Investigan la muerte de un hombre durante un operativo policial para detener una riña en Bogotá: uniformados usaron un taser para inmovilizarlo

La Policía Nacional abrió una indagación disciplinaria por la muerte de Donovan Balanta Paz tras un procedimiento en Caracolí - crédito X

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La Policía Nacional abrió una indagación disciplinaria por la muerte de Donovan Balanta Paz, un farmacéutico y padre de dos hijos que falleció en extrañas circunstancias tras haber sido detenido durante un procedimiento en el sector de Caracolí, en el límite entre Ciudad Bolívar y Soacha.

El caso ocurrió el domingo 20 de septiembre. La institución, a través de un comunicado emitido por la Metropolitana de Soacha, confirmó que sus uniformados utilizaron un dispositivo de inmovilización electrónica tipo taser, aunque aclaró que la causa de la muerte todavía no ha sido establecida por las autoridades médico-legales.

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5. De igual manera, la Inspección General, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, dispuso la apertura de una indagación disciplinaria con el fin de verificar el procedimiento adelantado por los uniformados que participaron en la actuación policial y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

Mientras tanto, la familia de Balanta Paz, conocido como “Piri”, denuncia que el hombre fue golpeado y recibió varias descargas mientras estaba reducido y esposado. Los allegados solicitan que se determine si los policías que participaron incurrieron en un uso excesivo de la fuerza.

Durante el operativo, varios de los testigos del operativo realizaron grabaciones en las que se muestra la llegada de agentes y la posterior intervención contra Balanta Paz y que serían usados en la investigación contra los uniformados.

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Los allegados afirman que el hombre permanecía en el suelo cuando uno de los uniformados le habría dado un golpe en el rostro. También sostienen que el dispositivo eléctrico fue accionado en repetidas oportunidades.

Elisair Vivero, familiar de la víctima, explicó a Citytv que todo comenzó por un episodio ocurrido minutos antes dentro del sector. Según su relato, Balanta Paz presenció una agresión en una vivienda, tomó una botella, la lanzó y huyó del lugar.

“Mi cuñado llegó, vio la agresión que había acá en la casa. Él cogió una botella, la lanzó ahí y salió corriendo”, señaló la familiar al medio televisivo. Vivero añadió que, poco después, llegaron numerosos policías a la cuadra.

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Habría sido en ese momento que se inició un forcejeo entre Balanta y los oficiales que, en medio de sus labores, redujeron al farmacéutico que se encontraba alterado, según se ve en varios videos.

“Llegaron los policías, como más de 15, más de 20 policías ahí a la cuadra y lo atacaron, lo esposaron y le pusieron el taser y le dieron para atrás”, señaló la cuñada de Balanta a Citytv.

La familiar también denunció que policías de Soacha intervinieron en un punto que, según su versión, correspondería a Bogotá. Además, aseguró haber sufrido comentarios racistas durante un operativo posterior frente a su vivienda.

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“En el transcurso de una a dos de la tarde llegó la Policía de Soacha, que no tienen jurisdicción aquí en Bogotá, y me atacó con racismo a mí, como afro que soy, en mi casa. Llegaron más de 50 policías a atacarme a mi casa”, concluyó Vivero.

La Policía confirmó el uso del taser durante el procedimiento

La Policía Metropolitana de Soacha informó que sus uniformados atendieron una riña el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, sobre la calle 77 Sur, en inmediaciones del límite entre Bogotá y Soacha.

Según el comunicado institucional, los agentes de la zona de atención Alfa Cazucá acudieron al sitio para controlar la situación y restablecer la convivencia y la seguridad en el sector.

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La institución reconoció que durante el procedimiento se utilizó un dispositivo de inmovilización electrónica. También señaló que varias personas fueron trasladadas a la estación de Policía Cazucá para adelantar las actuaciones correspondientes.

“De acuerdo con la información preliminar recopilada, el ciudadano Donovan Balanta Paz presentó una afectación repentina en su estado de salud luego de ingresar a las instalaciones policiales, llegando a perder el conocimiento. Ante esta situación, los uniformados activaron de manera inmediata los protocolos de atención y dispusieron su traslado al hospital Luis Carlos Galán de Soacha (cardio vascular), donde recibió valoración y atención médica por parte del personal de salud”, señaló la Policía.

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La versión oficial no estableció una relación entre la intervención policial y el deceso. La institución señaló que la causa será definida mediante los procedimientos médico-legales a cargo de las autoridades competentes.

La familia asegura que Balanta Paz manifestó dolor en el pecho

Mientras tanto, los familiares sostienen que el deterioro de Balanta Paz comenzó después de que los policías lo subieron a una patrulla. Uno de sus allegados afirmó que el hombre tenía una marca en el pecho y expresó dolor antes de ser llevado a la estación.

“Cuando lo montaron en la patrulla, él llegó a la estación con dolor en el pecho; los policías dijeron que no lo iban a soltar porque era pura marulla”, aseguró otro familiar a Citytv.

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La Policía Metropolitana de Soacha afirmó que colaborará con las entidades encargadas de aclarar lo sucedido. A la vez, sostuvo que el procedimiento deberá ser revisado bajo criterios de respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales.

La familia describió a Balanta Paz como un hombre trabajador, sin conflictos conocidos con otras personas. Era padre de una niña de 12 años y de un adolescente de 15.

Uno de sus allegados explicó que trabajaba como farmacéutico y que se desempeñaba en la elaboración y venta de medicamentos. El día del procedimiento tenía previsto ingresar a su turno laboral para participar en la preparación de nuevos productos.

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