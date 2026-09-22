Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Las fotos causaron sorpresa y desataron emociones entre los internautas - crédito luisafdapv / Instagram

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Luis Alfonso está en uno de los mejores momentos de su carrera musical, aunque no solo es famoso por su capacidad vocal y sus grandes éxitos de la música popular actual, sino por su relación con Luisa Fernanda Pulgarín, con la que se ha casado tres veces y tiene un hogar sólido junto a sus tres hijos.

Tras revelar detalles de su vida personal en diferentes entrevistas, sus publicaciones familiares se vuelven virales rápidamente en las redes sociales, pues cuentan con gran cantidad de seguidores. Una de ellas fue realizada por la esposa del artista el 21 de septiembre de 2026 en su cuenta de TikTok e Instagram, donde recibió decenas de comentarios por mostrar parte de su pasado.

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Luisa mostró fotos de cómo se veían antes de la fama - crédito luisafdapv / Instagram

Muchos de los internautas se centraron en el cambio físico tanto de Luisa Fernanda como de Luis Alfonso, pero otros se quedaron con el romántico mensaje que ella le dedicó a su pareja, al que llama cariñosamente “lanza”, una palabra que se utiliza en Colombia para llamar a los compañeros en la milicia o a aquellos que siempre están presentes.

“Querido lanza: no empezamos con todo, empezamos con amor❤️‍🩹. Con sueños grandes, manos dispuestas a trabajar y la certeza de que juntos podíamos construir algo bonito. Hoy, cada logro lleva un pedacito de nuestra historia, de nuestras luchas y de todas esas veces que elegimos seguir caminando de la mano", dijo la pareja del artista, que también trabaja en su equipo como parte fundamental del vestuario y el detrás de escena de cada concierto.

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El mensaje cerró con una frase que fue vista como consejo por aquellos que han seguido el camino de la pareja: “Porque lo más bonito no es tenerlo todo desde el principio, sino mirar atrás y decir: ‘lo construimos juntos’ 🥹💘 Te amo mi lanza".

El romántico mensaje conmovió - crédito luisafdapv / Instagram

Algunas de las imágenes muestran los inicios del artista como cantante, cuando se presentaba en los pueblos de Colombia y paseaba con su familia en caballos y en buses, debido a que eso era lo que se podían permitir en ese entonces.

Sin embargo, a pesar del éxito, los dos continúan siendo personas humildes que no olvidan sus inicios y eso es lo que los mantiene tan cercanos a su fanaticada.

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La familia y el sueño se mantienen sólidos - crédito luisafdapv / Instagram

Entre los comentarios de sus seguidores se destacan algunos como: “El claro ejemplo de ser lanzas en una relación... Mi admiración y respeto siempre”, “Luisa te admiro, anhelo tener un amor como el tuyo”, “Un amor admirable” y “Lui te admiro mucho, me encanta la familia que tienes”.

Las imágenes causaron ternura entre los seguidores - crédito luisafdapv / Instagram

Además de las fotos inéditas, Luisa Fernanda acompañó la publicación en TikTok con la canción Desde que te tengo, del artista mexicano Carín León, que es utilizada para mostrar lo más importante que tiene una persona.

El apartado de la letra que la esposa de Luis Alfonso eligió para acompañar las imágenes fue: “Lo que me resta de vida se me hace poco pa tanto que siento que quiero darte y ya, viéndola bien, no me va a alcanzar. La perfección es de Dios, y a ti Dios, la neta cuando te hizo y te puso la belleza se le fueron cucharadas de más. Desde que te vi, mi vida empezó a sonar así. Así de bonito te fuiste metiendo y ya no siento nada si no es contigo y así hoy me siento lleno. Eres lo mejor que llegó al corazón y a mi mundo entero y así me curó con besos las cicatrices que en el pasado me dejó el tiempo”.

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El artista y su pareja siguen trabajando en su familia - crédito luisafdapv / Instagram

Por el contrario, en Instagram, la canción elegida para acompañar el emotivo mensaje fue Regalo de Dios, que originalmente es del reconocido artista Julión Álvarez, aunque la versión publicada es en piano.