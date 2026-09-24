Colombia

Abelardo de la Espriella confirmó la captura de la pareja de ‘Pinocho’, señalado cabecilla de Los Pachenca: “Acabaré con esta estructura criminal”

Yolima Johana Murgas Guzmán fue detenida con otras ocho personas durante allanamientos en Magdalena y La Guajira; el Gobierno la vincula con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, como también se le conoce a ese grupo criminal

Las autoridades desplegaron una operación contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, que dejó 13 capturados y afectó sus capacidades criminales - crédito Mindefensa / X
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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó el 24 de septiembre de 2026 la captura de Yolima Johana Murgas Guzmán, pareja de Freddy Castillo Carillo, alias Pinocho, señalado como el cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, una red que cuenta con capacidad para enviar toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y opera en conexión con el Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte oficial, Murgas Guzmán fue detenida junto con otras ocho personas durante allanamientos contra la organización en Magdalena y La Guajira. El mensaje oficial del mandatario de los colombianos precisó que la Policía Nacional y el Ejército ejecutaron seis diligencias en Santa Marta y Ciénaga, donde capturaron a 13 personas.

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Del mismo modo, en su publicación en X, el jefe de Estado ordenó extender la investigación para conocer qué sucede con los recursos y quiénes brindan apoyo al grupo armado para que también sean judicializados: “He ordenado seguir la ruta del dinero e investigar a quienes, incluso dentro del entorno familiar de estos bandidos, actúen como testaferros o cómplices”.

De la Espriella informó que durante los procedimientos fue incautada una tarjeta bancaria a nombre de alias Pinocho.

Por su parte, el Ministerio de Defensa indicó que “la operación permitió incautar 4,5 kilos de clorhidrato de cocaína, 150 dosis de marihuana, 56 cartuchos, 10 panfletos intimidatorios y más de $29 millones en efectivo”.

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El presidente compartió detalles del operativo - crédito Fiscalía General de la Nación y Abelardo de la Espriella / X
El presidente compartió detalles del operativo - crédito Fiscalía General de la Nación y Abelardo de la Espriella / X

La investigación vinculó a la red con el Cartel de Sinaloa

El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Operación Kratos derivó en la captura de cuatro presuntos narcotraficantes solicitados en extradición por Estados Unidos. El operativo estuvo a cargo de la Policía Antinarcóticos, con coordinación de la Administración para el Control de Drogas (DEA - por sus siglas en inglés) y la Fiscalía General de la Nación, en Santa Marta y Barranquilla.

Al referirse a los hallazgos de esa indagación, el mandatario señaló: “La investigación estableció una conexión de esta organización con el Cártel de Sinaloa, a través de alias Flash o Comando 200”.

El jefe de Estado confirmó que la organización criminal mantenía una ruta de salida de droga con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “La red tenía capacidad para enviar más de dos toneladas de cocaína al mes hacia Estados Unidos y lo hacían con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra”.

Nueve personas fueron capturadas en el nuevo operativo contra la estructura criminal - crédito Abelardo de la Espriella / X
Nueve personas fueron capturadas en el nuevo operativo contra la estructura criminal - crédito Abelardo de la Espriella / X

El Gobierno anunció una ofensiva contra alias Pinocho y su entorno

De la Espriella aprovechó su mensaje para advertir sobre nuevas acciones contra quienes presuntamente colaboren con el grupo: “Hay que caminarles a todos. Voy a acabar con esta estructura criminal”.

En el mismo mensaje, el presidente lanzó un contundente aviso contra Castillo Carillo y los demás integrantes de la organización: “Pinocho tiene las horas contadas”. Luego, agregó lo siguiente: “Él y todos los narcoterroristas de su grupo deben entregarse sin condición alguna, o les daré de baja como en derecho corresponde”.

El Presidente Abelardo de la Espriella, y el ministro de Defensa, llegaron a Santa Marta para conocer el resultado de la operación que permitió neutralizar a alias Cholo, segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y a otros seis integrantes de esta estructura criminal, además de capturar a tres más - crédito @mindefensa/X
El presidente Abelardo de la Espriella continúa adelantando acciones contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito @mindefensa/X

Cabe mencionar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como los Pachenca u Oficina del Caribe, se formaron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. En sus inicios estuvieron vinculadas a familiares y aliados de Hernán Giraldo, reconocido narcotraficante y paramilitar colombiano.

La estructura continúa controlando economías ilícitas y rutas de narcotráfico en zonas urbanas y rurales de Magdalena y La Guajira, incluidos Santa Marta y Riohacha. Además, mantiene una confrontación territorial con el Clan del Golfo, también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, por lo que siembran terror por la lucha del control de las diferentes regiones en las que tienen presencia.

El presidente realizó una advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Abelardo de la Espriella / X
El presidente realizó una advertencia a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada - crédito Abelardo de la Espriella / X

La más reciente ofensiva de la fuerza pública ocurrió después de la muerte de José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de la organización.

Tras ese hecho, el Gobierno incrementó la seguridad y militarizó Santa Marta, donde el grupo había anunciado un paro armado y restricciones que finalizaron con el despliegue de las autoridades.

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