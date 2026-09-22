Día Mundial del Alzheimer: señales de alerta y factores de riesgo modificables ante un trastorno que afecta a 300.000 colombianos

Los problemas persistentes de memoria, pensamiento o conducta que interfieren con la vida diaria requieren valoración médica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. En Colombia, de acuerdo con expertos en salud, hasta 300.000 personas viven con este trastorno neurodegenerativo, la causa más frecuente de demencia. La detección temprana facilita el acceso a atención oportuna, permite planificar decisiones y fortalece el acompañamiento a pacientes, familias y cuidadores.

En el mundo, cerca de dos de cada tres personas con demencia tienen Alzheimer y se proyecta que para 2030 habrá entre 54 y 55 millones de personas con esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se presentan cerca de 10 millones de nuevos casos de demencia.

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El Alzheimer afecta la memoria y la autonomía

El Alzheimer es una enfermedad progresiva que afecta las neuronas de la corteza cerebral, con especial impacto en el hipocampo, una zona relacionada con la memoria. Se asocia con la acumulación anormal de proteínas beta amiloide y tau, que deterioran las neuronas y afectan funciones cognitivas.

La pérdida de memoria reciente suele ser la primera manifestación. La neuróloga Cheryl Jiménez, de la Clínica de la Universidad de La Sabana, explicó que la memoria antigua puede conservarse, mientras aparecen dificultades para retener información nueva, recordar citas o aprender tareas cotidianas.

El Alzheimer deteriora las neuronas de la corteza cerebral y el hipocampo, una zona vinculada con la memoria - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También pueden presentarse repeticiones de preguntas o comentarios, problemas para encontrar palabras, desorientación en el tiempo o en lugares conocidos y cambios de comportamiento. Según la especialista, estos cambios suelen ser advertidos primero por familiares o cuidadores.

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Jiménez indicó que una característica de la enfermedad es la falta de reconocimiento de la dificultad por parte de la persona afectada. “El paciente no reconoce su propia dificultad de memoria”, señaló al referirse a la anosognosia, que puede llevar a minimizar o negar los síntomas.

El Alzheimer no es una consecuencia inevitable de envejecer. Los olvidos ocasionales pueden ocurrir a cualquier edad, pero una valoración médica es necesaria cuando los problemas de memoria, pensamiento o conducta son persistentes, progresivos o interfieren con las actividades habituales de la persona.

Señales que deben motivar una consulta médica

La Secretaría Distrital de Salud recomendó buscar orientación profesional si una persona olvida información reciente de manera frecuente o repite las mismas historias y preguntas. La alerta aumenta cuando estas situaciones afectan su vida diaria.

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La pérdida de memoria reciente, las repeticiones y la desorientación pueden ser señales tempranas de Alzheimer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También deben revisarse las dificultades para realizar tareas que antes se hacían con facilidad, seguir conversaciones, comprender información, organizar actividades, tomar decisiones o manejar asuntos cotidianos como las finanzas.

Otras señales incluyen la desorientación en rutas habituales o lugares conocidos, así como cambios marcados en el estado de ánimo, la personalidad o el comportamiento. Una señal aislada no confirma una demencia, pero varios cambios sostenidos requieren una evaluación.

La subdirectora de Determinantes en Salud, María Fernanda Tovar, señaló que “la detección temprana permite orientar la atención” y brindar información a las familias. Añadió que se debe evitar la estigmatización y las expresiones que reduzcan a una persona a su diagnóstico.

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Durante 2026, la Secretaría Distrital de Salud ha realizado jornadas con profesionales de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud. Las acciones buscan mejorar la identificación, el tamizaje, la atención y el acompañamiento de posibles casos de demencia.

Edad y factores que pueden aumentar el riesgo

La enfermedad se presenta con mayor frecuencia después de los 65 años. Cuando aparece antes de esa edad se conoce como Alzheimer presenil y, de acuerdo con Jiménez, suele tener un componente genético asociado con determinadas mutaciones.

El Alzheimer se presenta con mayor frecuencia después de los 65 años, mientras los casos preseniles pueden tener un componente genético - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los factores que no se pueden modificar están la edad, el sexo femenino y algunas condiciones genéticas. La especialista mencionó, entre ellas, la presencia del gen APOE épsilon cuatro y la relación entre el síndrome de Down y formas tempranas de Alzheimer.

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Hay condiciones sobre las que sí es posible actuar. La hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, la apnea del sueño y la pérdida auditiva no corregida se asocian con mayor riesgo.

El aislamiento social, la ansiedad y la depresión sin tratamiento también figuran entre los factores modificables. Jiménez incluyó la baja reserva cognitiva y el uso crónico de ciertos medicamentos, como las benzodiacepinas, dentro de los elementos que deben ser evaluados por profesionales de salud.

El impacto de la demencia tiene además una dimensión de género: dos de cada tres personas que viven con esta condición son mujeres. Ellas representan, a su vez, cerca de dos tercios de quienes ejercen el cuidado primario de familiares con demencia.

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Cómo se diagnostica y por qué importa hacerlo temprano

El diagnóstico comienza con una historia clínica detallada, la revisión de síntomas y antecedentes, y exámenes para descartar otras causas de deterioro cognitivo. Entre ellas están los déficits de vitaminas, el hipotiroidismo no controlado y algunas enfermedades infecciosas.

Dos de cada tres personas con demencia son mujeres, que también representan cerca de dos tercios de quienes brindan cuidado primario - crédito RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE

La valoración puede incluir una resonancia cerebral para identificar patrones de atrofia y descartar lesiones vasculares, tumores o condiciones que pueden simular una demencia. También se realizan pruebas neuropsicológicas para establecer el tipo de compromiso de la memoria y otras funciones.

Existen biomarcadores en sangre o líquido cefalorraquídeo, además de estudios PET, que permiten alcanzar una mayor certeza diagnóstica sin recurrir a una biopsia cerebral. Estos métodos pueden utilizarse en contextos clínicos específicos para confirmar la presencia de alteraciones asociadas al Alzheimer.

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Un diagnóstico oportuno permite que la persona participe en decisiones sobre su futuro, sus finanzas, el acompañamiento que desea recibir y otros aspectos de su cuidado. También facilita la orientación a la familia y la organización de apoyos para preservar la autonomía el mayor tiempo posible.

Jiménez recomendó que quienes noten cambios cognitivos o conductuales consulten para una valoración especializada. Para quienes cuidan a una persona con Alzheimer, sugirió buscar redes de apoyo y espacios de acompañamiento, debido a la sobrecarga que puede implicar el cuidado cotidiano.