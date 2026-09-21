Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Una creadora de contenido de origen suizo se refirió al uso de expresiones de trato cotidiano empleadas por los colombianos, tales como la frase 'mi amor' - crédito suizaencolombia / TikTok

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Una ciudadana llamada Salomé, proveniente de Suiza, relató a través de sus redes sociales que sufrió un choque cultural con la forma en cómo algunos colombianos hablan, debido a que al llegar a Bogotá interpretó como una amenaza que un taxista la llamara “mi amor”, una expresión habitual en Colombia para dirigirse a desconocidos.

“Me siento —en el carro— y, chicos, o sea, ni siquiera he hablado ni una frase con el conductor y me dice: bueno, ¿a dónde te llevo, mi amor Yo pensé: bueno, se acabó, ese hombre me va a secuestrar”, contó en un video publicado en TikTok.

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Así, la joven, conocida en redes sociales como ‘La Suiza en Colombia’, explicó que las expresiones afectuosas de los colombianos le causaron un choque cultural desde sus primeros días en el país: “Al principio siempre quedaba como: ‘¿Perdona? ¿Y tú quién eres para llamarme así? Nos acabamos de conocer’. No entendía. Es más, me asustaba”.

En su relato, Salomé mencionó calificativos como “mi reina”, “mami”, “hermosa” y “veci”, que escuchó de personas a las que no conocía. Según explicó, en Suiza ese tipo de trato no se utiliza con desconocidos y puede tener una carga sentimental distinta, pues en su país esos términos solo se utilizan con personas con las que se tiene una relación muy estrecha.

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La joven se mostró muy sorprendida por el trato local - crédito Instituto Distrital de Turismo / X y suizaencolombia / TikTok

La situación que más la desconcertó ocurrió cuando tomó un taxi para llegar a su hotel tras aterrizar por primera vez en la capital colombiana y el taxista se refiriera a ella de forma “cariñosa”, como si la conociera de antes.

Salomé contó en su publicación que permaneció en silencio durante el trayecto porque creyó que la expresión implicaba una intención diferente por parte del trabajador. Más tarde entendió que el conductor probablemente usó una fórmula cotidiana de cortesía, frecuente entre colombianos.

“No y el pobre señor seguramente simplemente era paisa o yo qué sé. Yo me quedé callada en todo el viaje. O sea, yo estaba mirando por la ventana y esperando que se acabe el viaje”, reveló sobre la sensación que tuvo al recibir un trato tan diferente al de su tierra natal.

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La joven concluyó su relato con una premisa que sorprendió a los que incorporaron estas palabras en su comunicación cotidiana: “En Suiza, si alguien te dice ‘mi amor’, se quiere casar contigo. Si en Colombia alguien te dice ‘mi amor’, simplemente quiere saber a dónde llevarte en Uber”.

La joven cotó que una de las experiencias que la introdujo al trato colombiano le ocurrió en un Uber - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El video se viralizó rápidamente en la plataforma, en la que muchos de los locales compartieron sus comentarios por la situación que relató la implicada, entre los cuales se destacan algunos como: “Yo le digo ‘mi amor’ a la del peaje, a la mesera a la señora que vende las empanadas jajaja” y “Mija, por eso en Colombia somos tan cariñosos y los extranjeros no quieren irse, es más luchan por tener la nacionalidad aquí”.

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En contraste, otros colombianos aseguraron que no emplean este tipo de expresiones con cualquier persona: “Yo soy colombiana y me da fastidio tanta lambonería”, “Tienes razón en cuanto a ‘mi amor’ es una falta de respeto llamar a alguien que ni conoces así” y “Yo soy colombiano y NUNCA le digo ‘mi amor’ a nadie diferente a mi esposa”.

La alegría de los colombianos resalta en todo el mundo, pues en todos los países los reconocen por su trato amable que es confundido con coqueteo - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Además, algunos explicaron que las palabras cariñosas hacen parte de la cotidianidad y se utilizan como expresiones amables: “Lo qué sucede es que en Europa las personas son demasiado literales, por el contrario en países como Colombia que es el caso, somos más qué cariñosos, somos empáticos, y sentimos nuestras gente cómo sí fuésemos familia” y “Los colombianos somos muy afectuosos, eso hace parte de nuestra cultura, solo espero que hayas disfrutado tu estadía en nuestra tierra. Bendiciones”.

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Entre tanto, otros aprovecharon la publicación para hablar de la buena pronunciación de la joven y le dejaron comentarios como: “¿Cómo hace para hablar tan bien el español?” y “Parece rola”.