Sin J Balvin, así celebró Valentina Ferrer sus 33 años tras la ruptura con el cantante

Valentina Ferrer compartió su festejo de cumpleaños tras el mensaje de J Balvin - crédito Redes sociales

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Valentina Ferrer reapareció en redes sociales durante la celebración de su cumpleaños, en medio de las versiones sobre su separación con el cantante colombiano J Balvin.

La modelo argentina compartió varias imágenes de la reunión que organizó el sábado 19 de septiembre de 2026, sin hacer referencias públicas a su situación sentimental.

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En una de las postales, Ferrer posó con un vestido corto plateado mientras sostenía el pastel de cumpleaños. También publicó un momento junto a su hijo Río, quien la abrazó durante la celebración.

La modelo mostró mensajes de algunas amigas y agradeció su compañía. “Gracias por ser mis BFF’s”, escribió en una de sus publicaciones, en alusión al grupo que la acompañó en la fecha.

La celebración de Valentina Ferrer junto a su hijo Río que llamó la atención en redes - crédito Redes sociales

J Balvin le dedicó un mensaje por su cumpleaños

Las fotografías aparecieron después de que J Balvin compartiera un mensaje para felicitar a Ferrer. El artista destacó su rol como madre de Río, el hijo que ambos tienen en común, y le expresó su agradecimiento en la fecha de su cumpleaños.

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La publicación del músico fue difundida en redes sociales luego de que surgieran versiones sobre un posible distanciamiento entre la pareja. Ninguno de los dos había detallado públicamente las razones de los rumores ni había confirmado un cambio en su relación.

Ferrer, por su parte, eligió enfocar sus historias y publicaciones en el festejo, las muestras de afecto recibidas y el tiempo junto a su hijo. Las imágenes mostraron una celebración íntima, con decoración, regalos y mensajes de sus allegadas.

La modelo no respondió de forma pública al saludo

Hasta ahora, la argentina no compartió una respuesta directa al mensaje de cumpleaños de J Balvin. Tampoco mencionó al cantante en las fotos que publicó desde el encuentro.

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“Hoy y siempre”, agregó Ferrer al agradecer el vínculo con sus amigas. La frase acompañó una serie de imágenes que documentaron distintos momentos de la noche.

Valentina Ferrer publicó un video en sus redes sociales donde aparecía su hijo Río preparando el que sería su pastel de cumpleaños - crédito Redes sociales

Este fue el mensaje que le dedicó J Balvin a Valentina Ferrer por su cumpleaños

J Balvin dedicó un extenso mensaje a Valentina Ferrer por su cumpleaños, en una publicación que compartió junto a una imagen de la modelo argentina y su hijo Río. El cantante colombiano destacó la relación de la empresaria con el niño y le deseó bienestar en su nueva vuelta al sol.

“Hoy celebro tu vida, Vale”, escribió el artista en Instagram. En el texto, la definió como una persona con fortaleza y sabiduría, además de agradecerle por ser la madre de su hijo.

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La fotografía muestra a Ferrer y a Río de espaldas, caminando de la mano por una calle. Ambos usan camisetas de la selección argentina. El niño lleva el número 10 en su espalda, mientras la modelo viste una prenda con los colores celeste y blanco.

El intérprete de música urbana afirmó que valora el cuidado que la argentina brinda a su hijo. “Gracias por regalarme lo más grande”, expresó, antes de resaltar que verla como madre es una de las cosas que más admira.

El mensaje incluyó deseos de protección y reconocimiento para Ferrer. “Hay personas que merecen todas las flores”, señaló el cantante, quien cerró la dedicatoria con una felicitación y emojis de corazón y rosa.

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La publicación reunió más de 404 mil reacciones durante su primera hora en línea, según se observa en la captura difundida en redes sociales. El músico etiquetó a la modelo en el mensaje.

El cantante J Balvin publica un mensaje de cumpleaños en Instagram dedicado a su pareja Valentina Ferrer, acompañado de una fotografía junto a su hijo Río. (Crédito J balvin/Instagram)

La dedicatoria del artista de música urbana J Balvin a la modelo argentina Valentina Ferrer por su cumpleaños generó reacciones entre seguidores y figuras públicas en Instagram.

Entre los comentarios, una usuaria escribió que quedó “mínimo común múltiplo, escuchamos y no juzgamos” ante el mensaje. Otros usuarios interpretaron la publicación como un intento de acercamiento de la pareja.

“Hoy se arreglan todos los hogares”, comentó el creador de contenido El Chico Botas. En contraste, una usuaria cuestionó la ausencia de una declaración amorosa y afirmó que el mensaje buscaba “limpiar su imagen”.

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