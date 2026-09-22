Colombia

J Balvin dejó mensaje durante un show en vivo que relacionan con su separación de Valentina Ferrer: “Somos humanos, nos tropezamos”

La intervención del artista antes de cantar uno de sus éxitos generó especulaciones en redes, aunque no mencionó a la modelo argentina

J Balvin lanzó una reflexión en México y seguidores la relacionaron con Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer / Instagram
J Balvin lanzó una reflexión en México y seguidores la relacionaron con Valentina Ferrer - crédito @valentinaferrer / Instagram
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Durante una presentación privada en Guadalajara, J Balvin pronunció un mensaje sobre las caídas y la posibilidad de volver a mirar hacia el futuro, palabras que varios asistentes y usuarios de redes sociales relacionaron con el reciente final de su relación con Valentina Ferrer.

El cantante no confirmó que su intervención estuviera dirigida a la modelo argentina ni hizo referencia directa a su vida personal.

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El artista se presentó en el Estadio Akron de Guadalajara, México, durante el fin de semana, donde repasó parte de su repertorio ante el público. Uno de los momentos más comentados ocurrió antes de interpretar La canción, cuando pidió a los asistentes encender las luces de sus celulares para acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles.

“Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto, camino de sabiduría, que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el camino”, expresó el colombiano desde el escenario.

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El fragmento circuló en plataformas digitales y abrió interpretaciones entre seguidores de la pareja. Parte del público entendió las palabras como una posible reflexión relacionada con la ruptura, aunque J Balvin no mencionó a Valentina Ferrer ni dio elementos que permitan confirmar esa lectura.

“Por eso, que cada uno de ustedes que esté pasando por un mal momento, por una mala situación, recuerde que somos humanos y que estamos en esto”, añadió el cantante, elevando aún más especulaciones de que el discurso estaría relacionado con su ruptura con Ferrer.

La frase sobre los tropiezos fue la que concentró más reacciones. En redes sociales, algunos usuarios asociaron el mensaje con la situación sentimental del artista, mientras otros consideraron que se trató de una reflexión general dirigida al público presente.

La relación entre J Balvin y Valentina Ferrer despertó interés desde que se conoció que ambos habían puesto fin a su vínculo. Hasta ahora, ninguno ha explicado públicamente las razones de la separación ni ha ofrecido declaraciones detalladas sobre el momento que atraviesan.

El intérprete sí dedicó un mensaje de cumpleaños a la modelo después de que se conociera la ruptura. Ese gesto alimentó nuevas especulaciones sobre el vínculo entre ambos y sobre una eventual reconciliación, pero tampoco hubo una confirmación oficial de esa posibilidad.

En medio de las reacciones por el concierto, resurgieron publicaciones relacionadas con versiones sobre la ruptura. Una de ellas provino de la influencer mexicana Melanie Pavola, quien aseguró en redes sociales que había mantenido conversaciones con el cantante y difundió materiales que, según su versión, apuntaban a una supuesta infidelidad durante el embarazo de Río, hijo de J Balvin y Ferrer.

Esas afirmaciones no han sido confirmadas por J Balvin, Valentina Ferrer ni sus representantes. Tampoco existe una declaración pública de la pareja que establezca que aquellas versiones estén vinculadas con el final de la relación.

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