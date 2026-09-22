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Duván Vergara retiró de sus perfiles en redes sociales fotos de América de Cali y denunció una deuda pendiente

El extremo colombiano tuvo dos pasos por el equipo Escarlata: entre las dos acumuló tres años, 105 partidos jugados, 32 goles marcados y ocho asistencias

Duván Vergara había eliminado las fotos de su paso por América de Cali, de sus redes sociales, pero el lunes 21 de septiembre del 2026 - crédito @duvanvergara11/Instagram
Duván Vergara había eliminado las fotos de su paso por América de Cali, de sus redes sociales, pero el lunes 21 de septiembre del 2026 - crédito @duvanvergara11/Instagram
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Duván Vergara explicó que archivó las fotos de su paso por América de Cali por una deuda económica que, según afirmó, sigue pendiente desde hace más de un año. El extremo de Racing de Avellaneda difundió un comunicado el 21 de septiembre, después de retirar temporalmente de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con el club colombianooo

“Siempre he preferido que sean mis actos los que hablen por mí”, escribió el futbolista. Luego explicó que la decisión de archivar las imágenes “no tuvo que ver con cambiar de equipo ni con faltarle el respeto a la institución o a su hinchada”.

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Vergara negó cualquier negociación con otro club colombiano y afirmó que su presente deportivo está en Argentina. “No estoy relacionado con ningún otro club y mucho menos con un club en Colombia. Mi presente es Racing, donde estoy completamente enfocado en mi carrera y en los objetivos que tenemos”, sostuvo.

El jugador también buscó despejar las dudas sobre su relación con América. “Mi amor, mi respeto y mi gratitud por América de Cali nunca han estado en discusión”, señaló. Según su versión, la eliminación temporal de las fotos fue “mi manera de manifestar un inconformismo que durante más de un año decidí manejar en privado”.

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La razón de esa molestia, indicó, es una obligación que el club todavía no habría cancelado. “Después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”, manifestó Vergara.

Este fue el comunicado oficial de Duván Vergara sobre el archivo de las fotos de su paso por América de Cali y la deuda del club - crédito Duván Vergara
Este fue el comunicado oficial de Duván Vergara sobre el archivo de las fotos de su paso por América de Cali y la deuda del club - crédito Duván Vergara

El reclamo se relaciona con el 7% de su transferencia a Racing

El periodista Mariano Olsen informó el 21 de septiembre que Duván Vergara reclama el 7% de la operación que lo llevó a Racing de Avellaneda, pendiente desde junio de 2025. El jugador no detalló en su texto ni el porcentaje ni el monto, aunque vinculó su malestar con las condiciones de aquella salida.

Racing oficializó su contratación el 25 de junio de 2025 y anunció que adquirió la totalidad de su pase hasta diciembre de 2028, pero las cifras de la negociación no fueron divulgadas oficialmente por los clubes.

La operación fue estimada en cerca de 2,5 millones de dólares, compuestos por alrededor de 1 millón abonado a América y la condonación de una deuda que el equipo caleño mantenía con Racing por el traspaso de Juan Fernando Quintero. Bajo esa valuación, el 7% equivaldría a 175.000 dólares.

Otras publicaciones calcularon la transferencia en 3 millones de dólares, al sumar 1 millón en efectivo y una acreencia cercana a 2 millones. Con ese criterio, la cifra reclamada ascendería a 210.000 dólares.

El comunicado de Vergara no confirmó cuál es la base económica de su exigencia. “Después de más de un año, duele que todavía exista un compromiso económico pendiente conmigo que no ha sido cumplido”, expresó el jugador, que regresó a América en julio de 2024 tras sus etapas en Monterrey y Santos Laguna de México.

El informe sobre la deuda de América de Cali para con Duván Vergara, según el periodista Mariano Olsen - crédito @olsendeportes/X
El informe sobre la deuda de América de Cali para con Duván Vergara, según el periodista Mariano Olsen - crédito @olsendeportes/X

Duván Vergara negó que su decisión tuviera relación con otro club colombiano

La eliminación de las fotografías alimentó especulaciones sobre un posible cambio de camiseta. El extremo descartó esa interpretación y pidió que no se leyera como una ruptura con la entidad que integró en dos ciclos.

Mi amor, mi respeto y mi gratitud por América de Cali nunca han estado en discusión”, afirmó. El atacante recordó que priorizó que el club recibiera un beneficio en sus transferencias, tanto en su primera salida como en el pase a Racing.

El futbolista fue parte de los títulos de liga que América obtuvo en 2019 y 2020. En su regreso, durante el segundo semestre de 2024 y la primera mitad de 2025, recuperó un lugar protagónico en el ataque. Antes de su partida a Argentina, registró nueve goles y tres asistencias en 28 partidos de Liga y Copa Sudamericana durante 2025.

El informe del periodista Diego Saviola sobre las deudas de América de Cali con Yerson Candelo y Daniel Bocanegra - crédito @diegosaviola10/X
El informe del periodista Diego Saviola sobre las deudas de América de Cali con Yerson Candelo y Daniel Bocanegra - crédito @diegosaviola10/X

Las versiones sobre Candelo y Bocanegra amplían las dudas financieras

El episodio aparece en medio de otros señalamientos sobre compromisos económicos del club. El 20 de septiembre circuló una versión sobre una presunta demanda de Yerson Candelo contra América por incumplimientos de pago, según el periodista Diego Saviola, quien a través de su cuenta de X informó: “Yerson Candelo demandó al América de Cali por incumplimiento de pago. De otra parte la Institución escarlata al día de hoy 20 de Septiembre NO ha pagado el salario del plantel de jugadores del mes de agosto, el mismo mes que aún no le pagan la cuota a Daniel Bocanegra”.

Sobre la posible obligación pendiente con Daniel Bocanegra, el vínculo contractual con América finalizó en julio de 2026, de acuerdo con Transfermarkt.

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