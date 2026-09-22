Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

El presidente confirmó la posibilidad de Tunja como sede para la final de ida de la Liga Femenina BetPlay-crédito Montaje Infobae

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El 21 de septiembre de 2026 surgió la polémica, a menos de 48 horas de la final de la Liga Femenina BetPlay. Sencia, la empresa encargada de administrar el estadio El Campín, informó que el escenario no está habilitado para el partido entre Santa Fe y Deportivo Cali.

Las reacciones de los hinchas cardenales no tardaron en llegar. La dirigencia de las Leonas también comenzó a evaluar alternativas y, el 22 de septiembre de 2026, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó la posibilidad de que Tunja sea la sede temporal del encuentro ante las Azucareras.

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El presidente del cuadro "Cardenal" habló sobre la posible sede de la final femenina entre Santa Fe y Cali-crédito @WinSportsTV/X

El 22 de septiembre de 2026, en el programa Despierta Win, de Win Sports, Méndez explicó que la posibilidad de trasladar el partido al estadio de la capital boyacense responde a la capacidad del escenario.

“Esa es la capacidad. Queremos llevar a las niñas a una final con seis mil o siete mil espectadores, porque el fútbol femenino tiene cada vez más valor. Estamos seguros de que la afición de Tunja nos acompañará y llenaremos el estadio”, dijo.

El dirigente añadió que la final podría disputarse en La Independencia, escenario donde habitualmente juegan Boyacá Chicó, de la Liga BetPlay, y Patriotas Boyacá, del Torneo BetPlay.

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“La final de mañana muy seguramente la jugaremos en Tunja. No tenemos estadio. Ayer nos informaron que no estará disponible porque comenzarán el montaje para un concierto. Estamos realizando los trámites para que Tunja nos facilite la posibilidad de disputar allí la final”, afirmó.