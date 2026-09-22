Deportes

Eduardo Méndez aclaró cuál sería la sede de la final de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Cali: “El fútbol femenino cobra valor”

Tras la negativa del concesionario de Sencia, encargados de administrar el estadio, de prestar el estadio El Campín, la directiva analiza otras opciones para disputar el juego de ida

El presidente confirmó la posibilidad de Tunja como sede para la final de ida de la Liga Femenina BetPlay-crédito Montaje Infobae
El presidente confirmó la posibilidad de Tunja como sede para la final de ida de la Liga Femenina BetPlay-crédito Montaje Infobae
Guardar

El 21 de septiembre de 2026 surgió la polémica, a menos de 48 horas de la final de la Liga Femenina BetPlay. Sencia, la empresa encargada de administrar el estadio El Campín, informó que el escenario no está habilitado para el partido entre Santa Fe y Deportivo Cali.

Las reacciones de los hinchas cardenales no tardaron en llegar. La dirigencia de las Leonas también comenzó a evaluar alternativas y, el 22 de septiembre de 2026, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, confirmó la posibilidad de que Tunja sea la sede temporal del encuentro ante las Azucareras.

PUBLICIDAD

El presidente del cuadro "Cardenal" habló sobre la posible sede de la final femenina entre Santa Fe y Cali-crédito @WinSportsTV/X
El presidente del cuadro "Cardenal" habló sobre la posible sede de la final femenina entre Santa Fe y Cali-crédito @WinSportsTV/X

El 22 de septiembre de 2026, en el programa Despierta Win, de Win Sports, Méndez explicó que la posibilidad de trasladar el partido al estadio de la capital boyacense responde a la capacidad del escenario.

“Esa es la capacidad. Queremos llevar a las niñas a una final con seis mil o siete mil espectadores, porque el fútbol femenino tiene cada vez más valor. Estamos seguros de que la afición de Tunja nos acompañará y llenaremos el estadio”, dijo.

El dirigente añadió que la final podría disputarse en La Independencia, escenario donde habitualmente juegan Boyacá Chicó, de la Liga BetPlay, y Patriotas Boyacá, del Torneo BetPlay.

PUBLICIDAD

“La final de mañana muy seguramente la jugaremos en Tunja. No tenemos estadio. Ayer nos informaron que no estará disponible porque comenzarán el montaje para un concierto. Estamos realizando los trámites para que Tunja nos facilite la posibilidad de disputar allí la final”, afirmó.

Temas Relacionados

Santa FeDeportivo CaliSanta Fe vs. Deportivo CaliLiga Femenina BetPlayFinal Liga Femenina BetPlayColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

La Tricolor enfrentará además enfrentará a Paraguay y Perú en la primera fecha FIFA de amistosos después de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

América de Cali se refirió a la deuda que tiene el equipo con el delantero Duván Vergara: “Reconocemos que existe”

Los “Diablos Rojos” le respondieron al atacante de Racing Club tras la denuncia realizada en sus redes sociales

América de Cali se refirió a la deuda que tiene el equipo con el delantero Duván Vergara: “Reconocemos que existe”

Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”

Los “Diablos Rojos” compartieron jugadas y decisiones que considera perjudiciales, un día después de la jornada en Ibagué, marcada por tres expulsiones, cuatro revisiones tecnológicas y tantos invalidados

Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”

Fútbol no pero BTS sí: fuerte polémica por cierre del estadio El Campín por montaje de concieto de Kpop mientras se recupera la gramilla

Los administradores del estadio, encargados de construir el nuevo estadio de Bogotá, aseguraron que no se puede modificar los compromisos pactados con antelación a pocos días de su realización

Fútbol no pero BTS sí: fuerte polémica por cierre del estadio El Campín por montaje de concieto de Kpop mientras se recupera la gramilla
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Disidencias de las Farc asesinaron a Mónica Beltrán: la niña de 13 años que fue reclutada en el Catatumbo había intentado escapar

Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo contra las Acsn; la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

ENTRETENIMIENTO

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Tavo Bernate fue eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ tras errada decisión bajo presión

Esposa de Luis Alfonso desempolvó fotos de cuando aún no era famoso y le dedicó emotivo mensaje

Reykon habló de las ‘coquetas’ miradas que tuvo con Shakira, que provocaron rumores de romance: “Yo me sentí muy impactado”

Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Deportes

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

América de Cali se refirió a la deuda que tiene el equipo con el delantero Duván Vergara: “Reconocemos que existe”

Juegos Suramericanos 2026: así va el medallero este 22 de septiembre, cuando inician las competencias de los colombianos en atletismo

Estas son las críticas del América de Cali contra el arbitraje tras el empate ante Tolima: “Juntos responderemos”