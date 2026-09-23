Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a pabellones de máxima seguridad a 76 detenidos con vínculos con Los Pachenca: “No permitiré que sigan ordenando desde las cárceles”

El pronunciamiento de Abelardo de la Espriella fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Inpec/Presidencia/Imagen Ilustrativa Infobae

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) el traslado de 76 detenidos que, según el mandatario, pertenecen a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca.

A través de su cuenta oficial en X, el jefe de Estado señaló que los capturados están distribuidos en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico.

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Por ese motivo, el mandatario colombiano le pidió al Inpec que los trasladara a pabellones de máxima seguridad de diferentes regiones del país.

Abelardo de la Espriella señaló que los capturados están distribuidos en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico - crédito @ACSN129068/X/Abelardo de la Espriella/ Instagram/Imagen Ilustrativa Infobae

“En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Le he ordenado al director del Inpec trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país”, indicó De la Espriella.

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en su publicación que no permitirá que los reclusos continúen dando órdenes desde las cárceles para cometer, según el jefe de Estado, revueltas, extorsiones y asesinatos.

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“No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, aseveró Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X.

Abelardo de la Espriella señaló que los capturados están distribuidos en La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico - crédito @ABDELAESPRIELLA/X