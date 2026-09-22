Colombia

Cara Rodríguez aclaró su reencuentro con Beéle tras rumores de reconciliación y sorprendió con confesión sobre su futuro con Jake Castro: “Son momentos de papá y mamá”

Tras las imágenes del cumpleaños de su hijo, la cantante se refirió a la relación que mantiene con su ex y a los planes que tiene fuera de redes

La decisión judicial ordena medidas de protección para el cantante y exige a Cara iniciar terapia psicológica y facilitar la relación con sus hijos - crédito @beele / Instagram - captura de pantalla de "Un tal Alfredo"
Cara Rodríguez explicó su vínculo con Beéle: qué dijo de su relación y de una posible boda - crédito @beele / Instagram - captura de pantalla de "Un tal Alfredo"
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El cumpleaños de Paolo, uno de los hijos de Cara Rodríguez y el cantante Beéle, reunió a los dos padres en una celebración privada que terminó por instalar nuevas especulaciones sobre su vínculo.

Imágenes de la fiesta, difundidas en redes sociales, mostraron a la expareja compartiendo sonriente con familiares y personas cercanas, una escena que generó comentarios sobre una posible reconciliación.

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Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando ambos posaron para una fotografía familiar. En el video, el cantante tomó la mano de la creadora de contenido, un gesto que varios usuarios interpretaron como una señal de cercanía sentimental. La secuencia se volvió viral y abrió preguntas sobre la situación actual de quienes fueron pareja y tienen dos hijos en común.

La presencia de Beéle en el festejo no fue el único elemento que alimentó las versiones. Semanas antes, los dos también habían coincidido en el cumpleaños de Ethan, su otro hijo. En aquella oportunidad, algunos seguidores cuestionaron la expresión de Cara en las imágenes que circularon desde el encuentro. Esta vez, las reacciones se enfocaron en la cercanía que mostraron frente a las cámaras.

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Ante el volumen de comentarios, Cara Rodríguez descartó que el reencuentro con Beéle signifique una reconciliación amorosa. Durante una transmisión en vivo, explicó que las personas deben acostumbrarse a verlos juntos en fechas y actividades relacionadas con sus hijos, ya que ambos continuarán compartiendo como padres.

La influenciadora sostuvo que el cumpleaños de Paolo fue una reunión íntima, a la que asistieron invitados específicos. También señaló que ni ella ni el intérprete compartieron el video que generó las versiones sobre un supuesto regreso, sino que las imágenes salieron desde el entorno de quienes asistieron al evento.

Rodríguez aseguró que la celebración se desarrolló en un ambiente tranquilo y que su prioridad fue que el niño disfrutara de su día junto a sus padres. “Mientras mis hijos estén felices, yo voy a estar feliz”, expresó al referirse a la importancia de que los menores mantengan espacios compartidos con ambos.

La cantante profundizó en la relación que busca construir con Beéle tras la separación. “Estamos arreglando una cagada que hicimos hace años por nuestra inmadurez, nuestras bobadas”, afirmó. Con esas palabras, planteó que ambos intentan superar conflictos del pasado y establecer una convivencia respetuosa, centrada en el bienestar de sus hijos.

Rodríguez también respondió a quienes preguntaron por la ausencia de su actual pareja, Jake Castro, en los videos del cumpleaños. Explicó que hay momentos en los que deben estar únicamente ella y Beéle como mamá y papá, sin que eso implique dificultades en su relación actual o un distanciamiento con Castro.

En medio de las especulaciones, la creadora de contenido publicó una reflexión que volvió a provocar interpretaciones. Tras recibir un Lego como regalo por Amor y Amistad, escribió: “Mi paz y mi tranquilidad no me la quita nadie”. Luego agregó que Dios tiene el control de su vida y afirmó: “Somos una familia muy feliz”.

El mensaje fue leído de distintas maneras por sus seguidores. Algunos lo asociaron con el acercamiento familiar que tuvo con Beéle, mientras otros lo relacionaron con las preguntas sobre su relación con Jake Castro, a quien no se había visto en sus publicaciones recientes.

La propia Cara dio una respuesta que despejó parte de esas dudas. En una publicación posterior, una usuaria le preguntó si seguía con Castro y le pidió que confirmara cuál era la situación entre ellos. La reacción de la artista fue breve: “Me voy a casar”.

El comentario llamó la atención porque varios usuarios habían notado un anillo en una de sus manos. La joya no sería reciente, pues ya había aparecido en contenidos compartidos meses atrás, cuando Rodríguez visitó a su amigo Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia. En ese momento, el creador de contenido había sugerido que la barranquillera estaba comprometida.

Hasta ahora, Cara Rodríguez no ha informado cuándo se realizaría la boda con Jake ni ha revelado detalles de una propuesta matrimonial. Sus declaraciones, sin embargo, apuntan a que mantiene planes de futuro con Jake Castro, mientras su relación con Beéle se limita a los compromisos familiares y a la crianza de los dos hijos que tienen en común.

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