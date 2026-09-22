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Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

El duelo entre “Cardenales” y “Azucareros” abrirá la fecha 12 del fútbol profesional colombiano en la capital de la república

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-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Santa Fe y Cali quiere comenzar a asegurar su puesto entre los ocho primeros-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 22 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín, y el árbitro del juego será Alejandro Moncada de Antioquia, y en el VAR estará Nicolás Gallo.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos que se disputarán en Bogotá.

13:09 hsHoy

Franco Fagúndez, jugador de Santa Fe, reveló detalles del difícil momento que vivió en Santos Laguna: tenía pensamientos de lastimarse

El delantero uruguayo jugó en ese equipo mexicano entre 2024 y 2025, sumó 34 partidos, tres goles y dos asistencias

Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe, reveló que tuvo pensamientos de lastimarse, antes de llegar al equipo mexicano - crédito Sergio Acero/Reuters
Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe, reveló que tuvo pensamientos de lastimarse, antes de llegar al equipo mexicano - crédito Sergio Acero/Reuters

El deportista Franco Fagúndez reveló que, durante su etapa en Santos Laguna, tuvo pensamientos de lastimarse y pidió ayuda a su familia antes de llegar a Independiente Santa Fe. El uruguayo, de 26 años, habló con el medio deportivo colombiano AS Colombia sobre el momento que vivió en México, donde aún mantiene un vínculo contractual con el club.

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12:46 hsHoy

Fútbol no pero BTS sí: fuerte polémica por cierre del estadio El Campín por montaje de concieto de Kpop mientras se recupera la gramilla

Los administradores del estadio, encargados de construir el nuevo estadio de Bogotá, aseguraron que no se puede modificar los compromisos pactados con antelación a pocos días de su realización

El estadio Nemesio Camacho El Campín ha visto a Independiente Santa Fe levantar dos de sus tres títulos en el fútbol femenino, hasta antes del cambio de administración - crédito Atlético Nacional
El estadio Nemesio Camacho El Campín ha visto a Independiente Santa Fe levantar dos de sus tres títulos en el fútbol femenino, hasta antes del cambio de administración - crédito Atlético Nacional

Sencia cerraría las puertas a la final del fútbol profesional femenino en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los administradores informaron que entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026 se tiene programada la realización del concierto de BTS y luego recuperar la gramilla tras una temporada de alta intensidad.

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12:33 hsHoy

Atlético Nacional perdió con Llaneros con James Rodríguez en la cancha: así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

El histórico exjugador de la selección Colombia disputó 45 minutos, lanzó ocho centros y dio un pase clave que no terminó en gol

James Rodríguez jugó 45 minutos en su segundo partido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional
James Rodríguez jugó 45 minutos en su segundo partido con la camiseta de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Llaneros derrotó 2-0 a Atlético Nacional, que contó con James Rodríguez en el segundo tiempo, y sumó una victoria que lo dejó a las puertas del grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de José Luis García se impuso en Villavicencio durante la fecha 11 del rentado nacional, mientras el conjunto de Lucas González permaneció tercero en la tabla.

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12:05 hsHoy

Estos son los convocados del Deportivo Cali para el juego ante Santa Fe

El "Azucarero" quiere asaltar Bogotá-crédito Jefatura de Prensa Deportivo Cali
El "Azucarero" quiere asaltar Bogotá-crédito Jefatura de Prensa Deportivo Cali

Arqueros

  • Alejandro Rodríguez
  • Santiago Mondragón

Defensores

  • Fabián Viáfara
  • José Caldera
  • José Moya
  • Keimer Sandoval
  • Fernando Álvarez
  • Edwin Velasco

Volantes

  • Juan Tello
  • Gustavo Cuéllar
  • Leyser Chaverra
  • Daniel Giraldo
  • Santiago Martínez
  • Emanuel Reynoso
  • Johah Martínez

Delanteros

  • Eduard Bello
  • Alexis Castillo Manyoma
  • Steven Rodríguez
  • Carlos Bacca
  • Juan Dinenno
11:51 hsHoy

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay

-crédito Bernardo Peña Olaya/Colprensa
El "Azúcar de Colombia" goleó al motilón-crédito Bernardo Peña Olaya/Colprensa

23 de septiembre de 2026

América de Cali vs. Águilas Doradas

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Heider Castro (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

24 de septiembre de 2026

Atlético Nacional vs. Millonarios

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 7:30 p. m.
  • Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)
  • VAR: Never Manjarrés (Córdoba)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

25 de septiembre de 2026

Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Hora: 6:10 p. m.
  • Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
  • VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Hora: 8:15 p. m.
  • Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

26 de septiembre de 2026

Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá

  • Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Árbitro: Fernando Bautista (Tolima)
  • VAR: Ricardo García (Santander)
  • Transmisión de TV:

Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Hora: 6:15 p. m.
  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Junior vs. Independiente Medellín

  • Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
  • Hora: 8:20 p. m.
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

27 de septiembre de 2026

Jaguares de Córdoba vs. Alianza FC

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
  • VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play

Fortaleza vs. Deportes Tolima

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Hora: 6:05 p. m.
  • Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
11:41 hsHoy

Los “Leones” y el equipo “Azúcar” de Colombia se citan en la 57

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El duelo en El Campín trae a dos equipos en un buen momento-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El cuadro “Cardenal” dejó atrás la página de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, y ya se enfoca en lo que será en la lucha por la estrella 11.

El 19 de septiembre de 2026, los “Leones” golearon por 1-4 al Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.

Alexis Zapata al minuto 29, y Nahuel Bustos al 32 adelantaron al cuadro bogotano. Para el segundo tiempo, Cristian Vergara descontó para el cuadro valduparense al 47, pero nuevamente Nahuel Bustos de tiro penal al minuto 75, y Hugo Rodallega al 90+4 sellaron la victoria.

Deportivo Cali derrotó por 3-0 al Cúcuta Deportivo con el doblete del venezolano Eduar Bello al minuto 39 y 52, y la anotación de Stiven “Titi” Rodríguez al 84 de juego.

En lo que se refiere al último duelo entre Cali y Santa Fe, hay que ir al 18 de marzo de 2026, cuando bogotanos y vallecaucanos empataron a un gol.

Hugo Rodallega adelantó al “Cardenal” al minuto 31 de juego, pero el defensor Julián Quiñones marcó al 55 el empate para el “Azúcar de Colombia”.

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