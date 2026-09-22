Santa Fe no podrá jugar la final del fútbol femenino en El Campín y realizó fuerte crítica por la administración del estadio: “No resulta aceptable”

Soccer Football - Copa Sudamericana - Quarter Final - First Leg - Independiente Santa Fe v Vasco da Gama - Estadio Nemesio Camacho El Campin, Bogota, Colombia - September 8, 2026 Independiente Santa Fe fans in the stands before the match REUTERS/Sergio Acero

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Independiente Santa Fe reclamó que la final de ida de la Liga Femenina BetPlay ante Deportivo Cali no pueda jugarse en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pese a que la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) la programó para este miércoles 23 de septiembre a las 7:00 p. m.. El club fijó su postura rechazando la actuación de Sencia como administradores del escenario deportivo en un comunicado oficial.

La institución bogotana cuestionó la administración y programación del escenario, que considera la casa histórica del fútbol de la capital. Su pronunciamiento surgió ante la indisponibilidad del estadio por el montaje del concierto de BTS, previsto para el 2 y 3 de octubre, y las posteriores labores de recuperación de la gramilla.

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Santa Fe reconoció que El Campín es un recinto multipropósito y expresó respeto por los conciertos y demás actividades que recibe. Sin embargo, sostuvo que el fútbol profesional y los equipos de Bogotá no pueden quedar relegados dentro de la agenda del estadio.

Comunicado de Independiente Santa Fe manifestando su preocupación por la decisión de Sencia de no jugar la final del fútbol femenino en El Campín - crédito Santa Fe

El club recordó que el escenario ha acogido partidos de distintos equipos y competiciones durante 2026, además de eventos de otra naturaleza. Por eso, cuestionó que haya disponibilidad para diversas actividades, pero no una planeación que permita atender las instancias decisivas del fútbol.

En ese sentido, Santa Fe planteó que el problema no es la realización de espectáculos culturales, sino el tratamiento que reciben los compromisos deportivos cuando coinciden con otros eventos previstos en El Campín.

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La entidad señaló que el contrato de concesión establece que el administrador del estadio debe hacer su mayor esfuerzo para otorgar prelación a los eventos deportivos. También afirmó que, ante un cruce de fechas, el concesionario debe revisar los calendarios de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Según el comunicado, ese procedimiento debe incluir una notificación oportuna al club afectado y una coordinación con el arrendatario para evaluar alternativas frente al conflicto.

Santa Fe solo gasta un 3% en su escuadra femenina, que ha sido tres veces campeona de la Liga de la Dimayor - crédito Santa Fe Femenino

Santa Fe aseguró que esa obligación no se cumplió de manera adecuada. El equipo sostuvo que no recibió una comunicación con la anticipación necesaria para conocer y gestionar la situación.

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El club añadió que tampoco se abrió el espacio de coordinación que, según su interpretación del marco contractual, debía permitir la búsqueda de opciones para preservar la sede de la final.

“No resulta aceptable que el fútbol profesional y los equipos que representan a Bogotá sean tratados como una actividad secundaria dentro de su programación”, expresó Santa Fe.

Santa Fe argumentó que desde la confirmación de los cuadrangulares de la Liga Femenina BetPlay existía una alta probabilidad de que un equipo bogotano avanzara a la final.

La posibilidad tomó mayor fuerza después de que se definió la semifinal entre Independiente Santa Fe y Millonarios. Para el club, era previsible que uno de los dos equipos llegara a la definición con condición de local.

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Santa Fe recibe a Millonarios en la ida de las semifinales en la Liga Femenina - crédito Millonarios FC

El equipo afirmó que el desenlace deportivo hacía necesario prever una fecha disponible en El Campín. Santa Fe consideró que la organización del calendario debía contemplar esa eventualidad antes de la confirmación de la final.

Santa Fe indicó que solo el 21 de septiembre fue informado sobre las labores de mantenimiento que se realizarán en la cancha de El Campín. La comunicación se produjo dos días antes de la final de ida. El club calificó como “insólito e inadmisible” que la advertencia llegara cuando el partido ya estaba programado por Dimayor.

El club defendió que las jugadoras ganaron en la cancha el derecho a disputar la final como locales. La institución vinculó ese logro con la representación de Bogotá, la camiseta de Santa Fe y el acompañamiento de sus hinchas. “Las Leonas merecen jugar allí, junto a su gente”, afirmó el club al cerrar su pronunciamiento.

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