerroristaColombia e IránMedio OrienteColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la pareja de ‘Pinocho’, señalado cabecilla de Los Pachenca: “Acabaré con esta estructura criminal”

Yolima Johana Murgas Guzmán fue detenida con otras ocho personas durante allanamientos en Magdalena y La Guajira; el Gobierno la vincula con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, como también se le conoce a ese grupo criminal

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la pareja de ‘Pinocho’, señalado cabecilla de Los Pachenca: “Acabaré con esta estructura criminal”

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

El equipo de Lucas González recibirá al Ballet Azul en una nueva edición del superclásico del fútbol profesional colombiano

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

EN VIVO | Incendio forestal en Villa de Leyva está controlado en un 97%, según el gobernador de Boyacá

Los organismos de socorro continúan con las labores de control de las llamas en el sector de Cerro de San Marcos, en Villa de Leyva, y en la vereda Toledo, en Firavitoba

EN VIVO | Incendio forestal en Villa de Leyva está controlado en un 97%, según el gobernador de Boyacá

Reforma tributaria de Bogotá sí modificaría el predial en estratos 1, 2 y 3: así cambiaría el recibo de una vivienda

La derogación del artículo 284 del Acuerdo 927 sustituiría el límite de IPC más cinco puntos por el máximo nacional de inflación más ocho, según la denuncia del concejal Samir Bedoya

Reforma tributaria de Bogotá sí modificaría el predial en estratos 1, 2 y 3: así cambiaría el recibo de una vivienda

Bogotá endurece controles contra los mal parqueados: con nuevas estrategias identificarán a infractores y seguirán los comparendos

La Secretaría Distrital de Movilidad pondrá adhesivos en vidrios laterales traseros como advertencia, mientras los agentes verificarán la normativa en corredores y sectores con elevada demanda de estacionamiento

Bogotá endurece controles contra los mal parqueados: con nuevas estrategias identificarán a infractores y seguirán los comparendos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

Policía capturó a cuatro presuntos responsables de terrorismo y otros delitos tras el paro armado de las Acsn en Santa Marta

Terror en Santa Marta por hombres armados en moto que obligaron a cerrar comercios con disparos y amenazas durante el paro armado de Acsn: así está el panorama

De la Espriella anunció la militarización de Santa Marta tras amenazas y el paro armado de Acsn: “No permitiré que sigan arrodillando a través del terror”

Así quedó la línea de mando de Los Pachenca tras la muerte de alias Cholo y “Bendito Menor”: “Pinocho” a la cabeza

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Carlos Rivera anunció aplazamiento de sus conciertos en Colombia hasta 2027: estas son las nuevas fechas

Creador de contenido extranjero afirmó que el famoso video de ‘Me comí una salchipapa’ fue un éxito mundial sin que los colombianos lo supieran

“Estar con un hombre no te hace gay”, la reflexión de Omar Murillo tras su publicación viral

Grupo Frontera sorprendió con versión de una canción de Karol G en formato de banda: así se escuchó el grupo mexicano

Sebastián Vega reveló que aún es adicto al alcohol: “Esa puerta sigue ahí”

Deportes

James Rodríguez portó su última camiseta de la selección Colombia con un detalle en el número que lo dignificaría como el mejor de la historia

James Rodríguez portó su última camiseta de la selección Colombia con un detalle en el número que lo dignificaría como el mejor de la historia

Atlético Nacional vs. Millonarios Liga BetPlay - en vivo: siga el minuto a minuto del partido de James Rodríguez en el Atanasio Girardot de Medellín

Derechos de televisión del fútbol colombiano: revelaron nuevos detalles sobre la oferta a la Dimayor para 2027

Juan Manuel Rengifo, de Atlético Nacional, tiene el más alto valor económico del fútbol colombiano, según el CIES: le sigue uno de América

Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la 15° carrera de la temporada 2026