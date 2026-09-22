Multas de convivencia en Bogotá: cómo conmutar comparendos de hasta $466.904 por talleres o trabajo comunitario

Las personas con comparendos tipo 1 o tipo 2 deben solicitar el agendamiento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la sanción - crédito Secretaría de Gobierno

Guardar

Bogotá ofrece alternativas para saldar comparendos de convivencia mediante actividades pedagógicas que pueden incluir formación en oficios y trabajo comunitario. Las personas con multas tipo 1 o tipo 2 deben solicitar el agendamiento dentro de los cinco días hábiles posteriores a la imposición del comparendo, a través del portal de la Secretaría Distrital de Seguridad.

También está disponible la plataforma Lico, en https://lico.scj.gov.co, para consultar obligaciones y pagar en línea mediante PSE. El sistema permite actualizar los datos del ciudadano y recibir el comprobante en el correo electrónico registrado, sin acudir a una entidad bancaria.

PUBLICIDAD

La estrategia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia plantea que algunas sanciones pueden convertirse en espacios de aprendizaje. A través de actividades comunitarias y talleres de la Escuela de Oficios, los participantes pueden adquirir conocimientos para buscar empleo, trabajar por cuenta propia o iniciar un emprendimiento.

Qué multas pueden conmutarse por actividades pedagógicas

Las personas que reciben una multa tipo 1 o tipo 2 pueden reemplazar el pago económico por una actividad pedagógica de convivencia, siempre que cumplan las condiciones establecidas y soliciten el agendamiento dentro del plazo previsto.

Los talleres de la Escuela de Oficios incluyen formación en pintura, confección y mecánica de bicicletas y sillas de ruedas - crédito Secretaría de Seguridad

En 2026, una multa tipo 1 equivale a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes y tiene un valor de $233.452. La multa tipo 2 corresponde a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes y asciende a $466.904. Ambas pueden convalidarse mediante actividad pedagógica.

PUBLICIDAD

Las multas tipo 3 y tipo 4 no aparecen como convalidables en la información suministrada. La tipo 3 equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes, con un valor de $933.808, mientras que la tipo 4 corresponde a 32 salarios mínimos diarios legales vigentes y cuesta $1.867.616.

La solicitud para participar en actividades pedagógicas debe hacerse dentro de los cinco días hábiles siguientes al comparendo. Quienes no utilicen esta alternativa pueden pagar la obligación por LICO mediante el siguiente proceso:

Ingresar a https://lico.scj.gov.co. Digitar el número de documento y actualizar los datos. Seleccionar la opción “PAGO GOV – PSE”. Seguir las instrucciones de PSE desde la entidad financiera. Revisar el correo electrónico para descargar el comprobante.

Oficios y actividades para cumplir la sanción

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Dirección de Prevención desarrollan actividades comunitarias y talleres para que el cumplimiento de la sanción incluya formación práctica. Entre los oficios disponibles se encuentran pintura, confección y mecánica de bicicletas y sillas de ruedas.

PUBLICIDAD

Las personas con comparendos pendientes pueden recibir orientación en Cade, SuperCade, Casas de Justicia y canales de WhatsApp - crédito Secretaría de Seguridad

El propósito es que la persona no solo complete una actividad para ponerse al día con el comparendo, sino que pueda conservar las habilidades aprendidas. Los conocimientos pueden servir para ofrecer servicios, avanzar en una búsqueda laboral o desarrollar una actividad económica independiente.

El director de Prevención de la Secretaría de Seguridad, Alejandro Reyes, explicó que los programas buscan ofrecer una salida distinta a la acumulación de multas. “Hay una oportunidad clara y concreta de desarrollar programas comunitarios para quitarse de encima el problema del comparendo”, afirmó.

La iniciativa también trabaja sobre las circunstancias que pueden estar relacionadas con conductas contrarias a la convivencia. En el caso de barristas, las actividades abordan el manejo de emociones, el respeto por otras personas y formas no violentas de vivir la afición por el fútbol.

PUBLICIDAD

Reyes señaló que los integrantes de las barras forman parte de sus barrios y familias. “Son los hijos, los nietos, los sobrinos, los primos, los hermanos de la comunidad”, dijo al referirse a la necesidad de involucrarlos en procesos de convivencia.

Dónde pedir orientación y qué pasa si no se paga

Las personas con comparendos pendientes pueden solicitar orientación presencial en Cade, SuperCade y Casas de Justicia. Allí reciben acompañamiento para conocer el estado de la obligación y las alternativas disponibles para ponerse al día.

La herramienta digital de la Secretaría de Seguridad permite consultar obligaciones, actualizar la información y recibir el comprobante por correo electrónico sin acudir a una entidad bancaria, con corte al 31 de agosto de 2026 - crédito Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad también atiende consultas por WhatsApp en los números 3014457292 y 3246814036, de lunes a viernes, entre las 7:00 a. m., y las 4:30 p. m.

PUBLICIDAD

Con corte al 31 de agosto de 2026, se habían pagado 10.292 comparendos mediante PSE a través de Lico. La plataforma permite hacer el trámite desde un computador o dispositivo móvil con conexión a internet.

La obligación no desaparece con el paso del tiempo. Si transcurren seis meses desde la imposición de la multa sin pago, incluidos los intereses, pueden aplicarse restricciones previstas en la normativa vigente. Entre ellas están la imposibilidad de ser nombrado o ascendido en un cargo público, acceder a determinados permisos de venta otorgados por las alcaldías o contratar y renovar contratos con entidades del Estado.

PUBLICIDAD