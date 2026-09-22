Aseguradoras pagan $274.590 millones tras terremoto y reclamaciones superan las 85.000

FOTO DE ARCHIVO: Imagen tomada desde un dron de un edificio parcialmente derrumbado tras un terremoto en Pereira (Colombia), el 17 de agosto de 2026. REUTERS/Juan Felipe León

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Seis semanas después del terremoto del 10 de agosto, las compañías aseguradoras han recibido 85.496 reclamaciones y han pagado $274.590 millones en indemnizaciones, mientras el valor estimado de los siniestros reportados ya asciende a $5,5 billones.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, las cifras fueron entregadas por Fasecolda con corte al 18 de septiembre y muestran una aceleración en el desembolso de recursos destinados a personas y empresas afectadas por la emergencia.

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Frente al informe de la semana anterior, la estimación total de los siniestros aumentó en $1 billón, mientras que las indemnizaciones pagadas crecieron 48 %.

Solo durante los últimos ocho días, las aseguradoras desembolsaron $89.820 millones adicionales, una cifra que refleja el avance de los procesos de evaluación de daños y reconocimiento de coberturas.

FOTO DE ARCHIVO: Imagen tomada desde un dron de un barrio con edificios destruidos tras un terremoto en Pereira (Colombia), el 17 de agosto 2026. REUTERS/Juan Felipe León

Incendio y terremoto concentran las reclamaciones

El mayor número de casos corresponde al ramo de incendio y terremoto, que acumula 61.250 reclamaciones y pérdidas estimadas por alrededor de $4 billones.

En segundo lugar aparecen los seguros de hogar, con 18.755 reclamaciones y un valor proyectado de $541.000 millones.

Los seguros de automóviles registran 1.252 siniestros, cuyo costo estimado alcanza los $21.000 millones, mientras los riesgos laborales suman 1.137 reclamaciones por aproximadamente $18.000 millones.

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Los demás ramos reúnen 3.102 casos, con una estimación de pérdidas cercana a $69.000 millones.

Las cifras muestran que buena parte del impacto asegurado del terremoto está relacionado con daños en edificaciones. Por esa razón, las compañías han dado prioridad a la evaluación de inmuebles colapsados y aquellos declarados como pérdida total.

El proceso de verificación resulta fundamental para determinar la magnitud de los daños, establecer si están cubiertos por las pólizas y calcular el valor de las indemnizaciones que deberán entregarse.

Terremoto en Colombia

Más de 140 firmas evalúan los daños

Actualmente, las aseguradoras trabajan con más de 140 firmas de ajustadores, encargadas de recorrer las zonas afectadas, revisar los bienes, cuantificar las pérdidas y determinar el alcance de las coberturas contratadas.

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El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, destacó el papel de estos profesionales en la atención de las reclamaciones y en la movilización de recursos para la recuperación.

“Quiero rendirle un homenaje a los ajustadores, que son un ejército de profesionales, hombres y mujeres, que están recorriendo todo el país, evaluando las pérdidas, acompañando a las víctimas del terremoto, y nos están ayudando para hacer estos pagos”, afirmó Morales.

El trabajo técnico de los ajustadores resulta determinante para que las compañías puedan comprobar las afectaciones y avanzar con mayor rapidez en los desembolsos, especialmente en los casos de viviendas y edificaciones con daños estructurales graves.

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El incremento de 48 % en los pagos frente al reporte anterior indica que una mayor cantidad de reclamaciones ya está superando las etapas de evaluación y entrando en proceso de indemnización.

Sin embargo, existe todavía una diferencia amplia entre el valor total estimado de los siniestros, que alcanza los $5,5 billones, y los $274.590 millones efectivamente pagados hasta el corte del 18 de septiembre.

Ese contraste responde a que miles de casos continúan en proceso de inspección y valoración, especialmente aquellos relacionados con daños de mayor complejidad o pérdidas totales.

Fasecolda señaló que el objetivo es avanzar en las evaluaciones para movilizar los recursos necesarios hacia las personas afectadas y contribuir a los procesos de recuperación y reconstrucción.

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Por ahora, el ramo de incendio y terremoto concentra ampliamente el impacto financiero del desastre, tanto por número de reclamaciones como por valor estimado de las pérdidas, mientras las aseguradoras continúan procesando los casos derivados de una de las emergencias con mayores efectos sobre bienes asegurados en el país.