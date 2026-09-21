Karol G respondió a fan que cuestionó que no tuviera un iPhone 18 Pro Max y reveló cuál es el modelo de su teléfono

Karol G sorprendió al contar cuánto tiempo lleva con el mismo celular - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

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Karol G convirtió un comentario sobre su teléfono en una conversación con sus seguidores de TikTok. La cantante colombiana respondió a un usuario que reparó en el celular que aparecía en una serie de fotografías tomadas frente a un espejo y aclaró que el dispositivo no era reciente.

Las imágenes formaron parte de una de sus publicaciones habituales en la plataforma. En ellas, la artista posó ante el reflejo mientras sostenía el teléfono, un detalle que llamó la atención de uno de sus seguidores.

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El usuario comparó el aparato de Karol G con la tendencia de renovar celulares cada poco tiempo. “Todos afanados con su iPhone 18 Pro Max y Karol G bien feliz con su teléfono de hace 2 años”, escribió, antes de señalar que la intérprete parecía conservar el mismo equipo desde hacía dos años.

Karol G aclaró que conserva el dispositivo desde hace más tiempo

El comentario llegó hasta la cantante, quien decidió contestar de manera directa. Su respuesta corrigió el cálculo hecho por el seguidor y dejó claro que el celular tenía incluso más tiempo de uso del que se mencionó en la publicación.

Karol G aclaró desde cuándo usa el teléfono que mostró en TikTok - crédito Karol G

“De hecho es el 14”, dijo la intérprete. Aun así, su reacción llamó la atención porque mostró una escena cotidiana, lejos de los escenarios, los estrenos musicales y los compromisos de su agenda profesional.

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El intercambio generó nuevos mensajes entre quienes seguían la conversación. Varios usuarios destacaron que Karol G mantuviera un teléfono durante varios años, mientras otros aprovecharon la publicación para bromear sobre el hábito de cambiar de dispositivo ante cada lanzamiento de las compañías tecnológicas.

La interacción se difundió entre sus seguidores por el tono espontáneo de la respuesta. La artista no profundizó en el tema ni volvió a referirse al dispositivo en otras publicaciones.

Por ahora, Karol G continúa activa en TikTok con contenido relacionado con su rutina, sus apariciones públicas y sus actividades musicales.

Un comentario sobre su celular llevó a Karol G a revelar un dato cotidiano - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Karol G reunió a Peso Pluma en el MetLife Stadium para interpretar ‘Qlona’

El cantante mexicano Peso Pluma apareció como invitado de la artista colombiana Karol G en la segunda noche de Tropitour en el MetLife Stadium, donde ambos interpretaron Qlona ante miles de asistentes. El cantante mexicano subió al escenario vestido de negro durante la parada de la gira en Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

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La colaboración forma parte de Mañana Será Bonito (Bichota Season), álbum de la artista colombiana que incluyó el tema junto al intérprete mexicano. La presentación recuperó una canción que conectó el repertorio urbano de Karol G con elementos de la música mexicana.

El dueto provocó reacciones entre los seguidores, que difundieron videos del momento en redes sociales. La presencia de Peso Pluma fue una de las sorpresas de la segunda fecha consecutiva de la gira en ese estadio.

Durante el primer concierto, el jueves 17 de septiembre, Karol G invitó al productor puertorriqueño Tainy y a los españoles Judeline y rusowsky. Los cuatro interpretaron por primera vez en vivo Bby Wow, canción incluida en el álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto.

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La presentación se produjo una noche después de que Tainy, Judeline y rusowsky acompañaran a la artista en el mismo escenario - crédito @ChicShion/ X

La actuación contó con una mesa de mezclas para Tainy, efectos lumínicos y pirotecnia. En esos días, el tema lideraba el listado Billboard Global 200 por segunda semana consecutiva, según los reportes de la industria musical citados en torno a las presentaciones.

La primera noche apostó por un estreno en directo de una colaboración reciente. La segunda recuperó Qlona, una de las canciones más escuchadas de Mañana Será Bonito (Bichota Season).

El repertorio de Tropitour incluye Latina Foreva, Un Gatito Me Llamó, Oki Doki, S91, Tropicoqueta, Tusa, 200 Copas y Provenza. El espectáculo incorpora un segmento de mariachi y arreglos de salsa.

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La gira comenzó el 24 de julio de 2026 en Chicago y contempla más de 60 fechas en Norteamérica, América Latina y Europa. Tras sus conciertos en Nueva Jersey, Karol G continuará por Estados Unidos antes de presentarse en México y Europa en 2027.