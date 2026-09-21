Beéle y su exesposa Cara Rodríguez reaparecieron muy amorosos en público y reavivaron rumores de una reconciliación

El cantante Beéle y su exesposa Cara Rodríguez posaron en compañía de sus dos hijos y la forma en cómo el artista tomó la mano de la madre de sus pequeños no pasó desapercibida - crédito avances 2.0 / Instagram

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Beéle y Cara Rodríguez volvieron a aparecer juntos en la celebración de los 3 años de su hijo menor, Paolo, en un encuentro familiar cuyas imágenes circularon ampliamente a través de las redes sociales durante el fin de semana del 20 de septiembre de 2026.

La cercanía entre el cantante y su exesposa, madre de sus dos hijos, reavivó versiones de los internautas sobre una eventual reconciliación, aunque ninguno de ellos ha confirmado o desmentido que hayan retomado la relación sentimental.

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En los videos y fotografías que se encuentran en las diferentes plataformas digitales, el barranquillero apareció junto a Rodríguez con una cercanía y confianza notable, lo que demostró que dejaron atrás las antiguas rencillas por los rumores de infidelidad que acabaron con su matrimonio y las disputas legales que atravesaron en su peor momento.

En una de las escenas se les puede ver posando muy felices mientras él le toma la mano; otra de las publicaciones registró al artista con el brazo alrededor de la creadora de contenido y un contacto físico constante que desató todo tipo de especulaciones.

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La forma en cómo el famoso tomó la mano de su ex no pasó desapercibida - crédito Beéle y Cara Oficial / Instagram

Cabe mencionar que Beéle y Cara Rodríguez son padres de Ethan y Paolo, cuyo cumpleaños motivó una reunión con la temática del personaje Bob Esponja, por lo que las burbujas y la decoración del mar, relacionada con la animación, se destacó en el evento.

Después de la viralización de las imágenes, la atención se trasladó a Jake Castro, productor musical con el que Cara tiene una relación desde comienzos de 2025. La última publicación de la creadora de contenido junto a su nueva pareja fue compartida semanas atrás y mostró que ambos se hicieron regalos de diferentes colores para realizar un trend viral y la más reciente del famoso corresponde al 6 de agosto, en el que se muestra muy romántico con ella y la felicita por el lanzamiento de una de sus canciones, pues ella también es artista y busca incursionar en la escena musical.

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Ante la falta de publicaciones recientes de la pareja y la difusión de fotografías de Cara y Beéle, algunos usuarios se preguntaron si se separaron y aseguraron que Cara conserva sentimientos por el padre de sus hijos. Sin embargo, hasta el momento, ni ella ni el productor confirmaron una ruptura ni hicieron declaraciones sobre las imágenes del cumpleaños.

Las sonrisas y miradas causaron confusión - crédito La takilla 507 / Instagram

Este encuentro viral no es la primera aparición pública de Cara junto a Beéle después de su separación, teniendo en cuenta que en 2025 Rodríguez asistió con sus hijos a uno de los conciertos del cantante en Bogotá, una acción que también generó comentarios entre sus seguidores.

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Tras la reunión algunos usuarios interpretaron la reunión como una dinámica de padres que comparten fechas familiares por sus hijos, pero los rumores sobre la cercanía y la forma en cómo se miraban durante el evento no dejan de sorprender tras el escándalo por la supuesta infidelidad de Beéle con Isabella Ladera mientras Cara estaba en trabajo de parto.

Entre los comentarios de los internautas por las imágenes se destacan algunos como: “Mírale la cara de felicidad, esos no se dejan más 😂😂😂😂😂 no aprende. os encantan los tóxicos”, “Estaba más feliz ella que los niños”, “No entiendo por qué se deja tocar de ese” y “Es que uno no aprende”.

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Otros creyeron que se trataba de imágenes recreadas con inteligencia artificial, pero al ver los videos del evento les quedó claro que eran reales y se preocuparon por el futuro de Cara Rodríguez.

Cara y Jake se mostraban estables, por lo que sus seguidores esperan una explicación - crédito @caraoficial_/Instagram

La ruptura entre Beéle y Rodríguez estuvo acompañada por controversias, declaraciones públicas y procesos legales. En 2025, una comisaría de familia reconoció al cantante como víctima de violencia intrafamiliar y estableció medidas de protección a su favor.

En contraste, Cara Rodríguez sostuvo públicamente una versión distinta sobre los hechos y señaló que su prioridad era el bienestar de sus hijos.