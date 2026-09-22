Santa Fe vs. Deportivo Cali - Liga BetPlay en vivo: siga el minuto a minuto del partido en El Campín

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali por la fecha 12 de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 22 de septiembre de 2026 a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín, y el árbitro del juego será Alejandro Moncada de Antioquia, y en el VAR estará Nicolás Gallo.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que pasará en la previa del juego, y durante los 90 minutos que se disputarán en Bogotá.
El deportista Franco Fagúndez reveló que, durante su etapa en Santos Laguna, tuvo pensamientos de lastimarse y pidió ayuda a su familia antes de llegar a Independiente Santa Fe. El uruguayo, de 26 años, habló con el medio deportivo colombiano AS Colombia sobre el momento que vivió en México, donde aún mantiene un vínculo contractual con el club.
Sencia cerraría las puertas a la final del fútbol profesional femenino en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Los administradores informaron que entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 2026 se tiene programada la realización del concierto de BTS y luego recuperar la gramilla tras una temporada de alta intensidad.
Llaneros derrotó 2-0 a Atlético Nacional, que contó con James Rodríguez en el segundo tiempo, y sumó una victoria que lo dejó a las puertas del grupo de los ocho mejores de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo de José Luis García se impuso en Villavicencio durante la fecha 11 del rentado nacional, mientras el conjunto de Lucas González permaneció tercero en la tabla.
Estos son los convocados del Deportivo Cali para el juego ante Santa Fe
Arqueros
- Alejandro Rodríguez
- Santiago Mondragón
Defensores
- Fabián Viáfara
- José Caldera
- José Moya
- Keimer Sandoval
- Fernando Álvarez
- Edwin Velasco
Volantes
- Juan Tello
- Gustavo Cuéllar
- Leyser Chaverra
- Daniel Giraldo
- Santiago Martínez
- Emanuel Reynoso
- Johah Martínez
Delanteros
- Eduard Bello
- Alexis Castillo Manyoma
- Steven Rodríguez
- Carlos Bacca
- Juan Dinenno
Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay
23 de septiembre de 2026
América de Cali vs. Águilas Doradas
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Hora: 7:30 p. m.
- Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
- VAR: Heider Castro (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
24 de septiembre de 2026
Atlético Nacional vs. Millonarios
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 7:30 p. m.
- Árbitro: Diego Ulloa (Valle del Cauca)
- VAR: Never Manjarrés (Córdoba)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
25 de septiembre de 2026
Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto
- Estadio: La Independencia de Tunja
- Hora: 6:10 p. m.
- Árbitro: Javier Villa (Antioquia)
- VAR: Esnaider Pontón (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Once Caldas vs. Atlético Bucaramanga
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Hora: 8:15 p. m.
- Árbitro: Ferney Ossa (Antioquia)
- VAR: Luis Picón (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
26 de septiembre de 2026
Deportivo Pereira vs. Internacional de Bogotá
- Estadio: Hernán Ramírez Villegas de Pereira
- Hora: 4:10 p. m.
- Árbitro: Fernando Bautista (Tolima)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- Transmisión de TV:
Cúcuta Deportivo vs. Llaneros FC
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 6:15 p. m.
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Junior vs. Independiente Medellín
- Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
- Hora: 8:20 p. m.
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: Fernando Acuña (Boyacá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
27 de septiembre de 2026
Jaguares de Córdoba vs. Alianza FC
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Hora: 4:00 p. m.
- Árbitro: Wilmar Roldán (Antioquia)
- VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Fortaleza vs. Deportes Tolima
- Estadio: Metropolitano de Techo
- Hora: 6:05 p. m.
- Árbitro: Luis Matorel (Bolívar)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
Los “Leones” y el equipo “Azúcar” de Colombia se citan en la 57
El cuadro “Cardenal” dejó atrás la página de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, y ya se enfoca en lo que será en la lucha por la estrella 11.
El 19 de septiembre de 2026, los “Leones” golearon por 1-4 al Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar.
Alexis Zapata al minuto 29, y Nahuel Bustos al 32 adelantaron al cuadro bogotano. Para el segundo tiempo, Cristian Vergara descontó para el cuadro valduparense al 47, pero nuevamente Nahuel Bustos de tiro penal al minuto 75, y Hugo Rodallega al 90+4 sellaron la victoria.
Deportivo Cali derrotó por 3-0 al Cúcuta Deportivo con el doblete del venezolano Eduar Bello al minuto 39 y 52, y la anotación de Stiven “Titi” Rodríguez al 84 de juego.
En lo que se refiere al último duelo entre Cali y Santa Fe, hay que ir al 18 de marzo de 2026, cuando bogotanos y vallecaucanos empataron a un gol.
Hugo Rodallega adelantó al “Cardenal” al minuto 31 de juego, pero el defensor Julián Quiñones marcó al 55 el empate para el “Azúcar de Colombia”.