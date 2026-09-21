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Boca Juniors habría querido evitar que Álvaro Montero se uniera a la selección Colombia para la próxima fecha FIFA: esta es la historia

Néstor Lorenzo habría sido clave para que el arquero colombiano se uniera a la Tricolor en el periodo internacional que comenzó el lunes 21 de septiembre, y que va hasta el 6 de octubre

Boca Juniors habría querido evitar que Álvaro Montero se uniera a la selección Colombia - crédito @alvaromontero1/Instagram-EFE
Boca Juniors habría querido evitar que Álvaro Montero se uniera a la selección Colombia - crédito @alvaromontero1/Instagram-EFE
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Boca Juniors habría intentado evitar que el portero Álvaro Montero se sumara a la concentración de la selección Colombia para la próxima fecha FIFA. Según informó Carlos Antonio Vélez en Win Sports, Juan Román Riquelme, presidente del club argentino, se comunicó con Néstor Lorenzo para plantearle la situación del arquero, aunque el seleccionador mantuvo la convocatoria.

La información fue abordada por ese medio deportivo en la mañana del lunes 21 de septiembre, en el programa Planeta Fútbol. Vélez, director del espacio informativo, afirmó: “Boca no quería prestarle a la selección a Montero. No se lo quería prestar. Y Lorenzo tuvo que llamar a Riquelme y hablarle claro”.

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Rodolfo Aburrea, entrenador de Boca Juniors, y lo que expuso sobre la vinculación de Álvaro Montero a la selección Colombia - crédito El Gráfico
Rodolfo Aburrea, entrenador de Boca Juniors, y lo que expuso sobre la vinculación de Álvaro Montero a la selección Colombia - crédito El Gráfico

La conversación entre Riquelme y Lorenzo

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, se refirió al tema después de la victoria por 2 a 0 ante San Lorenzo, el domingo 20 de septiembre. El técnico confirmó que hubo una charla entre Riquelme y Lorenzo, pero descartó que el club fuera a impedir el viaje del guardameta.

En este caso, habló el presidente, Juan Román Riquelme, con Néstor Lorenzo. Néstor fue claro: lo necesita. Yo no le voy a cortar la opción a un jugador de representar a su país y a su selección”, declaró Arruabarrena.

Estas serían las razones por las que Boca Juniors buscó contar con el arquero colombiano:

  1. Los próximos partidos que enfrentará el equipo y que se perderá Montero: Vélez explicó que Boca tendrá dos encuentros importantes durante la fecha FIFA, incluido el cruce ante Racing por la Copa Argentina. “Vienen dos partidos complejos, uno de ellos contra Racing. Están en instancias definitivas para buscar clasificaciones. Boca ha tenido una levantada importante en los últimos juegos y para nadie es un secreto que Montero ha sido ganador de puntos”, señaló. Los partidos que se perderá el arquero colombiano con el equipo argentino son:
  • Racing Club —cuartos de final de la Copa Argentina, a partido único—.
  • Unión de Santa Fe —fecha 11 del Torneo Clausura—.
El diario deportivo Olé así describió el partido de Álvaro Montero con Boca Juniors ante San Lorenzo - crédito Olé
El diario deportivo Olé así describió el partido de Álvaro Montero con Boca Juniors ante San Lorenzo - crédito Olé

La importancia de los amistosos para Colombia

  • Los partidos de la selección Colombia en esta fecha FIFA son amistosos: Vélez indicó que, desde Boca, consideran que los encuentros no tienen la misma urgencia que los compromisos oficiales del calendario argentino. También comparó la situación con las solicitudes de algunos clubes para que determinados jugadores permanezcan en sus equipos durante períodos de recuperación física. Pese a que se trata de amistosos, los partidos forman parte del inicio del nuevo ciclo de Colombia después del Mundial de 2026. El cuerpo técnico de Lorenzo tendrá la oportunidad de evaluar alternativas para las próximas Eliminatorias sudamericanas y la Copa América de 2028.
Cómo se había conocido en días anteriores por versiones de la prensa, en el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú-crédito Federación Colombiana de Fútbol
En el segundo ciclo de Néstor Lorenzo, la Tricolor jugará ante México, Paraguay y Perú - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia enfrentará a México el sábado 26 de septiembre en Baltimore; a Paraguay, el viernes 2 de octubre en Harrison, Nueva Jersey; y a Perú, el martes 6 de octubre en Miami. Montero integra la convocatoria junto con Kevin Mier y Aldair Quintana, como los tres arqueros del equipo, y es el único que hizo parte de la convocatoria de Colombia para el Mundial 2026, pues están ausentes David Ospina y Camilo Vargas.

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Álvaro Montero se consolidó como una pieza determinante de Boca Juniors por su influencia en partidos de alta presión. Tras un inicio discutido, respondió en eliminatorias: atajó dos penales ante Vélez Sarsfield y aseguró el pase a cuartos de final de la Copa Argentina.

También fue decisivo en la clasificación ante O’Higgins en la Copa Sudamericana. Su seguridad elevó el rendimiento defensivo de un equipo que enlazó resultados positivos y lo convirtió en titular. Vélez aseguró que su convocatoria a Colombia deja a Boca sin un arquero que es garantía absoluta, y en la etapa decisiva, su ausencia pesará.

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