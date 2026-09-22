Franco Fagúndez, jugador de Santa Fe, reveló detalles del difícil momento que vivió en Santos Laguna: tenía pensamientos de lastimarse

Franco Fagúndez, delantero de Santa Fe, reveló que tuvo pensamientos de lastimarse, antes de llegar al equipo mexicano - crédito Sergio Acero/Reuters

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El deportista Franco Fagúndez reveló que, durante su etapa en Santos Laguna, tuvo pensamientos de lastimarse y pidió ayuda a su familia antes de llegar a Independiente Santa Fe. El uruguayo, de 26 años, habló con el medio deportivo colombiano AS Colombia sobre el momento que vivió en México, donde aún mantiene un vínculo contractual con el club.

Por la vigencia de ese contrato, aclaró que durante un tiempo evitó referirse al asunto: “Yo nunca quise hablar mucho del tema tampoco, porque hoy me debo a ellos y soy jugador de ellos”.

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Los derechos económicos de Franco Fagúndez pertenecen a Santos Laguna, club con el que tiene contrato hasta diciembre de 2027, según Transfermarkt. El uruguayo juega en Independiente Santa Fe a préstamo hasta diciembre de 2026, período durante el cual el equipo bogotano cuenta con su inscripción deportiva.

Franco Fagúndez hizo esa revelación en As Colombia, en entrevista difundida el lunes 21 de septiembre - crédito @AS_Colombia/X

Si el volante desea continuar, como lo manifestó en su entrevista con el medio de comunicación, Santa Fe deberá negociar con el club mexicano una nueva cesión o una transferencia definitiva.

Fagúndez asumió responsabilidades por sus decisiones en ese período, pero sostuvo que no encontró respaldo cuando manifestó que necesitaba ayuda. “Yo erré mucho, erré mucho y me hago cargo de las cosas que yo erré. Me equivoqué, lo asumo”, señaló en declaraciones a AS Colombia, difundidas el lunes 21 de septiembre del 2026 en horas de la tarde.

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Fagúndez dijo que pidió ayuda antes de irse a Uruguay

El mediocampista ofensivo relató que el deterioro de su estado emocional lo llevó a pedir permiso para visitar a su familia. Según su versión, el club mexicano no respondió como esperaba ante esa situación.

“Pero cuando yo de verdad estuve mal, así mismo me haya portado mal o no, fui como persona, me quebraba pidiéndole ayuda de que necesitaba ver a mi familia porque no estaba bien y no me sentí respaldado en ese momento”, afirmó.

Este es el momento en el que Franco Fagúndez hace gol para Santa Fe ante River, en la Copa Sudamericana 2026, gol que ha descrito como la más importante en su paso por el león - crédito Agustin Marcarian/Reuters

El futbolista explicó que ese escenario derivó en su salida a Uruguay sin autorización. “Eso ahí me lleva a tomar la decisión de irme a Uruguay sin permiso, porque ya me estaba sintiendo muy mal, que estaba teniendo pensamientos cada vez más negativos de lastimarme”, expresó.

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Fagúndez contó que una noche llamó a su hermano porque sentía que no podía sostener la situación: “Cuando llegó un momento que llamé a mi hermano, no aguanté en la noche, lo llamé a la madrugada y le dije que no podía más, que no podía más con esta carga, que necesitaba irme”.

De acuerdo con su relato, su hermano respaldó la decisión de regresar a Uruguay. El jugador reconoció que la salida tuvo consecuencias posteriores y recordó que volvió a México con la selección uruguaya Sub-20, además de enfrentar cuestionamientos públicos.

Franco Fagúndez jugó en ese equipo mexicano entre 2024 y 2025, sumó 34 partidos, tres goles y dos asistencias - crédito Katie Stratman-USA Today Sports

Cuestionamientos a Santos Laguna y a la cobertura de su caso

El jugador señaló que algunas versiones periodísticas sobre su regreso a Santos Laguna le afectaron en un momento en el que todavía se recuperaba de lo ocurrido. En particular, hizo referencia a informaciones que cuestionaban su disposición para entrenarse.

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“Salieron cosas de que yo no entrenaba porque estaba de mala gana, que volví de Uruguay sin ganas de entrenar, que solo me sentaba a cumplir. Esas cosas salieron, me lastimaron mucho porque todavía estaba dolido por lo que había pasado”, declaró.

Fagúndez consideró que Santos Laguna podía haber intervenido públicamente para aclarar el contexto. “Yo creo que en esos pequeños detalles el club me podía haber defendido, apoyado, porque sabía que no estaba pasando un buen momento y nunca lo tuve ese apoyo”.

Antes de su llegada a Bogotá, Fagúndez apenas había disputado siete partidos con el primer equipo de Santos Laguna durante 2025, sin goles, ni asistencias. La realidad fue un poco mejor en el año anterior, cuando en 2024, acumuló 27 juegos, tres anotaciones y dos ‘pasegol’. En Santa Fe recuperó continuidad: de acuerdo con Sofascore, acumula once goles y cuatro asistencias en 33 encuentros de todas las competencias.

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