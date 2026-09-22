Nairo Quintana cerrará 17 años como profesional el 27 de septiembre en el Mundial de Montreal, su último reto con Colombia: así se prepara

Sobre lo que será su última carrera como profesional el próximo domingo, Nairo Quintana afirmó: "Un poco de nostalgia porque son momentos que se van a vivir por última vez, con emoción porque hace 17 años disputé mi primer Mundial y 17 años después pude rotar con esas generaciones" - crédito Prensa Nairo Quintana

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Nairo Quintana disputará el domingo 27 de septiembre de 2026 su última competencia como ciclista profesional, en la prueba de ruta élite masculina del Mundial de Ciclismo de Montreal. El colombiano cerrará una trayectoria de 17 años en el pelotón internacional con la selección Colombia, en una carrera de 273,7 kilómetros y 3.803 metros de desnivel acumulado.

El boyacense, de 36 años, anunció en marzo que 2026 sería su última temporada como profesional. Su despedida estaba prevista para la Vuelta a España, pero quedó fuera de la nómina de Movistar Team, por decisión del equipo, según lo anunció de forma oficial el 17 de agosto de 2026.

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Nairo Quintana ha corrido el mundial con la selección Colombia de ciclismo en cinco ocasiones: 2013, 2017, 2018, 2019 y 2022. Este 2026 correrá su sexta competencia orbital - crédito AFP

La convocatoria de Colombia para el Mundial le abrió la posibilidad de terminar su carrera con la camiseta nacional, en un recorrido de alta exigencia por las calles de Montreal.

Quintana llega sin competencias recientes de primer nivel y explicó que su preparación se concentró en elevar la carga de entrenamiento para responder a una prueba que se resolverá después de 12 vueltas al circuito de Mont Royal.

“Estoy emocionado, trabajando mucho, haciendo buenas series para llegar a buen punto. Como estos días no he tenido competiciones así importantes, tenemos que hacer un trabajo mucho mayor, para poder tener la condición que se necesita en, en este mundial”, afirmó, en declaraciones proporcionadas a medios de comunicación.

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Harold Tejada corrió su segunda gran vuelta en la temporada 2026, cuando compitió en La Vuelta España - crédito Astana XDS

Nairo Quintana espera respaldarse en Harold Tejada, Buitrago, Rivera e Higuita

El corredor colombiano Nairo Quintana prepara su última carrera en el Mundial de Montreal con nostalgia. La estrategia de Colombia dependerá de la condición de los integrantes de la selección.

En sus declaraciones, destacó el presente de Harold Tejada después de la Vuelta a España y el de Santiago Buitrago, además de las posibilidades de Brandon Rivera y Sergio Higuita para sostener a Colombia en los tramos decisivos.

“Viene Harold Tejada, de La Vuelta, que está en muy buena condición. Santiago también está en buena condición, así que tenemos que aprovechar la condición de ellos y también ver en las condiciones que llega cada uno, para hacer un gran trabajo de equipo y poderle dar a Colombia un gran resultado”, señaló Quintana en un video difundido por su equipo de prensa.

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El trazado de Montreal incluye ascensos repetidos en el circuito de Mont Royal, con la subida de Camillien-Houde, rampas por encima del 11% en la Côte de la Polytechnique y una llegada en ascenso por la avenida du Parc. La carrera partirá de Brossard y tendrá un primer tramo de 112,4 kilómetros antes del ingreso a las 12 vueltas del circuito final.

Quintana anticipó una competencia selectiva desde las primeras vueltas. “Va a ser muy duro por la selección que se hace. Se ha visto la carrera hace un par de días, donde prácticamente se iba desgranando cada vuelta que pasaba por su dureza y tenemos que llegar, en muy buena condición para soportar ese ritmo”.

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El pedalista también puso el foco en Higuita, a quien considera una alternativa para los grupos reducidos: “Sergio es una ficha clave. Sabemos que son recorridos, especialmente para un tipo como él, explosivo con esa habilidad de poder seleccionarse en grupos pequeños y eso tenemos que aprovecharnos”.

El Gran Premio de Montreal 2026 será la última competición de Nairo Quintana como ciclista profesional - crédito Monréal 2026

La nostalgia por el cierre de una carrera de 17 años

La participación en Montreal será el séptimo Mundial de Quintana y cerrará un recorrido que incluyó los títulos del Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, además de tres podios en el Tour de Francia: segundo en el 2013 y 2015, y tercero en el 2016. Para el corredor, la despedida tiene un componente deportivo y personal.

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“Un poco nostalgia. Nostalgia porque son momentos que se van a vivir por última vez. Son momentos que no se van a volver a repetir, pero con mucha alegría y mucha emoción, sobre todo de pensar que hace diecisiete años hice mi primer mundial y diecisiete años después, poder compartir con esas generaciones que han rotado durante estos diecisiete años, es increíble”, expresó.

También manifestó su intención de competir al frente del pelotón. “Estar adelante, y representando a mi país, de la mejor manera. Me estoy preparando para eso y siento orgullo de mi país, de cómo me han soportado y el soporte que me han dado todos estos años”.

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