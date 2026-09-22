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Luis Díaz tiene toda la confianza del Bayern Múnich, aseguró el presidente del club alemán: “Si marca goles, seremos imbatibles”

El delantero de la selección Colombia no fue llamado a la fecha FIFA ante México, Paraguay y Perú, y desde Alemania apoyan al “Guajiro”

Herbert Hainer afirmó que el Bayern será imbatible si Luis Díaz vuelve a marcar goles-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Herbert Hainer afirmó que el Bayern será imbatible si Luis Díaz vuelve a marcar goles-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
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El comienzo de Luis Díaz en la temporada 2026-2027 con el Bayern Múnich no es el mejor, pese a marcar en el primer juego de la Bundesliga ante el Stuttgart, el 28 de agosto.

Por este motivo, tanto los compañeros del “Guajiro” como la directiva del “Gigante de Baviera” (apodo por el cual es reconocido Bayern Múnich en el mundo del fútbol), siguen mostrando su apoyo en medio del mal momento deportivo que vive la estrella de la selección Colombia.

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El presidente del Bayern Herbert Hainer reiteró su pronóstico sobre Luis Díaz durante su visita al Oktoberfest de Múnich-crédito Alexander Hassenstein/Pool vía Reuters
El presidente del Bayern Herbert Hainer reiteró su pronóstico sobre Luis Díaz durante su visita al Oktoberfest de Múnich-crédito Alexander Hassenstein/Pool vía Reuters

En charla con los periodistas de Bild David Verhoff, Heike Niderderer, Dennis Brosda y Benjamín Zugner, el presidente del Bayern Múnich Herbert Hainer explicó confía en que Luis Díaz recupere su mejor nivel durante la temporada 2026-2027, después de encadenar cinco partidos sin marcar ni asistir.

Hainer considera que la mejoría del delantero colombiano potenciará al equipo, y respaldó al atacante a la hora de expresar que espera volver al buen momento que mostró en su primera temporada:

“Lo recuerdan bien. Lo repetiré hoy. Lo vimos el año pasado, también tuvo un comienzo algo lento y luego dio en el blanco de forma increíble. Si vuelve a suceder así, entonces estoy completamente de acuerdo: ¡seremos imbatibles!”, expresó.

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La situación recuerda a la que vivió el colombiano poco después de su llegada a Alemania, durante el Oktoberfest de 2025. En aquella ocasión, el presidente del Bayern había dicho:

“Si empieza a marcar goles, somos imbatibles”, sentenció.

La prensa alemana calificó rajó a Luis Díaz en el juego ante Unión Berlín

El comienzo de la temporada no es el mejor para Luis Díaz-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
El comienzo de la temporada no es el mejor para Luis Díaz-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Luis Díaz tuvo una actuación discreta en la goleada 7-0 de Bayern Múnich sobre Unión Berlín, el 18 de septiembre de 2026, y fue sustituido a los 63 minutos por el marroquí Ismail Saibari. El resultado, correspondiente a la cuarta fecha de la Bundesliga, acercó al equipo dirigido por Vincent Kompany al liderato, pero la prensa alemana cuestionó el comienzo de temporada del colombiano.

El conjunto bávaro volverá a competir el 10 de octubre ante Augsburgo, después de un descanso que Díaz aprovechará por la ausencia de la selección Colombia en los partidos frente a México, Perú y Paraguay en Estados Unidos. En octubre, Bayern afrontará siete compromisos entre Bundesliga, Liga de Campeones y Copa de Alemania.

El extremo tuvo un gol anulado a los 30 minutos por fuera de juego e intentó desequilibrar por la izquierda, aunque no logró convertir ante un rival que pelea por evitar el descenso a la segunda división alemana. Desde el inicio de la temporada 2026-2027, solo anotó un gol.

El diario Bild calificó a Díaz con cuatro en una escala de uno a seis, en la que uno es la nota más alta. El medio consideró que el atacante fue uno de los desempeños más bajos del Bayern en una noche de amplia superioridad colectiva.

“La portería de Unión permaneció cerrada para el colombiano como una carpa abarrotada. Estaba en fuera de juego una vez, en el minuto 30. Su sequía goleadora continúa en el quinto partido del campeonato. Fracasó varias veces, pero al menos trabajó mucho y ganó duelos importantes”, señalaron.

Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich: Luis Díaz tendrá un descanso tras su ausencia con la selección Colombia

Lucho disfrutará el Oktoberfest junto a su esposa Geraldine Ponce, tras no ser llamado a la selección Colombia-crédito Angelika Warmuth/REUTERS
Lucho disfrutará el Oktoberfest junto a su esposa Geraldine Ponce, tras no ser llamado a la selección Colombia-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

Con la ausencia de la selección Colombia en los juegos ante México, Perú y Paraguay en Estados Unidos, Luis Díaz tendrá un pequeño descanso hasta comienzos del próximo mes.

El próximo partido del “Gigante de Baviera” será el 10 de octubre de 2026 a las 8:30 a. m. (hora de Colombia) ante el Ausgburgo por la fecha 5 de la Bundesliga en el estadio WWK Arena.

A continuación, este será el calendario de juegos que tendrá el equipo dirigido por Vincent Kompany en el mes de octubre:

  • 10 de octubre de 2026 - Bundesliga: Augsburgo vs. Bayern Múnich
  • 13 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Viking (Noruega) vs. Bayern Múnich
  • 17 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. RB Leipzig
  • 21 de octubre de 2026 - UEFA Champions League: Bayern Múnich vs. Arsenal
  • 25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo vs. Bayern Múnich
  • 28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich vs. Magdeburgo
  • 31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

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