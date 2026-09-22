Colombia

Abelardo de la Espriella tendría su propia moneda: bañada en oro, con un tigre y las iniciales del presidente

Las especificaciones contemplan monedas de 60 milímetros, con acabados en baño de oro antiguo, las iniciales A.D.L.E. y referencias a los equipos de protección del jefe de Estado

El diseño de las nuevas monedas de Presidencia incluiría un tigre, un casco espartano y la Casa de Nariño - crédito Europa Press - Presidencia
El diseño de las nuevas monedas de Presidencia incluiría un tigre, un casco espartano y la Casa de Nariño - crédito Europa Press - Presidencia
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La Casa de Nariño podría sumar una nueva pieza a sus actos oficiales. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) abrió un estudio de mercado para conocer el costo de fabricar monedas protocolarias alusivas al gobierno de Abelardo de la Espriella, con símbolos de la sede presidencial, la bandera de Colombia y un tigre en relieve.

La iniciativa se encuentra en una etapa preliminar. La invitación busca recibir cotizaciones de posibles proveedores, por lo que aún no existe un contrato adjudicado ni un valor definido para la producción de las piezas.

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El proceso prevé una cantidad inicial mínima de 100 unidades, cada una entregada con su respectivo estuche. De concretarse la contratación, la ejecución tendría un plazo de un mes y no podría extenderse más allá del 31 de diciembre de 2026.

El Gobierno reactivó órdenes de captura contra integrantes del clan del Golfo tras terminar el espacio de conversaciones y durante el consejo de seguridad pidió reforzar el control fronterizo en La Guajira - crédito Presidencia de la República/Flickr
Presidencia proyecta 100 monedas protocolarias para los actos oficiales del mandatario Abelardo de la Espriella - crédito Presidencia de la República/Flickr

Las piezas tendrían un tigre, la Casa de Nariño y las iniciales del presidente

Las especificaciones técnicas describen una moneda de 60 milímetros de diámetro y cinco milímetros de espesor. El proveedor deberá plantear la fabricación en zamak centrifugado o en bronce troquelado en 3D, con terminación de baño de oro antiguo.

Uno de los lados incluiría la fachada de la Casa de Nariño y la bandera de Colombia. Sobre esa escena se ubicaría la cabeza de un tigre en relieve, con detalles en naranja, negro y blanco, además de ojos verde esmeralda.

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El documento atribuye al felino una representación de “fuerza, agilidad y vigilancia”. Bajo la imagen aparecerían las siglas “A.D.L.E.”, en referencia a Abelardo de la Espriella, presidente de la República.

El diseño también contempla dos columnas laterales con los años 2026 y 2030. En la parte superior llevaría la frase “Honor y lealtad”, mientras que en otro sector se incorporaría la identificación de la Jefatura para la Protección Presidencial.

La moneda tendría como destino las actividades protocolarias del jefe de Estado. Estos elementos suelen emplearse como objetos conmemorativos o institucionales en reuniones oficiales, visitas y ceremonias de Presidencia.

Una moneda con baño de oro, tigre y referencias a la seguridad presidencial entra en estudio - Presidencia
Una moneda con baño de oro, tigre y referencias a la seguridad presidencial entra en estudio - Presidencia

El reverso estaría dedicado a los equipos de seguridad presidencial

La otra cara de la pieza concentraría referencias a las tareas de protección del mandatario. El diseño prevé la figura de un operador de protección táctica equipado con casco, gafas y chaleco, identificado con las siglas Goes.

En la zona central se ubicaría un casco espartano. Al lado opuesto aparecería la representación de una agente de protección ejecutiva, según la descripción incluida en los documentos del estudio de mercado.

También figuraría el nombre de Carlos Andrés Caicedo, jefe para la Protección Presidencial, junto con otros datos institucionales definidos para el grabado. La incorporación de esos elementos vincula la moneda con el equipo encargado de la seguridad del presidente y de los actos oficiales que desarrolla la Presidencia.

La invitación a cotizar detalla las características requeridas, pero no determina un presupuesto. El Dapre utilizará las ofertas recibidas para establecer los precios disponibles en el mercado antes de decidir si avanza con un proceso contractual.

La publicación de una solicitud de cotizaciones no implica, por sí sola, que Presidencia haya comprado las monedas. Esta fase permite a la entidad comparar materiales, procesos de elaboración, tiempos de entrega y valores ofrecidos por eventuales contratistas.

Trino de Alejandro Ocampo sobre monedas de Abelardo de la Espriella - crédito @alejoocampog/X
Trino de Alejandro Ocampo sobre monedas de Abelardo de la Espriella - crédito @alejoocampog/X

Esto dijo Alejandro Ocampo a la iniciativa: “La gente pasando necesidades”

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, cuestionó la propuesta de elaborar monedas protocolarias para actividades de la Presidencia de la República, cuyo diseño contempla un tigre con ojos verdes, la Casa de Nariño y las iniciales del presidente Abelardo de la Espriella.

A través de su cuenta en X, el congresista calificó la iniciativa como “otra abelardada más” y la contrastó con las dificultades económicas que, según afirmó, enfrentan sectores de la población.

“La gente pasando necesidades y Abelardo haciendo monedas”, escribió Ocampo. También ironizó sobre la figura central prevista para una de las caras de la pieza: “Una moneda con un tigre de ojos verdes. Hágame el favor”.

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