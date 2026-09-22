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Así fue el primer entrenamiento de la selección Colombia de mayores antes de su partido ante México: 20 jugadores estuvieron en la práctica

La Tricolor enfrentará además enfrentará a Paraguay y Perú en la primera fecha FIFA de amistosos después de la participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre - crédito FCF
La selección Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú en la fecha FIFA de septiembre-octubre - crédito FCF
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La Selección Colombia, bajo la conducción del seleccionador Néstor Lorenzo, inició el 21 de septiembre sus entrenamientos en Delaware para los amistosos de la fecha FIFA ante México, Paraguay y Perú, una gira que abre el recambio del plantel después de los retiros de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero y de la ausencia de Luis Díaz.

La convocatoria reúne a 26 futbolistas y combina parte de la base que disputó el Mundial de 2026 con jugadores de menor recorrido en el equipo nacional. Lorenzo busca utilizar los tres encuentros en Estados Unidos para probar variantes antes de la próxima eliminatoria mundialista, cuyo formato aún no fue definido, y de la Copa América.

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El grupo comenzó a reunirse el domingo, cuando llegaron Richard Ríos, Kevin Mier, Óscar Perea y Álvaro Angulo. Luego se sumaron Kevin Viveros, Jhon Arias, Kevin Castaño, Carlos Gómez, Álvaro Montero y Yaser Asprilla, con lo que la concentración alcanzó 20 jugadores.

Al menos 16 jugadores son novedad en la convocatoria de Néstor Lorenzo - crédito FCF
Al menos 16 jugadores son novedad en la convocatoria de Néstor Lorenzo - crédito FCF

La preparación incluyó trabajos preventivos, calentamiento, un circuito de movilidad con pelota, ruedas de pases y un partido en espacio reducido. La Federación Colombiana de Fútbol indicó que la jornada en cancha comenzó a las 5:15 p. m. y concluyó con ese ejercicio de fútbol reducido.

El entrenamiento inicial estuvo dirigido por Lorenzo en Delaware. Caracol Radio señaló que aún debían incorporarse Kevin Andrade, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Jaminton Campaz, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo, Yáser Asprilla y Camilo Durán. El grupo trabajará este martes en los campos Subaru Park y WSFS Bank Sportsplex, con presencia de la prensa.

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El delantero Luis Javier Suárez, del Sporting de Portugal, es el jugador de mayor valor de mercado de la nómina, tasado en 30 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Richard Ríos, con 25 millones de euros, y Jhon Lucumí, con 22 millones, completan los tres primeros puestos.

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