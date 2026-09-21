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Daniel Mosquera, del Hellas Verona, fue elegido como el mejor futbolista colombiano entre el 19 y 20 de septiembre, según Sofascore

Un jugador de Vasco da Gama, uno de Club América de México y el volante creativo de Flamengo complementan el listado

Daniel Mosquera fue elegido el mejor futbolista colombiano del fin de semana entre 19 y 20 de septiembre - crédito @daniel21mosquera/Instagram
Daniel Mosquera fue elegido el mejor futbolista colombiano del fin de semana entre 19 y 20 de septiembre - crédito @daniel21mosquera/Instagram
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Daniel Mosquera fue elegido como el mejor futbolista colombiano del fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2026, de acuerdo con el análisis de Sofascore. El atacante milita en el Hellas Verona, equipo de la Serie B, segunda división del fútbol italiano, y el domingo 20 de septiembre anotó un doblete en la victoria por 2-1 ante Vicenza, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

El futbolista de Millonarios que aparece en el listado es Francisco Chaverra. En el triunfo 3-0 ante Boyacá Chicó, el sábado 19 de septiembre, marcó la primera anotación del partido, a los 29 minutos, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Actuó como extremo por la izquierda y, según Sofascore, completó 24 de 32 pases, con una efectividad del 75%. Además, registró cinco remates, 50 toques de balón y nueve pérdidas de posesión.

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Sofascore también recopiló los números de Daniel Mosquera ante Vicenza. El delantero ingresó desde el banco a los 68 minutos y anotó sus dos remates al arco, con una efectividad del 100%. Completó tres de cinco pases, para un 60% de precisión; tres de esos intentos fueron en campo rival. Tocó la pelota 14 veces, perdió cuatro balones y recibió dos faltas. También sumó dos recuperaciones y una contribución defensiva durante los más de 20 minutos que estuvo en cancha.

Francisco Chaverra llegó del Deportivo Independiente Medellín en el más reciente mercado de pases - crédito Millonarios
Francisco Chaverra llegó del Deportivo Independiente Medellín en el más reciente mercado de pases - crédito Millonarios

Andrés Gómez, figura de Vasco da Gama

En el segundo lugar del listado aparece Carlos Andrés Gómez, quien fue determinante en la goleada 5-0 de Vasco da Gama sobre Coritiba. El extremo colombiano anotó el cuarto gol del partido, a los 63 minutos, y asistió a Bruno Duarte en el segundo tanto, marcado a los 44.

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Gómez fue sustituido a los 71 minutos por el también colombiano Marino Hinestroza. Durante el encuentro registró dos remates al arco, 11 pases precisos de 15 intentos, 31 toques de balón y 10 pérdidas de posesión. Además, logró cinco recuperaciones, según los datos de Sofascore.

Andrés Gómez
Andrés Gómez se consolida como jugador clave de Vasco da Gama en el fútbol brasileño por sus participaciones - crédito Vasco da Gama

Miguel Ángel Borja y Jorge Carrascal, entre los colombianos destacados

Miguel Ángel Borja ocupó el tercer puesto de la clasificación de Sofascore, tras marcar los dos goles de América en el empate 2-2 ante Guadalajara, el sábado 19 de septiembre, por el Torneo Apertura de México. El delantero colombiano anotó a los 71 y 74 minutos, luego de que Chivas tomara ventaja con un gol de Bryan González y un autogol de Miguel Vázquez.

El primer tanto de Borja fue una chilena que redujo la diferencia en el marcador; tres minutos después, convirtió el empate para las Águilas. Con ese doblete, llegó a tres anotaciones desde su incorporación al club mexicano. Sofascore le otorgó una calificación de 8,8.

Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América
Miguel Borja marcó gol en el clásico capitalino ante Cruz Azul y ahora festejó en el clásico mexicano contra Chivas de Guadalajara - crédito Club América

Jorge Carrascal quedó en el cuarto lugar, gracias a su actuación en el triunfo 2-1 de Flamengo ante RB Bragantino, el domingo 20 de septiembre, por la fecha 28 del Brasileirao. El mediocampista colombiano asistió a Guillermo Varela en el gol que abrió el marcador, a los 13 minutos, con un centro desde el sector izquierdo. Carrascal fue sustituido a los 72 minutos por Luiz Araújo y recibió una puntuación de 8,4 en Sofascore.

Flamengo amplió la diferencia con un tanto de Pedro a los 71 minutos; el descuento de Bragantino llegó a los 86, tras un autogol de Bruno Henrique.

El listado de Sofascore dejó presencia colombiana en cuatro ligas y torneos distintos durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre de 2026. Daniel Mosquera lideró la clasificación con 8,9 puntos, seguido por Carlos Andrés Gómez y Miguel Ángel Borja, ambos con una nota de 8,8. Jorge Carrascal recibió 8,4 por su aporte en la victoria de Flamengo, mientras que Francisco Chaverra completó el grupo como el único representante de la liga colombiana.

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