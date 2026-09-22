El sancocho colombiano se ubicó entre las 100 mejores sopas del mundo, según TasteAtlas: este fue el puesto que ocupó

El sancocho colombiano tiene diferentes versiones que varían según la región y sus ingredientes tradicionales -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El sancocho colombiano volvió a poner a la gastronomía del país en el radar internacional. La preparación aparece en el listado de las 100 mejores sopas del mundo elaborado por TasteAtlas, donde ocupa el puesto 94, en una selección que reúne platos tradicionales de distintos países.

Más que una receta única, el sancocho reúne distintas versiones construidas a partir de las costumbres de cada región. En Colombia puede prepararse con pollo, gallina, carne de res o cerdo y combinarse con ingredientes como papa, maíz y plátano. Esa variedad hace que la preparación cambie de una zona a otra, aunque conserve elementos que la identifican.

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El sancocho de gallina del Valle del Cauca es una de las versiones más reconocidas de esta preparación - crédito Pinterest

El plato se caracteriza por un caldo abundante y sustancioso en el que se cocinan de manera conjunta las carnes, los tubérculos y otros productos. Su presencia es habitual en reuniones familiares, celebraciones y almuerzos de fin de semana, espacios en los que suele servirse caliente y en porciones generosas.

Entre los ingredientes que aparecen con mayor frecuencia están la mazorca, el plátano verde y maduro, el ñame, la yuca, la papa, la ahuyama y la zanahoria. También son comunes el cilantro, la cebolla, los tomates, el apio y el ajo. La combinación, sin embargo, depende de la receta y de las tradiciones de cada lugar. El sancocho suele llegar a la mesa acompañado de arroz blanco y aguacate. Para beber, son habituales el agua de panela o la limonada, opciones que contrastan con la temperatura y la consistencia de una preparación que concentra numerosos ingredientes en un solo plato.

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Una de las versiones que sobresale dentro de la cocina colombiana es el sancocho de gallina del Valle del Cauca. Esta preparación es reconocida en la región y tradicionalmente se sirve con arroz blanco, aguacate y ají. Aun así, tanto los productos utilizados como los acompañamientos pueden cambiar según las costumbres de cada zona.

La mazorca, el plátano, la yuca y la papa hacen parte de los ingredientes habituales del sancocho - crédito Pinterest

El reconocimiento de TasteAtlas ubica al plato colombiano junto a preparaciones de diferentes partes del mundo. El primer puesto del listado corresponde al vori-vori, una sopa tradicional de Paraguay que se prepara con pequeñas bolas de harina de maíz y queso cocinadas en un caldo, generalmente con pollo, verduras y hierbas. Esta preparación obtuvo una calificación de 4,7 sobre 5.

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El segundo lugar es para el beyran çorbası, originario de Gaziantep, Turquía. Se elabora con carne de cordero, arroz, ajo y pasta de pimiento. En la tercera posición aparece el Soto Betawi, una sopa tradicional de Yakarta, Indonesia. El grupo de los cinco primeros lo completan el ramen estilo Yokohama y el tonkotsu ramen, ambos de Japón.

Según TasteAtlas, el nombre sancocho está relacionado con el verbo español sancochar, asociado con la idea de precocción. La preparación también está presente en distintos lugares de Latinoamérica y se distingue por la manera en que ingredientes sencillos se integran durante la cocción.

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El sancocho suele servirse con arroz blanco, aguacate y bebidas como agua de panela o limonada -crédito TasteAtlas

El maíz ocupa un lugar importante entre esos productos, ya que puede absorber parte de los sabores del caldo durante la preparación. A partir de esa mezcla, cada versión desarrolla características propias, de acuerdo con los ingredientes disponibles y las prácticas culinarias de la región donde se prepara.

La inclusión del sancocho en el listado internacional pone en escena una preparación que, dentro de Colombia, tiene presencia en múltiples territorios y formas de elaboración. Su presencia en la cocina cotidiana explica además por qué el sancocho puede encontrarse con cambios en sus ingredientes y acompañamientos sin perder su identidad. La base de caldo, carnes, verduras y productos de la tierra permite que las recetas se adapten a cada territorio, manteniendo una preparación reconocible para quienes la disfrutan en diferentes regiones del país y en distintos espacios de encuentro.

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