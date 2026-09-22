Tensión en la Troncal del Caribe: quemaron dos buses tras operativo de la fuerza pública contra las Acsn: la Gobernación del Magdalena convocó un PMU

Las interrupciones del tránsito ocasionaron filas de automóviles y dificultades para transportadores, turistas, vehículos de abastecimiento y poblaciones rurales que usan ese corredor como enlace con el norte del departamento - crédito X

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Dos buses de servicio público fueron incinerados en la Troncal del Caribe, en Santa Marta, en medio de una operación de la fuerza pública contra miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocidas como Los Pachenca, en el corregimiento de Guachaca.

La Gobernación del Magdalena convocó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de las autoridades.

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La situación afectó distintos sectores del corredor que comunica a Santa Marta con el norte del departamento y con La Guajira. Habitantes de áreas cercanas a Guachaca informaron sobre ráfagas de disparos y sobrevuelos de helicópteros militares durante la jornada. La ofensiva se habría concentrado en inmediaciones de Quebrada del Sol, un sector rural de difícil acceso situado en la Sierra Nevada.

La confrontación generó preocupación entre comunidades campesinas e indígenas que viven en la zona. Algunos residentes permanecieron en sus viviendas ante la incertidumbre por la evolución de los enfrentamientos y por la posibilidad de que la violencia afectara áreas habitadas.

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Dos busetas fueron incendiadas en el barrio 11 de Noviembre

Dos buses de servicio público fueron incinerados en la Troncal del Caribe, en Santa Marta, durante combates entre el Ejército Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - crédito X

Mientras se desarrollaban los operativos militares en la zona rural, dos vehículos de transporte público afiliados al Consorcio Ziruma fueron detenidos e incendiados sobre la Troncal del Caribe, cerca del puente del barrio 11 de Noviembre, en Santa Marta.

Según los reportes preliminares, personas armadas habrían obligado a descender a conductores y pasajeros antes de prender fuego a las busetas. El ataque no dejó muertos ni heridos, de acuerdo con la información disponible hasta ahora.

El Cuerpo de Bomberos de Santa Marta acudió al lugar para controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera. La emergencia también causó afectaciones en la movilidad sobre uno de los principales accesos a la ciudad.

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Las autoridades analizan si detrás del hecho estuvo el componente urbano de las Acsn y si la quema de los buses constituyó una represalia por las operaciones de la fuerza pública en Quebrada del Sol. Esa hipótesis aún no cuenta con una confirmación oficial sobre la autoría material del ataque.

La Troncal del Caribe registró bloqueos y restricciones de movilidad

Personas armadas obligaron a conductores y pasajeros a descender de dos busetas del Consorcio Ziruma antes de incendiarlas en el barrio 11 de Noviembre - crédito @mmarguiguerra / X

La situación de orden público también provocó dificultades para el tránsito entre Santa Marta, Guachaca y otros sectores ubicados en dirección a La Guajira. Se conocieron reportes de restricciones y bloqueos en puntos como Calabazo y Marquetalia, además de la afectación en el sector de 11 de Noviembre.

La Troncal del Caribe es una vía de conexión para comunidades rurales, transportadores, turistas y vehículos de abastecimiento. Por esa razón, la interrupción del tránsito generó filas de automóviles y dificultades para quienes se desplazaban por el corredor vial.

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La Policía desplegó unidades en inmediaciones del barrio 11 de Noviembre para reforzar la seguridad, facilitar la atención de la emergencia y prevenir nuevos hechos que pudieran alterar el orden público.

La Gobernación del Magdalena instaló un Puesto de Mando Unificado

El Cuerpo de Bomberos de Santa Marta controló el incendio de los vehículos y evitó que las llamas se extendieran - crédito @mmarguiguerra / X

La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, anunció la convocatoria urgente de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar el panorama de seguridad y coordinar medidas entre la fuerza pública, las autoridades locales y los organismos de emergencia.

La mandataria indicó que el espacio de coordinación abarcará la situación registrada “desde el 11 de Noviembre, en Santa Marta, hasta el límite con La Guajira”. El objetivo será hacer seguimiento a las condiciones de seguridad y movilidad, además de definir acciones ante eventuales nuevas alteraciones.

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“La seguridad del Magdalena es una prioridad y la vamos a enfrentar con firmeza, unidad y presencia institucional”, afirmó Guerra en un mensaje divulgado a través de su cuenta en X.

La Gobernación del Magdalena instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar la respuesta ante los combates, los incendios y las restricciones viales - crédito @mmarguiguerra / X

La Gobernación señaló que el PMU permitirá articular la respuesta estatal frente a los combates en la Sierra Nevada, los incendios de los buses y las restricciones viales que afectaron el corredor de la Troncal del Caribe.

Guerra también destacó la intervención de los bomberos que atendieron el incendio de los vehículos. “Quiero reconocer la labor de nuestros bomberos, quienes llegaron oportunamente y lograron controlar los incendios”, expresó.

La gobernadora pidió a la población evitar la difusión de versiones sin verificar y consultar la información de los canales institucionales. “Invitamos a todos los magdalenenses a mantenerse informados a través de los canales oficiales”, concluyó.

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