Colombia

La actriz Natalia Reyes mostró paso a paso su recorrido por la ciudadela que construyó Shakira para sus conciertos en España: “Es un concepto”

La intérprete expresó su emoción por representar a la cantante y destacó que la residencia en Madrid llevó parte de la esencia de Barranquilla al público español

La actriz colombiana recorrió las áreas VIP de Macondo Park y destacó los guiños a Barranquilla antes de asistir al concierto de la cantante - crédito @nataliareyesg/ Instagram

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Shakira instaló en el recinto Iberdrola Music de Villaverde, al sur de Madrid, un estadio temporal construido para su residencia europea de 12 conciertos.

El llamado Estadio Shakira es un anfiteatro desmontable formado por tres grandes bloques de gradas, con 26.318 localidades sentadas y una capacidad total cercana a 55.000 asistentes por jornada al sumar la pista y las zonas de público de pie.

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La estructura se levanta dentro de Macondo Park, una ciudad efímera que ocupa unos 220.000 metros cuadrados —el equivalente a alrededor de 30 campos de fútbol— y que funciona como antesala de los shows de la colombiana. El recinto acoge las fechas de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour previstas para los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

En medio del furor que ha generado la presencia de Shakira en España, en redes sociales se han podido ver detalles de algunos asistentes que compartieron su experiencia, entre ellas la actriz Natalia Reyes, recordada por su papel protagónico en la serie Lady, la vendedora de rosas y la película Terminator: destino oculto.

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Natalia Reyes estuvo en uno de los conciertos de la residencia de Shakira en España y mostró cómo fue su experiencia - crédito @nataliareyesg/ Instagram
Natalia Reyes estuvo en uno de los conciertos de la residencia de Shakira en España y mostró cómo fue su experiencia - crédito @nataliareyesg/ Instagram

La actriz colombiana sorprendió en sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores, al publicar un pequeño vlog de su expericia en la residencia de Shakira. En las imagenes se ve a la artistas ingresando a la residencia mientras elogia el nivel de detalles que con el que cuenta la experiencia.

“Estamos entrando al mundo de Shakira. Es algo latino; no se trata solo de un concierto, sino de un concepto que refleja quién es Shakira”, afirmó Reyes. Luego destacó la ambientación festiva inspirada en Barranquilla, ciudad natal de la cantante, donde varios bailarines recrean escenas del Carnaval antes de cada presentación. “Me encanta que puedan ir niños a celebrar la cultura latinoamericana y que haya llevado a Barranquilla a Madrid”, añadió.

Después, Natalia enseñó en primer plano cómo es la experiencia VIP en la residencia, donde hay lugares exclusivos como terrazas y restaurantes con comidas y bebidas inspiradas en Colombia y música en vivo. “Si vienen al VIP, eso les da acceso a estas terrazas donde hay experiencias gastronómicas, DJs antes y después del espectáculo”, enseñó la actriz colombiana.

Natalia también estuvo desde la zona VIP durante el concierto, en donde aseguró haber tenido una vista privilegiada del show de Shakira. “Esto es realmente impresionante, qué orgullo nuestra Shaki”, dijo Reyes.

El espacio, situado en la calle Laguna Dalga, se transformó para albergar una residencia que espera reunir cerca de 600.000 personas. Las puertas de Macondo Park abren desde las 3:30, el acceso al Estadio Shakira está previsto para las 6:30 y el concierto comienza a las 20:30. La programación se extiende hasta después de la presentación, con cierre estimado a las 00:15.

El estadio constituye el centro de un montaje diseñado específicamente para las actuaciones de Shakira en Madrid. A su alrededor, Macondo Park reúne ocho pabellones con propuestas vinculadas a la música, gastronomía, moda, literatura, arte, cine y actividades para familias. También contempla un segundo escenario para artistas invitados y espacios como el Garden y la Terrace, destinados a parte del público con entradas VIP.

El diseño del recinto estuvo a cargo del estudio danés Bjarke Ingels Group, conocido como BIG, que también desarrolló la estructura temporal utilizada por Adele para su residencia en Múnich en 2024. El proyecto requirió 18 meses de trabajo y la participación de unos 10.000 trabajadores, de acuerdo con datos de la organización.

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