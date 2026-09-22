Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe y Cali quiere comenzar a asegurar su puesto entre los ocho primeros-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 22 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín, y el árbitro del juego será Alejandro Moncada de Antioquia, y en el VAR estará Nicolás Gallo.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos que se disputarán en Bogotá.